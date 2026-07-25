'한국의 갯벌' 2단계, 유네스코 세계유산 확대 등재

큰사진보기 ▲보성갯벌-뻘배어업. ⓒ (재) 한국의갯벌세계유산등재추진단 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲고흥갯벌 ⓒ ((재)한국의갯벌세계유산등재추진단 관련사진보기

큰사진보기 ▲순천갯벌-칠면초군락과 흑두루미. ⓒ ((재)한국의갯벌세계유산등재추진단 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 ACN아시아콘텐츠뉴스에도 실립니다.

'한국의 갯벌' 2단계가 유네스코 세계유산에 확대 등재됐다. 부산에서 열리고 있는 제48차 유네스코 세계유산위원회는 25일 '한국의 갯벌' 2단계 확대 등재를 최종 결정했다.이번 결정으로 여수갯벌, 고흥갯벌, 무안갯벌, 서산갯벌이 세계유산에 추가됐다. 기존에 등재된 유산의 경계를 확대하는 중대한 경계 변경도 함께 승인됐다.'한국의 갯벌'은 2021년 제44차 세계유산위원회에서 처음 세계유산에 등재됐다. 당시 등재 대상은 서천갯벌, 고창갯벌, 신안갯벌, 보성-순천갯벌이었다.이번 확대 등재에 따라 '한국의 갯벌'은 새로 추가된 지역과 기존 등재 지역을 묶어 총 6개 구성요소로 재편된 연속유산이 됐다. 구성요소는 보성-순천-여수-고흥갯벌, 신안-무안 탄도만 갯벌, 무안 함해만 갯벌, 고창갯벌, 서천갯벌, 서산갯벌이다.세계유산위원회는 '한국의 갯벌'이 생물다양성과 멸종위기종 보전에 중요한 자연 서식지라고 판단했다..위원회는 '한국의 갯벌'이 황해 생태계와 동아시아-대양주 철새이동경로의 핵심 서식지라는 점을 높이 평가했다. 국제적으로 중요한 이동성 물새와 다양한 해양생물 보전에 기여하는 자연유산적 가치가 인정된 것이다.2021년 1단계 등재 당시 세계유산위원회는 유산의 탁월한 보편적 가치를 더 완전하게 보여줄 수 있도록 추가 갯벌 지역을 포함하는 2단계 확대 등재를 권고했다. 이번 2단계 확대 등재는 당시 권고사항을 이행한 결과로 평가된다.여수갯벌은 여자만 동쪽에 위치한다. 멸종위기 야생생물과 법정보호종인 갯게, 붉은발말똥게, 흰발농게, 대추귀고둥, 기수갈고둥, 상괭이 등이 서식한다. 저어새, 노랑부리백로, 흑두루미, 알락꼬리마도요 등 국제적 멸종위기 조류도 찾는 지역이다.고흥갯벌은 여자만 안에서 실트와 점토질 퇴적물이 집적되는 지역이다. 세립질 펄갯벌이 두껍게 발달한 것이 특징이다. 갯벌생물은 총 726종으로 조사됐으며, 검은머리갈매기와 알락꼬리마도요, 청다리도요사촌 등 국제적 멸종위기 조류의 이동 과정에서 중요한 서식지 역할을 한다.무안갯벌은 무안탄도만갯벌과 무안함해만갯벌로 구성된다. 염습지, 펄갯벌, 혼합갯벌, 모래갯벌, 암반 등 다양한 서식지를 보유하고 있다. 무안함해만갯벌에서는 국제적 멸종위기 조류 17종이 확인됐으며, 왕눈물떼새, 저어새, 노랑부리백로 등 주요 물새를 부양한다.서산갯벌은 2단계 등재 지역 가운데 가장 북쪽인 가로림만에 있다. 멸종위기 야생생물과 법정보호종 7종이 서식하며, 내륙 유일의 점박이물범 서식지로 소개됐다. 조류는 174종이 기록돼 신청 유산 중 다양성이 높은 지역으로 평가됐다.2단계 확대 지역을 포함한 '한국의 갯벌' 연속유산은 모두 2446종의 생물다양성을 부양하는 것으로 제시됐다. 이 가운데 216종의 조류, 114종의 물새류, 1349종의 대형 저서동물 등이 포함된다.이번 확대 등재는 한국의 세계자연유산이 지닌 보전 범위와 완전성이 넓어졌다는 점에서 의미가 있다. 이번 결정으로 한국의 세계유산 건수가 새로 늘어난 것은 아니지만, 기존 세계자연유산인 '한국의 갯벌'의 범위와 보전 가치가 확장됐다.한국은 1988년 유네스코 '세계 문화유산 및 자연유산의 보호에 관한 협약'에 가입한 이후 국가유산의 세계유산 등재를 추진해 왔다.한국의 유네스코 세계유산은 1995년 석굴암·불국사, 해인사 장경판전, 종묘 등 3건이 처음 등재되면서 시작됐다. 이후 창덕궁, 화성, 경주역사유적지구, 조선왕릉, 한국의 역사마을, 남한산성, 백제역사유적지구, 산사, 한국의 서원, 가야고분군, 반구천의 암각화 등이 세계유산 목록에 올랐다.자연유산으로는 2007년 제주화산섬과 용암동굴, 2021년 한국의 갯벌이 등재됐다. 이번 2단계 확대 등재는 신규 세계유산 등재가 아니라, 기존 세계유산인 '한국의 갯벌'의 범위와 보전 가치를 확장한 결정이다.현재 한국의 세계유산 잠정목록에는 한양의 수도성곽, 양주 회암사지 유적, 한국전쟁기 피란수도 부산의 유산 등 13건이 올라 있다. 잠정목록은 세계유산 등재를 위한 예비목록으로, 등재 신청 전 반드시 거쳐야 하는 단계다.국가유산청은 이번 확대 등재가 '한국의 갯벌'의 생물다양성 보전 가치와 완전성을 강화한 결정이라고 밝혔다. 또 황해 생태계와 동아시아-대양주 철새이동경로 보전을 위한 국제협력의 중요성을 확인한 계기라고 설명했다.