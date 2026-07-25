'열악한 집 견디라' 하지 말고 모두에게 '주거권'을

큰사진보기 ▲"월세, 월급 청기백기게임, 그대는 자신 있는가?"민달팽이유니온 행사장 한켠에 참가자의 피켓이 놓여있다. ⓒ 빈곤사회연대 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026년 기준임대료주거급여는 전국을 4개급지로 구분한다. 1급지 서울 시준 1인 36만 9000원이 최대 지원받을 수 있는 금액이다. 실제 월세가 이보다 낮을 경우 최대 지원액은 실제 월세만큼이고, 이에 소득에 따라 자기부담금이 차감된다. ⓒ 빈곤사회연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲"쫓겨남이 없는 도시 누구에게나 주거권"2026년 5월 1일 노동절에 참여한 참가자가 피켓을 들고 행진하고 있다 ⓒ 빈곤사회연대 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 김가원 활동가는 민달팽이유니온 소속입니다.

집을 빌려 사는 일에는 돈이 든다. 집에 들이는 돈을 '주거비'라고 한다. 그렇다면 한 사람이 집에서 살아가기 위해 매달 들이는 돈 중, 어디까지를 '주거비'로 규정할 수 있을까? 빈곤층의 최저 생계를 지원하기 위한 제도인 기초생활보장제도 중 주거비를 지원하는 주거급여는 임차료만을 주거비로 본다. 현재의 주거급여는 임차가구에게는 임차급여(월차임과 보증금 환산액)를, 자가 가구에게는 수선유지급여를 지급하고 있기 때문이다.'주거비=임차료'라면, 빈곤 가구의 월세 부담을 현재 제도가 얼마만큼 책임지고 있는지 먼저 살펴보자. 자본주의 사회의 민간임대주택 시장에서는 가난할수록 작은 집을 선택할 수밖에 없다. 그러나 크기가 작다고 해서 결코 주거비가 저렴하게 책정되어 있지는 않다. 서울 지역을 기준으로 2025년 소형 주택의 평균 월세전환액은 약 70만 원이었다.이 금액을 2026년의 주거급여 선정 기준과 비교해보면, 1인 가구 선정기준액(1,230,834원)의 56.7%, 2인 가구 선정기준액(2,015,660원)의 34.6%에 해당한다. 두 경우 모두 통상적인 주거비 과부담 기준인 30%를 넘는다. 두 금액의 비교만으로는 개별 가구의 실제 부담률을 전부 나타낼 수는 없겠지만, 주거급여 수급 가구 및 급여 수급의 경계에 있는 저소득 가구가 마주하는 월세 수준을 가늠하게 한다.그러나 현재의 주거급여 선정기준은 2024년 이후 계속 기준중위소득 48%에 머물러 있다. 정부는 지난 2023년 '제3차 기초생활보장 종합계획'에서 주거급여 선정기준을 50%까지 단계적으로 확대하겠다고 약속했지만 3년째 아무런 진전이 없다.현재의 주거비 부담을 실질적으로 해소하지 못하는 급여액의 문제에 더해 구체적이지 못한 급여 지급 기준과 자기부담분 제도도 문제다. 임차급여 지급 기준은 전국을 4개의 급지로 구분한다. 그중 가장 많이 임차료를 지원하는 지역은 1급지로 분류되는 서울이다. 1인 기준 369,000원, 2인 기준 414,000원을 기준임대료로 한다.이 기준임대료를 실제로 부담하는 월세액과 비교해서 기준임대료를 초과하지 않게 실제 주거비 지원이 이뤄지는데, 만일 주거급여 수급가구의 소득인정액이 생계급여 선정기준을 초과한다면, 기준임대료와 실제임차료 중 적은 금액에서 자기부담분을 뺀 금액만큼만 급여로 받을 수 있게 된다. 소득인정액 1,230,834원의 가구가 70만원의 월세를 부담한다면 123,083원이 자기부담금으로 차감되어 주거급여 수령액은 245,917원으로 줄어들고, 직접 부담해야 하는 월세는 454,083원에 이른다. 소득인정액의 약 36.9%다. 생계급여도 받지 못하는데, 주거급여도 줄어드는 가구가 주거비 지원의 사각지대로 존재하는 것이다.앞선 계산에서 관리비는 언급조차 하지 못했다. 현행 주거급여는 관리비를 지원 대상으로 인정하지 않기 때문이다. 세입자에게 월세와 관리비는 모두 주거 생활을 유지하기 위해 필요한 지출이지만, 제도는 이 중 임차료만 주거비로 계산한다. 이 문제는 공공임대주택 입주자로 선정된 주거취약계층들에게도 치명적으로 다가온다. 관리비 부담으로 인해 공공임대주택 입주를 포기하거나, 입주를 하더라도 관리비를 미납하는 사례가 지속적으로 발생해 왔다.보도에 따르면, 박용갑 더불어민주당 의원실이 한국토지주택공사 자료를 분석한 결과, LH 공공임대주택 중 관리비를 3개월 이상 미납한 위기 가구는 1만3224가구로 나타났으며, 한국사회보장정보원 자료에서 공공임대주택 임대료, 관리비, 전기·수도·가스요금 미납 가구는 합산하면 19만615가구에 이르는 것으로 나타났다.다행스럽게도 제도에서 이를 문제로 인식하기 시작했다. 관리비를 주거급여의 보장 범위에 포함하는 내용의 주거급여 개정안이 지난 4월 1일 국회 국토교통위원회 전체회의에서 위원회 대안으로 의결됐다. 그러나 아직 법제사법위원회와 본회의 문턱을 넘지는 못했다. 상임위원회가 필요성을 인정한 만큼 국회는 후속 심사를 더 이상 미뤄서는 안 된다.저소득층에게 월세 계약은 여러 주거 형태 가운데 자유롭게 고른 선택지가 아니다. 보유 자산이 적어 큰 보증금이 필요한 전세 계약을 체결하기 어렵고, 체결한다 해도 보증금 미반환 위험이 더욱 크게 다가온다. 경쟁률이 높은 공공임대주택에 입주하지 못하면 민간임대시장에서 계속 오르는 월세를 감당할 수 밖에 없으며, 공공임대주택에 입주하려 해도 십수만 원의 관리비가 발목을 잡는다. 주거급여는 이러한 현실을 해결할 수 있는 제도가 되어야 한다.하나, 주거급여 선정기준을 기준중위소득의 50%까지 즉시 상향하고, 향후 60%까지 단계적으로 확대할 구체적인 계획을 제시해야 한다.둘, 전국을 4개 급지로 나눈 현행 기준임대료 체계를 점검하고, 지역과 가구 규모별로 세입자가 실제 부담하는 임차료 상승을 반영해 기준임대료를 현실화해야 한다. 특히 생계급여 선정기준 초과분의 30%를 일률적으로 차감하는 자기부담분 산식도 저소득 가구의 실제 주거비 부담 능력을 반영하도록 재검토해야 한다. 더불어 민간임대차시장의 임차료 상승을 규제하고, 임대주택의 물리적 임대 기준을 설정해 열악한 주거지의 과도한 임차료 부담 문제를 함께 다뤄야 한다.셋, 관리비 역시 주거급여의 보장 범위로 포함하되, 관리비의 항목·산정 근거를 확인하고 과도한 부과를 막을 수 있는 체계를 함께 마련해야 한다. 또 주거비의 핵심적인 부분이라고 할 수 있는 수도광열비는 현재 생계급여가 포괄하는 일상생활비로 간주되지만, 생계급여 선정기준을 초과하는 주거급여 수급가구에는 이러한 보장에서 제외되고, 생계급여 수급가구 역시 적은 급여로 주거비까지 부담해야 하는 상황에 놓였다. 장기적으로는 주거급여 체계 안에서 수도광열비의 실질적인 부담을 지원할 수 있도록 제도의 정합성과 실효성 모두 개선해야 한다.중앙생활보장위원회 위원들이 결정해야 하는 것은 열악한 집에서 얼마까지 견딜 수 있는지가 아니다. 누구나 집다운 집에서 인간다운 생활을 유지할 수 있도록 하기 위한 최저선이다. 기후위기가 더욱 심해지는 지금, 더더욱 월세뿐만 아니라 그 집을 유지하기 위해 꼭 필요한 비용까지 함께 보장해야만 최소한의 안전한 일상을 지킬 수 있다. 주거급여가 계산하지 않는 세입자의 '진짜 집세'를 가난한 이들 스스로 감당하게 두어서는 안 된다.