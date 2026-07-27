'기후동행카드'가 한순간에 '환경오염카드'로 바뀐 사연

큰사진보기 ▲서울시가 대중교통 정기권 기후동행카드 서비스 종료가 선언된 가운데 지난 5일 서울역 지하철 역사에 기후동행카드 운영 종료 안내문이 붙어 있다. 2026.7.5 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"아, 괜찮아요. 저 기후동행 카드 쓰거든요."

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"재활용 플라스틱을 일부 사용한 업사이클링 카드입니다."

큰사진보기 ▲기후동행 카드나의 기후동행 카드. 처음 구매할 때만 해도 3개월 만에 폐기해야 할 줄은 몰랐다. ⓒ 이지은 관련사진보기

"기존 기후동행카드를 분쇄해 만들어진 업사이클링 카드입니다."

서울에서 파주까지 왕복 65km 구간을 약 5년간 자차로 출퇴근 했다. 길에서 버린 시간도 시간이지만 차의 유지비와 기름값이 그렇게 아까울 수 없었다. 초반에는 대중교통으로 출퇴근을 시도해보았는데, 차로는 한 시간 내외면 닿던 구간에 두 배의 시간을 할애해야 한다는 사실, 게다가 운 나쁘면 그 긴 시간 내내 서 있어야 한다는 사실에 망연자실하고 이내 차를 살 수밖에 없었다.자동차 '출퇴근러'로 살면서 버스를 탈 일이 거의 없었다. 차가 익숙해지기도 했고 퇴근이 늦다 보니 대중교통을 타고 마땅히 어디 갈 일도 별로 없었다. 언젠가 중고거래로 만난 이 가운데 한 분에게 "멀리까지 오시느라 고생하셔서 어떡해요. 차비도 들었을 텐데"라고 말을 붙였을 때 그분은 이렇게 말했다.5년의 출퇴근 족쇄에서 벗어나 서울로 회사를 옮겼다. 나도 이제 서울 내 출퇴근러니 남들이 다 이용하는 기후동행 카드를 만들었다. 가끔 따릉이도 타니 통합권으로 신청했다. 지하철역에 가서 마음에 드는 카드를 골랐다. 남들이 늘 들고 다니는 무한대 그림이 그려진 파란색 카드 대신에 귀여운 서울 캐릭터가 그려진 녀석으로 골랐다. 카드 뒷면에는 이렇게 적혀 있었다.재난 같은 기후위기 시대에 좋은 의도를 담은 카드답다고 생각했다.게다가 서울은 얼마나 교통이 촘촘하게 연결되어 있는가. 카드가 생긴 이후 내 삶의 행동반경은 넓어졌다. 전에는 집에 나서며 차키부터 집었을 텐데, 기후동행 카드가 생긴 이후로는 집 앞 버스정류장으로 향했다. 괜히 차를 끌고 나가 막히는 도로에 스트레스받고 주차할 곳을 찾아 헤매는 수고를 들이느니 기후동행 카드를 믿고 버스에 몸을 싣는 것이다.하지만 카드를 만든 지 3개월 만에 내 카드는 사실상 플라스틱 폐기물이 되었다. 서울시가 지난 6월 기존 기후동행카드를 순차적으로 종료하고 '기후동행카드 플러스' 체계로 전환하겠다고 발표했기 때문이다. 이후에는 '기후동행카드 플러스'와 '모두의카드(K-패스)' 중 어느 쪽을 선택해야 유리한지 비교하는 정보가 SNS를 뒤덮었다. 시민들은 어느 카드를 선택해야 하는지부터 다시 공부해야 했다.그런데 며칠 뒤 상황은 더 황당하게 흘러갔다. 서울시는 "7월 1일 기후동행카드 플러스를 출시한다"고 발표했지만, 국토교통부가 협의되지 않은 내용이라며 제동을 걸었다. 결국 출시는 취소됐고, 그들의 '협의 중'이 언제 끝날지 7월 말인 지금까지도 여전히 미지수다.기존의 기후동행 카드 충전일이 다가왔을 때 나는 모두의카드로 갈아탔다. 하지만 청년들의 선택은 훨씬 더 복잡했다. 서울시와 국토교통부의 힘겨루기에 새우등이 터진 건 가장 대중교통을 많이 이용하는 청년들이다. 특히 만 35~39세는 기후동행카드에서는 청년이었지만 모두의카드에서는 청년 대상에서 제외된다. 서울시와 국토교통부가 엇박자를 내는 사이, 이 연령대는 아무런 대책 없이 할인 공백을 떠안게 됐다.기후동행카드는 2024년 1월 처음 정책이 시작되었을 당시 70일 만에 100만 장이 판매될 정도로 많은 이들의 호응을 얻었다. 지금도 하루 이용자 수가 80만 명에 이른다. 이들이 구매한 카드들이 버려진다고 생각해 보자. 초기에 발급된 플라스틱 카드 수만 계산한다고 해도 100만 장이다. 플라스틱 카드 1장이 5그램이니, 약 5톤의 플라스틱이 서울시 쓰레기에 더해진 것이다. 분실, 훼손, 재발급한 카드 수는 포함시키지 않았는데도 이 정도다.억지춘향으로 기후동행카드에서 모두의카드로 옮긴 만 35~39세 청년들 가운데 일부는 모두의카드 플러스가 나오면 또 그 카드를 구매해야 할 것이다. 그러면 불과 몇 개월 만에 수십만 장의 카드가 또다시 쓰임을 잃게 될 것이다. 이 정도면 기후동행 카드가 정말 기후와 동행했다고 말할 수 있을까? 기후'동행' 카드가 아니라 기후'재난' 카드 아닌지 서울시는 자문해보아야 한다.마그네틱 카드의 운영 체계나 정책에 대해 무지한 일반 시민인 나로서는 AI가 일상을 바꾸고 스마트폰 하나로 대부분의 서비스를 이용하는 시대에 왜 정책이 바뀔 때마다 카드를 다시 사야 하는지 잘 이해가 가지 않는다. 수어 년마다 바뀌는 정책은 카드를 너무 쉽게 쓰레기로 만들었다. 기후를 생각한다면 업사이클링 소재를 쓰는 것만으로는 부족하다. 지금 상태로라면 기후동행 카드 플러스 뒷면에는 다음과 같이 적어야 할 것이다.업사이클링 플라스틱을 썼다는 사실보다 더 중요한 것은 멀쩡한 카드를 계속 써도 되게 만드는 일이다. 가장 친환경적인 카드는 재활용 플라스틱으로 만든 카드가 아니라, 새로 만들지 않아도 되는 카드다.