메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

연재잡지 창간사  |  58화
26.07.27 15:29최종 업데이트 26.07.27 15:29

무크 '종교문화' 창간사

[잡지 창간사 58] "한국 종교문화의 성숙에 보탬이 되고 또 통일민족사회의 길을 열어 가는 밑거름이 될 수만 있다면"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
가톨릭 종교문화연구원(원장 김몽은)이 1999년 6월 무크 <종교문화>를 창간했다.

"한국 가톨릭교회와 한국 종교문화에 관련한 제반 사항을 연구하고, 그 성과를 널리 보급하여 한국 가톨릭 문화의 정착과 한국 종교문화의 창달을 도모함을" 목적으로 조직된 단체이다.

발행인 김몽은·발행처 가톨릭출판사다. 창간호는 제1주제 '아시아인의 종교 심성과 종교문화', 제2주제 '21세기 한국 사회와 종교문화', 제3주제 '종교 문화산책'을 꾸몄다.

AD
발행인의 창간사 뒷 부분이다.

종교계 안팎의 학자들이 이구동성으로 말하듯이 21세기, 그리고 새 천년은 문화의 시대가 될 것이다. 그러나 그 문화가 생명력을 지니기 위해서는 종교와 불가분의 관계를 갖지 않을 수 없다. 종교가 지닌 영원성과 초자연적 가치를 도외시한다면, 문화는 일회적이고 자기 소모적이며 향락주의적 순간주의에 머물고 말것이기 때문이다. 다시 말해서 그것은 문화의 본질인 창조성을 상실하고 마는 것으로, 오로지 문화의 몰락을 의미할 뿐이다.

<종교문화>의 창간은 한국 종교 문화의 창조적 발전에 조금이라도 기여하고자 하는 소박한 바램에서 출발한다. 가톨릭뿐만 아니라 개신교, 불교, 원불교, 유교, 천도교 그리고 기타 다양한 형태의 민족종교가 지닌 소중한 목소리와 몸짓, 호흡에 이르기까지 한국 종교문화의 토양을 이루는 모든 요소들을 항상 열린 자세로 받아들이고 또 내 보이고자 한다.

앞으로 <종교문화>가 조금이라도 한국 종교문화의 성숙에 보탬이 되고 또 통일민족사회의 길을 열어 가는 밑거름이 될 수만 있다면 더 바랄 것이 없겠다. 다시 한 번 <종교문화> 창간에 무언의 힘과 의지를 보태주신 분들 모두에게 감사드리며, 특히 그 동안 사단법인 가톨릭종교문화연구원을 물심양면으로 도와주신 후원회원들께 심심한 사의를 표하고자 한다.

덧붙이는 글 |
김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.


#잡지창간사#잡지#창간사

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
연재

잡지 창간사
10만인클럽
10만인클럽 회원
김삼웅 (solwar) 내방

군사독재 정권 시대에 사상계, 씨알의 소리, 민주전선, 평민신문 등에서 반독재 언론투쟁을 해오며 친일문제를 연구하고 대한매일주필로서 언론개혁에 앞장서왔다. ---------------------------------------------

이 기자의 최신기사무크 '서지학연구' 창간사


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기