"미술은 그림을 잘 그리는 과목이 아닙니다"

큰사진보기 ▲14년째 서야중·고등학교에서 미술교사로 재직 중인 임상준 교사는 학생들의 디지털 드로잉 작품과 자신의 반려묘 고양이 연작이 전시된 작품전시회를 꾸준히 이어가고 있다. 무엇보다 디지털 드로잉, 웹툰, 조각, 등 다양한 예술교육을 지도하는 한편, 작가로서도 활발한 작품 활동을 이어가면서 유토를 활용한 고양이 연작을 선보이며 생명의 존엄과 공존의 가치를 작품에 꾸준히 참여하며 작품세계를 넓혀가고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

"정답을 가르치기보다 학생들이 자신만의 답을 찾도록 돕고 싶습니다."

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- 선생님 소개와 작품세계를 소개해 주세요.

- 인체 조각에서 고양이 작업으로 바뀌게 된 특별한 계기가 있었나요?

큰사진보기 ▲'2026 아티스트 오브 당진 올해의 작가전'에 출품된 작품이다.유기묘를 모티브로 한 작품으로, 왕관을 쓴 고양이와 아이스크림, 사탕 등 일상의 오브제를 밝고 경쾌한 색감으로 표현했다. 작가는 유기묘를 입양해 반려묘와의 인연을 계기로 13년째 고양이를 주제로 작업을 이어오며 품에 담고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

- AI 시대에 미술교육은 어떤 역할을 해야 한다고 보시나요?

- 학생들에게 미술은 어떤 과목이었으면 하나요?

- 예술가로서 앞으로의 계획이 있다면요?

큰사진보기 ▲2013년부터 반려묘인 깜지, 꽁치, 츄, 쪼맹이를 모티브로 '고양이 시리즈'를 이어왔으며 소녀, 성모마리아, 아이스크림과 사탕 등 다양한 상징을 담았다. 무엇보다 생명의 소중함과 치유, 공존의 메시지를 표현한 작품으로 오는 7월 29일부터 8월 2일까지 열리는 서울애니멀아트페스티벌 특별전에서 가족전을 선보인다. ⓒ 임상준작가제공 관련사진보기

지난 23일 찾은 충남 당진 서야중학교 미술공방. 여름방학이 시작됐지만 공방 문은 학생들에게 활짝 열려 있었다. 아이들은 필요할 때마다 자유롭게 드나들며 그림을 그리고, 유토와 플라스틱 점토를 이용해 작업을 이어갔다. 방학은 시작됐지만 학생들의 상상력과 배움은 멈추지 않고 있었달까. 미술실은 토요일에도 문을 열어두고 교과서와 교실의 틀을 벗어나, 아이들이 자유롭게 상상하고 창작하며 자신만의 이야기를 펼쳐가는 공간이었다. 그 곁에는 14년 째 학생들과 함께하며 교사와 예술가의 길을 함께 걷고 있는 임상준 미술 교사가 있었다. 한때 인체 조각과 성모 마리아상을 제작하던 임 작가는 유기묘와의 뜻밖의 인연을 계기로 작품 세계의 방향을 바꾸었다.지난 13년 동안 그는 고양이를 통해 생명의 존엄과 공존의 가치를 작품에 담아왔다. 무엇보다 임상준 교사의 예술 철학은 자연스럽게 중·고등학교 미술교육으로 이어졌다.학생들에게 미술은 정답을 따라 그리는 시간이 아니라 자신의 삶과 감정을 표현하며 서로의 다름을 이해하고 공감하는 배움의 과정이 됐다. 아울러 오는 29일부터 8월 2일까지 서울애니멀아트페스티벌 특별전에서 선보이는 가족전 역시 이러한 철학의 연장선에 있다. 작품과 교실을 오가며 생명의 가치와 예술의 본질을 묵묵히 실천하고 있는 임상준 선생님을 만나, 예술교육이 오늘 우리 사회에 던지는 의미를 들어봤다."한남대학교 미술교육과와 일반대학원 미술학과를 졸업한 뒤 교육과 창작 활동을 함께 이어오고 있는데요. 지금까지 개인전 15회, 아트페어 6회, 단체전 170여 회에 참여하며 꾸준히 작품세계를 구축해 왔고, 경향미술대전을 비롯한 각종 공모전에서 35차례 수상했습니다. 현재는 충청남도미술대전과 대한민국현대미술대전 초대작가로 활동하며 작품 활동을 이어가고 있죠. 무엇보다 한국미술협회 당진지부와 한국조각가협회 당진지부, 당진설치미술가회 등에서 활동했으며, 지역 미술문화의 저변을 넓히는 데도 힘쓰고 있습니다. .제 작품의 가장 큰 주제는 '반짝반짝(Gleaming)'입니다. 이어진 출발점에는 함께 지내고 있는 반려묘 고양이들이 있죠. 무엇보다 제가 힘들고 지친 시기에 '츄'가 위로와 치유를 선물해 주었거든요. 자유롭고 당당하면서도 어느 순간 먼저 다가와 마음을 열어주는 모습에서 따뜻함을 발견했고, 보이지 않는 감정을 작품으로 표현하고 싶었습니다. 아울러 2013년부터 반려묘인 깜지, 꽁치, 츄, 쪼맹이를 모티브로 '고양이 시리즈'를 이어오고 있습니다. 설치와 부조, 환조 등 다양한 조형 언어를 통해 고양이의 몸짓과 감정을 표현하며, 세상의 모든 고양이가 저마다 빛나는 존재라는 메시지를 담고 있죠. 그래서 저에게 고양이는 모델이 아니라 삶을 치유하고 예술의 방향을 일깨워 준 인생 전반의 소중한 동반자입니다.""AI는 앞으로 학생들이 반드시 이해하고 활용해야 할 도구입니다. 하지만 아무리 기술이 발전해도 무엇을 표현할지 고민하고, 자신의 경험과 감정을 작품으로 풀어내는 일은 결국 학생들의 몫이라고 생각해요. 사실, 서야중학교는 매년 목적 사업비를 지원받아 미술 공방을 확장해 왔습니다. 그렇게 4년 전 웹툰 드로잉 공간을 마련했고, 지금은 학생들이 점심시간이나 방과 후에도 자유롭게 찾아와 그림을 그리고 창작 활동을 이어가고 있어요. 무엇보다 미술교육이 그림을 잘 그리는 기술을 배우는 수업이 아니라 IQ(창의적 사고), EQ(공감과 감성), JQ(스스로 질문하고 판단하는 힘)를 함께 키우는 과정이라고 생각합니다. AI는 그림을 그려 줄 수는 있어도, 아이들이 학교에서 함께 부딪히고 실패하며 성장하는 경험, 서로를 이해하고 공감하는 마음까지 대신 키워 줄 수는 없습니다."그림을 잘 그리고 못 그리는 능력을 평가하는 데 머무르지 않고 감성과 창의성, 타인을 이해하고 공감하는 힘을 키우는 교육이어야 한다고 생각합니다. 정해진 답을 따라가는 것이 아니라 스스로 질문을 품고, 자신만의 시선으로 세상을 바라보며, 학생들이 생각을 당당하게 표현할 줄 아는 어른으로 성장했으면 합니다. 무엇보다 서로의 다름을 존중하고 예술을 통해 세상과 진심으로 소통하는 힘이 제가 미술교육에서 중요하게 생각하는 가치입니다.""오는 7월 29일부터 8월 2일까지 서울애니멀아트페스티벌 특별전에 참여하는데요. 이번 전시에는 전국에서 120여 명의 작가들이 함께하지만, 저희 가족은 아내와 아들, 딸이 모두 한자리에 작품을 선보이는 가족전으로 참여하게 되어 더욱 뜻깊습니다. 무엇보다 2010년부터 유토를 활용한 새로운 작업을 시작하면서 재료의 특성을 이해하고 자신만의 표현 방식을 만들어가는 데만 3년이라는 시간이 걸렸는데요. 그만큼 작품 하나에도 많은 시행착오와 시간이 담겨 있습니다. 아내는 한국화 작가로, 아들은 현대 드로잉 작가로 활동하고 있으며, 딸은 디지털 드로잉과 웹툰 표지 디자이너로 자신만의 작품세계를 만들어가고 있습니다.작업 방식과 표현 기법은 서로 다르지만, 각자의 예술 언어로 세상과 소통하고 있다는 점에서는 모두 같은 길을 걷고 있습니다. 저 역시 지난 13년 동안 고양이를 주제로 생명의 존엄과 공존의 가치를 작품에 담아왔으니까요. 무엇보다 교실에서 학생들과 함께하는 시간과 작품 활동은 제게 결코 따로 떨어진 공간이 아니거든요. 앞으로도 예술을 통해 생명의 소중함과 공존의 가치를 꾸준히 이야기하며, 누군가에게는 위로가 되고 또 다른 누군가에게는 세상을 조금 더 따뜻한 시선으로 바라볼 수 있는 작품과 교육을 이어가고 싶습니다."