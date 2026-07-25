병간호로 지친 아내를 위해 '전복죽'을 끓였습니다

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큰사진보기 ▲아내를 위한 전복죽, 전복 6개가 만원으로 가격이 저렴하다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전복 6개가 만원으로 가격이 저렴해 전복죽과 숙회를 만들었다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲전복으로 전복죽과 숙회를 만들었다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

7월 한 달은 거의 내내 병원을 다녔다. 여러 암을 안고 사는 나는 3~6개월마다 정기적으로 암 재발 여부 검사와 진료를 받고 있다. 늘 그렇지만 몇 군데 CT검사를 받고 그 결과를 기다리며 병원을 오가다 보면 기진맥진하게 된다.그런데 사실 나보다 더 고통스러운 사람은 아내이다. 그는 보호자로서 나의 건강 상태를 누구보다 잘 알고 있으며, 진료 예약과 수납 등 모든 일정을 관리하고 있다. 병원에서도 당사자인 나보다 간호하는 아내의 말에 더 귀를 기울이는 편이다.늘 곁에서 수고하는 아내에게 항상 미안하다. 아내는 병원 가는 일을 숙명으로 여긴다고 하지만 남편 병시중이 말처럼 쉬운 것이 아니다. 검사 결과와 의료진의 한마디에 일희일비하는 아내를 생각해 나는 더욱더 투병의지를 다지고 있다.어쨌든 이번에 정기 검사를 하면서 다행히 전이나 재발이 되지 않았다는 소견을 받았다. 담당 의사들도 따뜻하게 축하해 주었다. 이에 나보다 아내가 더 기뻐했음을 물론이다. 나 또한 아내에게 그간의 보살핌에 감사하다고 말했다.하지만 아내는 나를 돌보느라 거의 탈진한 상태다. 긴장이 풀리고 면역력이 떨어졌는지 생전 걸리지 않은 몸살과 감기를 겪고 있다. 아내의 건강을 위해 몸에 좋은 음식을 찾아보기로 했다. 궁리 끝에 괜찮다고 하는 장어탕을 대령했는데 입에 맞지 않은 모양이다.이후 며칠 전 동네시장 어물전에서 생전복을 우연히 발견했다. 전복 6마리가 1만 원인데 이렇게 싸다니 내 눈을 잠시 의심했다. 요즘 고물가 고유가로 먹거리들이 대부분 올랐는데 전복만은 가격이 더 내린 것 같았다. 내 기억에 전복이 싸다고 해도 중간 크기 마리당 4~5천 원이었다. 전복 양식이 특별히 늘어난 것도 아닌데 가격이 착해서 덥석 구입했다.그리고 어제 전복죽을 끓였다. 아내를 위한 기력 보충 복달임이랄까. 전복을 먼저 세 시간 푹 고왔다. 숙회로 부드럽게 먹기도 좋지만 나중에 죽에 넣기도 좋기 때문이다. 세 마리는 숙회용으로 먹고 나머지는 죽에 사용했다.전복을 죽에 넣을 때는 손톱만 하게 다졌다. 전복의 비린 맛을 잡아주기 위해 소주도 조금 넣어 끓였다. 전복죽은 바다향을 품은 듯 맛이 진했다. 아내는 맛있게 먹어주었다. 전복은 몸보신으로 훌륭하지만 가장 좋은 요리는 역시 전복죽이 아닐까 싶다.예부터 전복은 기력회복 음식으로 유명했다. 그러나 언제부턴가 비싸다는 느낌에 멀리하게 됐는데 알고 보면 복날음식으로도 그만이다. 그리고 요즘에는 가격도 착한 편이다. 앞으로 몇 번 더 아내를 위해 전복죽을 끓일 생각이다.