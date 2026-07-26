무크 '서지학연구' 창간사



<서지학 연구>는 도서에 과한 연구의 집록이다. 세계 각국에 책이 없는 나라는 없지만 이의 연구는 아주 부진한 것 같다. 이에 우리는 근역 및 인근 국가는 물론 세계의 전적과 그에 관한 주변 연구를 함으로써 도서의 진수를 이해하고 체득하여 서지학의 발전을 도모하려 한다.



이러한 사업을 수행하기 위하여 사학의 중진들이 모여 본학회를 만들게 되었던 것이다.



작년 10월에 발족한 이래로 4차에 걸친 연구발표회를 가진 바 있는데, 그 발표논문들 가운데 일부를 집록하여 공간한다.



앞으로 본지는 임원 여러분의 헌신적인 노력과 아울러 학계 제현의 진지한 협조를 얻어서 호를 거듭함으로써 서지학 연구에 그 공헌이 무한하기를 기원하는 마음 무한하다.





덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

서지학회(書誌學會)가 1986년 9월 무크 <서지학 연구>를 창간했다. 발행인 심의준, 편집간사 박상균·김동천, 발행처 주영문화사다.창간호는 '한국안식교의 문헌간행에 관한 연구', '조선시대의 공문서 관리', '조선초기 책자에 관한 연구', '오대산 사고의 수장서적에 대하여' 등이 실렸다.발행인 심우준의 창간사이다.