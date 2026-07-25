'세계 제일 긴 무덤' 골령골서 평화의 첫발 내딛다

"역사는 기억하는 자의 것이고, 평화는 행동하는 자의 것입니다."
정전협정 체결 73주년을 이틀 앞둔 25일 오전 10시 반. 푹푹 찌는 여름 지열 속에서도 골령골(대전 동구 산내동)에는 팽팽한 긴장감과 고요한 엄숙함이 감돌았다.
76년 전, 비무장 민간인 수천 명이 이슬처럼 사라져간 비극의 땅에 대학생을 비롯해 각계각층을 대표한 50여 명이 모여들었다. 대전고 민주동문회(회장 송운학)와 10여 개 시민단체가 뜻을 모은 '동북아 상생평화 국민비전 대장정'이 이곳에서 첫발을 뗀 것이다.
'세상에서 가장 긴 무덤'이라 불리는 골령골 골짜기에서 참가자들은 먼저 고개 숙여 피살된 원혼들의 넋을 기렸다. 안은찬 대전고 민주동문회 부회장의 경과보고에 이어 사건 경위 해설 특강이 이어지자, 참가자들의 눈빛은 이내 뜨거워졌다.
이들이 들어 올린 선포문에는 간절한 평화의 염원이 담겨 있었다.
"장장 76년이라는 세월 동안 이념의 총성 속에 수많은 이들이 억울하게 죽어갔습니다. 정치와 외교가 제 역할을 못 하고 길을 잃었다면, 이제 주권자인 국민과 시민사회가 직접 한반도 적대 종식과 동북아 상생의 길을 열어야 합니다."
참석자들은 ▲76년 남북 적대 체제 종식 ▲'국민 평화 비전' 전국적 완성 ▲국민 대장정의 지속적 추진 ▲시민사회 3대 특별제안 지지 ▲정부의 전향적인 평화 전환 촉구 등 5개 항의 결의를 외쳤다. 대전에서 쏘아 올린 이 조용한 울림을 전국으로 퍼뜨리겠다는 결의였다.
이날 골령골 현장에서 만난 송운학 회장은 땀방울을 훔치며 인터뷰에 응했다.
"오늘 우리가 내딛는 이 발걸음은 일년에 한 번 의례적으로 모였다 헤어지는 연례 추모 행사가 아닙니다. 앞으로 매월, 혹은 격월로 전국을 누비며 국민비전 대장정을 이어갈 겁니다. 피살 원혼들이 비로소 안식하고, 우리 미래세대가 평화로운 동북아에서 행복하게 살아갈 수 있는 시대를 우리 손으로 기필코 열어낼 것입니다."
선포식을 마친 대장정단은 곧바로 충북 영동의 '노근리 추모관'으로 향했다. 미군의 무차별 공중폭격과 난사 속에서 피난길 일가족 300여 명이 떼죽음을 당했던 통곡의 현장이다. 참가자들은 묵념을 올리며 '더 이상 이 땅에 잔혹한 전쟁의 굴레를 남겨주지 않겠다'는 다짐을 굳게 새겼다.
이날 오후 일정은 대전 서구문화원으로 이어진다. 이들은 골령골 학살의 비극을 다룬 마당극단 우금치의 '적벽대전(赤碧大田)'을 관람할 예정이다. 참석자들은 이어 오랜 세월 한반도를 옴짝달싹 못 하게 매어둔 '남북 적대의 밧줄'을 함께 풀어내는 상징 퍼포먼스와 발자국이 선명하게 직조된 대형 광목천 위에 저마다의 간절한 염원을 담은 '한 줄 쓰기'를 진행할 예정이다.
안은찬 대전고 민주동문회 부회장은 "대전 산내 골령골에서 시작된 이 작은 발걸음이 76년 적대의 사슬을 끊어내는 거대한 평화의 물결로 이어지길 바란다"고 소감을 밝혔다.
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