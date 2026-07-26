야구 좋아하시나요? 이 정도 역사는 알고 봐야죠

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큰사진보기 ▲책 표지야구 전문 PD 이석재가 전하는 프로야구 44년, 우리가 울고 웃었던 감동의 100 장면 이야기가 펼쳐집니다. ⓒ 북오션 관련사진보기

이 책에 담긴 100개의 장면을 읽으며 나를 미치게 했던 뜨거운 열정이 다시 살아나 가슴을 세차게 뛰게 만든다. 수많은 야구 관련 서적이 있었지만 이 책은 단연 최고다. 야구팬이라면 반드시 한 번은 마주해야 할 그런 책이다. -이종범: 기아 타이거즈 영구결번/ 한 시즌 최다 도루(84개) 기록

2B에서 던진 이선희의 세 번째 공은 타자의 몸 쪽 높은 토스로 향했고 그 순간, 이종도의 배트가 힘차게 돌았다. 동대문야구장 좌측 관중석에 떨어지는 끝내기 홈런. KBO 역사상 최초의 끝내기 만루 홈런이었다.

1994년 10월 18일, 잠실야구장에서 열린 LG와 태평양의 한국시리즈 1차전. 1-1로 연장 11회 말에 돌입한 경기는 벌써 3시간 40분을 넘어가고 있었다. (중략) 태평양의 마운드엔 연장 11회 말까지 완벽에 가까운 투구를 하고 있던 김홍집, 그의 141구째 슬라이더는 한가운데 높은 코스로 날아들었고 김선진의 배트는 망설임 없이 힘차게 돌아갔다.

야구를 새롭게 좋아하기 시작한 팬들에게는 역사를!

삶의 희로애락을 함께 해온 올드 팬들에게는 추억을!

그리고 야구를 사랑하는 모든 이들에게는 감동을!

-책의 서문 중

덧붙이는 글 | 이 기사는 유영숙 시민기자의 개인 브런치에도 실립니다.

지난 3월 28일, 뜨거운 함성과 함께 2026 KBO 리그가 화려한 막을 올렸다. 천만 관중시대에 오른 KBO 야구는 이제 단순한 스포츠 경기를 넘어, 대한민국을 대표하는 뜨거운 문화 아이콘이자 축제의 장으로 떠오르고 있다.실제로 올해 KBO리그는 7월 19일 기준 443경기 만에 누적 관중이 팔백만 명을 넘어서며 역대 최단기간 돌파 기록을 갈아치웠다. 2025년에도 KBO리그는 역대 최다 관중(약 1231만 명)을 기록해서 기적을 만들었는데 올해는 과연 어디까지 기록을 경신할지 기대를 모으고 있다.우리 집은 LG 트윈스 팬으로 남편과 나는 직접 야구장에 가서 응원하지 못할 때도 LG 트윈스 경기가 중계될 때면 TV 앞이 앉아서 목 터져라 응원한다. 요즘 TV에서 야구 경기를 볼 때면 야구 유니폼을 입고 다양한 응원 도구를 든 젊은 층을 보며 부러움을 삼키게 된다. 우리도 한 때는 잠실구장에서 가끔 야구 경기를 관람했었는데 한동안 야구장에 가지 못했다.이렇게 프로야구의 뜨거운 열기 속에 출간된 이석재 PD의 < KBO 명장면 100 >(2026년 6월 출간)은 야구에 관심 있는 분들에게 정말 반가운 책이다. 야구는 좋아하지만, 세부적인 이야기를 잘 모르는 나에게는 프로야구의 역사를 깊이 있게 알게 해 주고, 야구를 더 사랑하게 해 주는 계기가 되었다.이 책의 저자인 이석재 작가는 MBC 스포츠 PD로 MBC에서 매주 일요일 '선데이 베이스볼'을 연출하고 있으며, MBC '웰컴 투 스포츠' 속 '더비더비'와 '야구팬 비상대책위원회' 코너에 패널로 출연하고 있다. 즉 야구 전문 PD이다. 저서로는 <영화로 만나는 우리들의 슈퍼스타> 등이 있다.이 책에는 1982년 개막전부터 2025년까지 프로야구 KBO리그 명장면 100장면을 추려서 완성했다고 한다. 많은 경기 중에 100 경기를 뽑아내는 일은 쉬운 일이 아니었을 거다. 그래서인지 이 책에는 유명 야구 선수, 야구 전문 캐스터 등 야구와 관련된 일을 하는 많은 분이 추천사를 써 주었다. 그중 이 책을 잘 설명한 기아 타이거즈 이종범 선수의 추천사가 유독 눈에 들어온다.이석재 PD의 < KBO 명장면 100 >은 KBO리그 44년 역사의 수많은 순간 중 가장 강렬하고 상징적인 장면들을 엄선한 책이다. 이 책은 세 개의 장으로 되어있는데 첫 번째 장은 '가을의 전설'로 사십칠 장면이 들어있다. 두 번째 장은 '불멸의 기록과 우리들의 슈퍼스타'로 서른네 장면이 들어있고 마지막 장은 '슬프고도 아름다운' 이야기로 열아홉 장면이 들어있다.책 전체가 주옥같은 순간들로 채워져 있지만, 이 중에서 내 마을을 흔들어놓은 명장면은 몇 가지가 있다. 한국 프로야구의 화려한 서막인 1982년 개막전 끝내기 홈런인 장면 1 '한국 프로 야구의 시작과 끝'은 읽는 내내 가슴이 벅차올랐다.1982년 3월 27일. KBO리그가 역사적인 첫걸음을 떼었던 삼성 라이온즈와 MBC 청룡의 개막전. 9회까지 7-7로 승부를 가르지 못한 양 팀은 첫 경기부터 연장전에 돌입했다. KBO리그의 역사적인 첫출발이자, 이종도(MBC 청룡) 선수가 터뜨린 극적인 끝내기 만루 홈런 장면은 누가 읽어도 환호성이 터질 거다.즉 이 장면은 대한민국 프로야구의 시작을 알린 동시에, 야구가 단순한 스포츠를 넘어 국민적 문화로 자리 잡게 만든 모든 전설의 시발점이라는 점에서 빼놓을 수 없는 최고의 명장면이라고 할 수 있다.다음으로는 장면 8 '가을 야구의 영원한 명승부' 이야기다. 이 장면은 단기전 승부의 긴장감이 최고조에 달하는 가을 야구 무대에서 나온 결정적 한 방과 극적인 명승부이기 때문이다. 야구팬들이 가장 가슴 뜨거워하는 순간은 역시 예측할 수 없는 승부가 펼쳐지는 가을잔치가 아닐까 싶다. 올해도 가을 야구 잔치가 기다려진다.11회까지 1-1로 팽팽했던 경기는 이것으로 끝이 났고, 한국시리즈 역사상 최초의 끝내기 홈런이었다. 1차전을 승리한 LG는 태평양에게 내리 4승을 거두고 신바람 야구를 완성했단다. 글을 읽으며 LG 팬으로 짜릿함을 느꼈다.우리 집은 LG 트윈스 팬이다. 책에서 유독 LG 트윈스 이야기에 눈이 번쩍 떠졌다. '장면 43'을 읽으며 숨을 죽였다. 1994년 끝내기 홈런으로 태평양을 이겼던 LG가 29년 만에 한국시리즈에서 승리를 거두었기 때문이다. 한국시리즈 1차전에서 KT에게 패배한 LG는 2차 전에서도 패하는 듯했는데 박동원의 역전 투런 홈런 한 방으로 승리하여 나도 모르게 손바닥이 아플 정도로 손뼉을 쳤다. 그때의 함성이 살아났기 때문이다.이제 한국시리즈 3차전, 역시 패하고 있다가 오지환의 재역전 3점 홈런으로 승리했다. 무려 1994년 승리 이후 29년의 기다림 끝에 얻은 값진 승리였다. 2023년 한국시리즈는 역사에 길이 남을 최고의 명승부이자 LG 트윈스팀에게도 역사상 최고의 경기였다. 야구 경기는 늘 역전 홈런이 있어서 더 짜릿하고 재미있게 여겨진다. 직접 경기를 보는 것도 아니고 글로 읽는데도 그때의 함성이 들리는 것 같아 가슴이 뛰었다.두 번째 장 '불멸의 기록과 우리들의 슈퍼스타 장면에서는 불멸의 기록과 시대를 풍미한 슈퍼스타의 순간순간의 기록들은 숫자로만 기억되던 기록이 '이야기'로 살아나며 그 시절 우리가 사랑했던 영웅들을 다시 소환해 주어 감동의 바다로 헤엄쳐 들어가게 한다. 특히 마운드에 오르는 것만으로도 상대 팀을 압도했던 선동렬의 완벽투는 다시 읽어도 흥미진진하다.이 책에는 야구 슈퍼스타 이야기가 펼쳐진다. 불멸의 투수 최동원, 무등산 폭격기 선동렬, 바람의 아들 이종범, 라이온킹 이승영, 괴물의 등장 류현진, 조선의 4번 타자 이대호와 함께한 야구 장면은 정말 흥미진진하여 책장을 덮을 수 없다.마지막 '장면 100'은 KBO 역사상 가장 위대했던 두 투수 최동원과 선동렬 무승부 경기로 막을 내리며 긴 여운을 남긴다. 경상도와 전라도, 연세대와 고려대, 제과업계 라이벌인 소속팀(해태와 롯데) 등 모든 라이벌 조건을 갖춘 두 선수의 맞대결 이야기는 야구팬들의 가슴을 뜨겁게 달구는 최고의 흥행카드가 아니었을까 싶다.리뷰에 KBO리그 100장면을 모두 담을 수 없어 아쉽다. 독자들이 책 속에서 직접 야구 44년의 명장면을 확인하며 감동받기 바란다. 읽으면서 가슴이 세차게 뛰는 걸 느낄 수 있을 거다. 이 책은 단순히 기록을 나열하는 데 그치지 않고, 그라운드 뒤에 숨겨진 인간적인 드라마와 팬들의 기억까지 촘촘하게 엮어내어 마치 그라운드 한가운데에 서 있는 듯한 몰입감을 준다. 저자는 책을 쓰면서 오늘도 플레이볼을 기다리는 모든 야구팬에게 이 책을 바친다고 한다.이제 책장을 덮으며 이 책을 프로야구 역사 교과서로 삼고 늘 옆에 두려고 한다. 저자는 KBO리그 44년 감동의 순간을 전하기 위해 스스로의 기억에만 의존하지 않기 위해 여러 야구인들에게 자문을 구했고, 팬들에게는 직접 설문을 돌려 조언을 구하며 100장면을 추렸다고 한다. 책 중간중간 들어있는 삽화도 야구 이야기를 더 실감 나고 빛나게 해 준다. 그 정성이 야구를 좋아하는 분들께 닿기를 바란다. 앞으로 프로야구 경기를 더 재미있게 관람할 것 같다.