'세계 제일 긴 무덤' 골령골서 평화의 첫발 내딛다

▲대전고민주동문회(회장 송운학)가 주관하고 10개 시민단체의 관계자 50여 명이 뜻을 모은 '동북아 상생평화 국민비전 대장정'은 이날 오전 10시 30분, 비무장 민간인이 희생된 대전 산내 골령골에서 묵념을 시작으로 출범을 공식 선포하고 있다. ⓒ 오마이뉴스 심규상 관련사진보기