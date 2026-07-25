이 대통령 만난 젠슨 황 "SK그룹과 5천억 달러 파트너십 발표"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 면담에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 2026.7.25 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 램프 레스토랑에서 열린 글로벌 AI 리더 만찬에서 참석자들과 건배하고 있다. 오른쪽부터 이해진 네이버 이사회 의장, 최태원 SK 회장, 이재명 대통령, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 김용범 정책실장, 라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자, 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관. 2026.7.25 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

미국 샌프란시스코를 방문 중인 이재명 대통령이 24일(현지시간) 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO, 샘 알트먼 오픈AI CEO, 젠슨 황 엔비디아 CEO, 혹 탄 브로드컴 사장 겸 CEO 등 미국 빅테크 기업 대표들을 각각 면담하면서 AI 공급망 전반에 대한 협력 방안을 논의했다.특히 젠슨 황 대표는 이날 "대통령께서 발표해 주신 'AI 네이티브 국가'에 대한 비전이 대한민국에 대한 에너지를 부여했다고 생각한다"면서 엔비디아와 SK그룹 간 5000억 달러 규모의 비즈니스 파트너십이 체결될 것이라고 알렸다.다른 기업들과의 투자 및 협업 계획도 연달아 밝혔다. 그는 "SK하이닉스와 삼성전자, 엔비디아는 칩 디자인과 메모리 디자인에 대한 파트너십을 진행한다"며 "네이버에 대한 대규모 투자도 단행한다"고 밝혔다. "네이버는 한국의 선두권 클라우드 회사"라며 "(엔비디아는) 이번 파트너십을 통해 한국에서의 사업 확장뿐 아닌 세계적인 확장을 지원할 예정"이라고 부연했다.현대차그룹과는 "파트너십을 통해 자율운행하는 제네시스 차량을 함께 개발하고 로보틱스(개발)도 같이 진행할 계획"이라고 했다. LG와는 "함께 발전 시스템을 개발하고 공장과 가정에서 사용할 수 있는 시스템 역시 같이 개발하고 있다"고 밝혔다.AI 공동 연구·협력 의사도 밝혔다. 이에 대해 황 CEO는 "한국에서 AI 프론티어랩을 시작하고 있다. 엔비디아의 선도적인 역할을 하는 AI 연구원들이 캘리포니아에서 한국으로 이주할 계획"이라며 카이스트와의 협력 및 한국형 LMM(거대언어모델) 개발 계획을 밝혔다.이 대통령은 이에 "대한민국이 AI 황금시대로 진입하는 데 (엔비디아가) 지금까지 정말 큰 역할을 해주셨지만 앞으로도 더 중심적인 역할을 해 주실 것으로 믿고 기대한다"고 밝혔다.이 대통령과 면담한 다른 빅테크 대표들도 3대 메가프로젝트를 비롯한 정부 정책에 대한 관심과 기대를 표하면서 한국 기업과의 협력 및 투자 계획 등을 밝혔다.강유정 청와대 수석대변인에 따르면, 아모데이 대표는 "한국의 메모리 반도체 기업들과 데이터센터와 그 외 여러 분야에서 함께 협력할 예정"이라며 "한국의 과학기술정보통신부와 AI 협력에 관한 많은 MOU를 맺게 됐다.이를 통해 AI 보안 및 사이버 산업에서의 테스트를 진행할 것"이라고 했다. 샘 알트먼 대표는 내년 1분기 출시 예정인 차세대 AI 기기의 한국 테스트베드 활용에도 기대를 표명하며 협력 확대 의지를 밝혔다.혹 탄 대표는 삼성전자·SK하이닉스와의 HBM 관련 협력 등을 설명하면서 "(브로드컴이) 한국의 '소버린 AI' 구현에 기여할 수 있어서 기쁘게 생각하고 있다"고 밝혔다. 그는 비공개 면담에서 "반도체, 데이터센터, 인재에 대한 장기적 투자가 AI 경쟁력의 핵심"이라며 앞으로도 한국과의 협력을 지속 확대해 나가겠다는 의지를 밝힌 것으로 전해졌다.이에 대해 이 대통령은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "무엇보다 인상 깊었던 것은 네 분 모두 대한민국을 중요한 협력 파트너로 바라보고 있다는 점"이라며 "(정부는) 과감한 투자와 혁신을 이어가고, 글로벌 파트너들과 함께 AI 생태계를 더욱 탄탄히 키워갈 것"이라고 밝혔다.한편 이 대통령은 이날 만난 젠슨 황 대표를 비롯한 글로벌 빅테크 기업인들과 현지 식당에서 만찬을 함께 했다.청와대에 따르면 만찬 참석자는 젠슨 황 대표와 혹 탄 대표, 러니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장, 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장 등으로, 최근 종가 기준 참석 기업의 시가 총액이 약 1.7경 원에 달한다.강유정 대변인은 "젠슨 황 대표가 지난 방한 당시 '치맥회동'과 '삼겹살 회동'을 통해 우리 기업들과 자연스럽게 교류하고 유대감을 가졌던 것처럼 양국의 AI 기업 리더들과 함께 캘리포니아 현지 음식을 함께 하며 격의 없는 대화를 나누겠다는 의미"라고 설명했다.