문학관 건립에 진심인 서산사람들 모였다

큰사진보기 ▲윤곤강문학기념사업회가 25일 오후 2시 서산문화원 3층 공연장에서 '서산문학관 건립에 대한 학술발표회'를 개최했다. ⓒ 방관식 관련사진보기

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오세영 시인이 기조강연을 진행하고 있다. 방관식 관련영상보기

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윤곤강문학기념사업회가 25일 오후 2시 서산문화원 3층 공연장에서 '서산문학관 건립에 대한 학술발표회'를 개최했다.이번 학술발표회는 서산 지역 문학의 역사적 가치를 재조명하고, 지역 문학 거점 공간이 될 '서산문학관' 건립에 대한 학술적 토대를 마련하기 위해 기획됐다. 행사 좌장은 박주택 경희대학교 명예교수가 맡았으며, 사회는 유현민 시인이 진행했다.이날 행사는 오세영 시인(서울대학교 명예교수)의 '윤곤강의 문학사적 위치'를 주제로 한 기조강연으로 막을 열었다. 오 교수는 한국 근대시사에서 윤곤강 시인이 가진 시문학적 성취와 가치를 짚어내며, 서산문학관 건립의 당위성을 강조했다.이어 본격적인 발표 및 지정토론에서는 다양한 전문가들이 참여해 서산문학관의 건립 및 운영 방안에 대해 열띤 논의를 펼쳤다.첫 번째 발표에 나선 정명교 문학평론가(연세대학교 명예교수)는 '여러 층위에서의 문학관 운영 방침에 비춘 문학관 건립 및 운영 방향'을 주제로 발표했다. 이에 대해 송낙인 시인(충남일보 서부취재본부장)이 토론자로 나서 실질적인 운영 체계 구축 방안을 다루었다.두 번째 주제인 '서산문학관 건립의 맥락과 의미'에 대해서는 유성호 문학평론가(한양대학교 교수)가 발표를 진행했고, 최일성 한서대학교 교수가 토론자로 참여해 서산 지역사 및 한국 문학사적 측면에서 문학관이 가지는 융합적 가치를 조명했다.세 번째 주제인 '서산문학 콘텐츠와 서산문학관의 역할'에 대해 이형권 문학평론가(충남대학교 교수)가 발표했으며, 김일형 시인(서산아동문인협회 회장)이 토론자로 나서 서산 문학 자산의 콘텐츠화 및 아동·청소년을 비롯한 시민 참여형 프로그램 활성화 방안에 대해 의견을 개진했다.이날 발표회는 전국 문학관 현황 분석과 함께 지자체, 지역 문인, 시민들이 함께 나아가야 할 서산문학관의 청사진을 제시하며 성공적으로 마무리됐다.윤곤강문학기념사업회 박만진 회장은 "이번 학술발표회는 서산문학관 건립을 위한 단순한 논의를 넘어, 지역 문학 자산을 체계적으로 보존하고 발전시키기 위한 구체적인 첫걸음"이라며 "제시된 다양하고 전문적인 의견들을 바탕으로 서산문학관 건립 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.