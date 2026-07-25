트럼프 "이란과 대화 중이지만 공격 준비도 완료"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령 ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 진지하게 대화하고 있으나, 강력한 군사 공격도 준비됐다고 밝혔다.트럼프 대통령은 24일(현지시각) 백악관에서 이란 전쟁의 출구 전략을 묻는 기자들에게 군사 공격을 강화하거나, 협상을 하는 두 가지 길이 있다고 답했다.그는 "군사적인 출구 전략은 지금처럼 공격을 계속하면서 적의 모든 전력을 무력화하는 것"이라며 "(공격의 강도를) 훨씬 더 높은 수준으로 끌어올릴 수 있으며, 우리는 즉시 행동할 수 있는 모든 준비가 돼있다"라고 말했다.그러나 "합의를 하는 더 현명한 전략도 있다"라며 "우리는 지금 이 순간에도 그들과 대화하고 있다. 나는 언제나 그런 방식을 선호한다"라고 강조했다.이어 "현재 이란은 이전보다 훨씬 더 진지한 태도를 보이고 있다"라며 "어떤 결과가 나오는지 지켜보겠다"라고 밝혔다. 다만 "나는 그들이 아직 (합의에) 준비되지 않았다고 생각한다"라고 덧붙였다.그는 중간선거를 앞두고 전쟁이 끝나지 않자 미국 내 여론이 악화되고, 여당인 공화당에서도 우려가 나온다는 지적에 "선거에 대해 사람들이 뭐라 하든 나는 서두르지 않을 것"이라며 "어떻게 될지 지켜보자"라고 말했다.트럼프 대통령은 전날 미국 인터넷매체 <악시오스>와의 인터뷰에서 "이란에 대규모 공격을 검토하고 있다. 이전과 비교할 수 없을 정도로 큰 공격"이라며 "결정을 내리기 직전이다. 모든 준비를 마쳤다"라고 경고한 바 있다.<월스트리트저널>도 고위 당국자를 인용해 이란과의 전쟁이 예상보다 길어지면서 트럼프 대통령이 인내심을 잃어가고 있다면서 종전 협상에 회의감을 느끼고 군사 공격에 무게를 싣고 있다고 보도했다.이 당국자는 "트럼프 대통령이 이란이 알아듣는 유일한 것은 미국의 군사력뿐이라고 믿고 있다"라며 "이란에 대해 '복수 모드'(revenge mode)에 들어갔다"라고 말했다.또한 트럼프 대통령이 최근 백악관 회의에서 이란 지도부를 향해 "쓰레기들", "미치광이들" 등 욕설을 하며 맹렬한 비난을 퍼부었다고 전했다.하지만 이날 갑자기 외교적 해결을 강조한 것에 대해 <워싱턴포스트>는 "전쟁을 시작한 이후 트럼프 대통령이 흔히 보여온 모습"이라며 "미국과 이란의 갈등이 격화하는 가운데, 양측은 군사력으로 달성할 수 있는 목표의 한계에 부딪히고 있다"라고 분석했다.한편, 트럼프 대통령은 중국과 러시아가 이란에 무기를 판매하지 않을 것이라는 자신의 소셜미디어 글에 대해 "그들(시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령)이 나를 실망시키고 싶어 하지는 않을 것"이라고 말했다.그는 이날 트루스소셜에 올린 글에서 "시 주석은 최근 중국 베이징에서 열린 정상회담에서 내게 어떠한 상황에서도 이란에 무기를 제공하거나 판매하지 않을 것이라고 했다"라며 "푸틴 대통령도 같은 말을 했다"라고 주장했다.이어 "내가 볼 때 사람들이 이란 문제와 관련해 자주 거론하는 두 주요 국가는 이 일에 관여하고 있지 않다"라며 "만약 관여한다면 그들에게 매우 나쁜 일이고 그들의 이익에도 부합하지 않을 것"이라고 밝혔다.AFP통신은 트럼프 대통령이 대이란 무기 판매와 관련하여 중국과 러시아에 대한 경고를 보낸 것이라고 해석했다.