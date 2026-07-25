큰사진보기 ▲제헌절 계기교육7월 24일 6학년 대상 제헌절 계기교육 장면 ⓒ 김리나 관련사진보기

"얘들아 제헌절이 어떤 날이니?"

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제헌절이 지나고 며칠 뒤인 지난 7월 22일과 24일, 나는 자발적으로 옆 학년인 6학년 두 반에 들어가 계기교육을 했다. 우리 5학년 아이들과 평소 함께 공부하는 '손바닥헌법책'도 챙겨 들어갔다. 감기 기운이 있어 다소 힘들었지만, 이미 약속한 일이었기에 당연히 진행했다.제헌절이 어떤 날이냐는 나의 질문에 한두 명이 "법을 만든 날"이라고 답했다. "그럼 언제, 왜 만들었을까?"를 다시 물으니 아이들은 머뭇거렸다. 아이들의 눈은 호기심에 가득 차 있었다. 나는 일제강점기부터 광복, 그리고 한국전쟁의 혼란 속에서 국가의 틀을 갖춰가던 과정을 이야기로 풀어주었다. 젊은 담임선생님도 흥미롭게 듣는 듯했고, 아이들의 경청하는 태도는 훌륭했다. 헌법의 전체 구성과 개헌 횟수, 1조부터 30조 전후의 주요 조항들까지 나누고 나니, 아이들은 박수로 고마움을 표했다. 교사로서 보람된 시간이었다.계기교육은 학교 현장에서 의미 있는 교육활동으로 다루어질 필요가 있다. 특정한 날에 담긴 역사와 의미를 짚어주는 일은, 교과서 진도만 따라가서는 채워지지 않는 빈틈을 메워주기 때문이다. 그런데 내가 경험한 바로는 계기교육이 효과적으로 이루어지는지 의문이다. 그날의 의미를 제대로 생생하게 전하는 수업으로까지 이어지는 경우는 많지 않은 것 같다.단순히 날짜와 사실을 암기시키는 것이 아니라, 그 시대를 살아낸 사람들의 이야기와 함께 전해질 때, 아이들은 비로소 그 역사를 자신의 이야기로 받아들일 수 있을 것이다. 마침 6학년 1학기 사회 교과서에는 근현대사 이야기가 다뤄진다. 아이들이 교과서에서 배운 내용과 연결하여 제헌절 계기교육을 진행하니, 그 효과는 배가 될 수밖에 없었다. 때에 맞춘 계기교육이 왜 중요한지, 이번 수업을 통해 다시 한번 확인한 셈이다.사실 이번 계기수업은 갑자기 준비한 것이 아니었다. 우리 5학년 교실에서는 연중 헌법 조항을 하나씩 짚어가며 아이들과 이야기를 나눠오고 있다. 하루에 한 조항씩, 그 조항이 왜 만들어졌는지, 우리 삶과 어떻게 맞닿아 있는지를 함께 생각해보는 시간이다. 처음엔 왜 헌법 공부를 해야 하는지 의아해하던 아이들도 시간이 흐를수록 필요성을 인지하고 있고, 법조항과 생활 주변을 연결 짓는 모습을 보이고 있다. 연말까지 모든 헌법 조항을 짚어 볼 예정이다.교사로서 우리 반 아이들과 그렇게 매일 쌓아온 시간이 있었기에, 이번 6학년 계기수업에서도 헌법을 단순한 암기 대상이 아니라 삶의 원리로 풀어낼 수 있었다고 생각한다. 이런 꾸준함 없이 특정한 날 하루만 반짝 다루고 지나가는 계기교육이라면, 그 울림은 오래가지 못할 것이다.최근 몇 년 사이 우리 사회는 헌법과 민주주의의 가치를 새삼 돌아보게 되는 일들을 여러 차례 겪었다. 정치적 갈등이 첨예해질 때마다 사람들은 '헌법이 무엇을 위해 존재하는가'를 다시 묻곤 한다. 그런 물음이 어른들만의 몫은 아닐 것이다. 오히려 지금 자라나는 아이들이야말로, 헌법이 단순히 법조문의 나열이 아니라 국민이 국가권력을 어떻게 견제하고 자신의 권리를 어떻게 지켜낼 것인가에 대한 약속임을 어릴 때부터 배워야 한다.그런 의미에서 학교의 헌법 교육, 민주시민교육은 더 이상 선택이 아니라 필수로 다루어질 필요가 있다. 아이들이 자라 유권자가 되고 사회의 구성원이 되었을 때, 오늘 배운 헌법 조항 하나가 훗날 스스로 판단하고 목소리를 내는 밑거름이 될 수 있기 때문이다.한 가지 아쉬움은 남는다. 이렇게 의미 있는 계기교육이 학교 안에서 더 많은 이들과 함께 나누는 활동이 되면 좋겠다는 바람이다. 교감, 교장 선생님들도 기회가 될 때 직접 아이들 앞에 서서 자신의 이야기를 들려준다면, 그 울림은 또 다를 것이다. 관리자로 올라갈수록 수업에서 멀어지고 행정과 관계 관리 쪽에 무게가 실리는 게 현실이다 보니, 계기교육까지 직접 챙기기는 쉽지 않다는 것도 이해한다. 그럼에도 오랜 경험에서 우러나오는 이야기는 누구도 대신할 수 없는 것이기에, 그 이야기가 더 많은 아이들에게 가닿았으면 하는 마음이다.현충일, 제헌절, 광복절 같은 날들이 그저 '쉬는 날'이 아니라, 계기교육이 학교 문화 속에 좀 더 깊이 뿌리내리길 바란다. 그 뿌리내림은 어느 개인의 몫이 아니라, 학교 구성원 모두가 함께 만들어갈 때 더 단단해질 것이다.