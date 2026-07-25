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정치

26.07.25 16:30최종 업데이트 26.07.25 16:30

조국혁신당 대표에 신장식 "개혁의 길·자강의 길 열겠다"

찬반 투표서 96.7% 압도적 찬성표… 최고위원에는 황현선·차규근

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조국혁신당 신장식 의원이 25일 경기 수원컨벤션센터에서 열린 2026 전국당원대회에서 찬반 투표를 통해 96.7%의 찬성률로 당선됐다. 사진은 이날 대회에서 김준형 대표 권한대행 겸 원내대표 인사말을 들으며 구호를 외치고 있는 모습.
조국혁신당 신장식 의원이 25일 경기 수원컨벤션센터에서 열린 2026 전국당원대회에서 찬반 투표를 통해 96.7%의 찬성률로 당선됐다. 사진은 이날 대회에서 김준형 대표 권한대행 겸 원내대표 인사말을 들으며 구호를 외치고 있는 모습. ⓒ 연합뉴스

(서울·수원=연합뉴스) 박경준 최주성 기자 = 조국혁신당은 25일 신장식 의원을 새 대표로 선출했다.

신 신임 대표는 이날 경기 수원컨벤션센터에서 열린 2026 전국당원대회에서 찬반 투표를 통해 96.7%의 찬성률로 당선됐다.

신 대표는 정견 발표에서 "선명한 개혁의 길을 가겠다"며 "선명한 개혁의 기둥을 세워 중도·실용과 개혁의 두 기둥이 제대로 설 때 국민주권 정부도 성공할 수 있다"고 말했다.

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신 대표는 "뿌리가 튼튼한 자강의 길을 열겠다"며 "자강해야 연대도 제대로 할 수 있다"고 강조했다.

이날 전당대회에는 조국 전 대표의 영상 메시지도 상영됐다.

조 전 대표는 영상 메시지를 통해 "지금 정치 지형이 오른쪽으로 위태롭게 기울고 있다"며 "검찰 개혁을 둘러싼 집권 여당 내부의 혼란에서 알 수 있듯이 개혁의 원칙도 흔들린다"고 지적했다.

조 전 대표는 "혁신당이 그날 하루의 날씨가 아니라 시대의 기후를 내다보고 준비하는 진보적 미래주의를 다지고 실천하길 바란다"며 "차근차근 당의 역량을 강화해 2028년 총선을 준비해 달라"고 당부했다.

2명을 선출하는 최고위원 선거에는 차규근 의원과 황현선 전 사무총장이 당선됐다.

차기 지도부는 신 대표와 김준형 원내대표, 차규근·황현선 최고위원, 지명직 최고위원 1명 등 총 5명으로 구성된다.

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

#신장식#조국혁신당#황현선#차규근

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