정성호 "더 할 일도, 의지도 없다"

큰사진보기 ▲정성호 법무부 장관이 22일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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(서울=연합뉴스) 설승은 기자 = 여당이 검사의 '보완수사권 폐지'를 당론으로 추인한 국면에서 사의를 표명한 것으로 알려진 정성호 법무부 장관이 오래 전부터 이재명 대통령에게 사퇴 의사를 전달했으며 직무를 더 이어갈 뜻이 없다고 밝혔다.정 장관은 25일 연합뉴스에 "대통령에게 직접 이야기는 하지 않았지만, (법무부 장관) 사퇴 의지는 오래전부터 (청와대) 참모들을 통해 전달했다"고 전했다.이 대통령이 보완수사권 문제 마무리 및 오는 10월 예정된 중대범죄수사청 개청 등을 마무리해달라고 요청하며 사의를 반려할 가능성과 관련해선 "저는 더 할 의지가 없다"고 말했다.그러면서 "당에 가서 중심을 잡는 것이 더 의미 있는 일 같다"면서 "더 이상 할 일도 없고 의지도 없다"고 거듭 강조했다.법무부는 전날 저녁 정 장관의 사퇴 의사 표명 사실이 전해지자 "늘 하시던 말씀일 뿐, 오늘 특별히 사의를 표명하신 것은 없다"라고만 언론에 설명한 바 있다.정 장관은 앞서서도 여러 차례 건강상의 이유 등을 들어 이 대통령에 장관직을 사임하고 여당에 복귀하고 싶다는 의사를 밝혀온 것으로 알려졌다.하지만 이번 사의 표명은 민주당이 형사소송법 개정안과 관련해 검사의 보완수사권의 완전 폐지를 당론으로 확정한 과정과 맞물려 있어 더욱 주목받고 있다."억울한 1%의 피해자가 없도록 하는 게 중요하다"며 보완수사권 일부 존치 및 전건 송치 부활이 필요하다는 그간의 자신의 주장이 관철되지 못한 데 대해 정치적 책임을 지려는 것이라는 해석이 나오면서다.일각에선 여당의 보완수사권 폐지 추진을 다시 한번 숙의하게 하려는 차원의 카드일 수 있다고 보는 시각도 있었다.이런 가운데 정 장관이 "더 이상 할 일도 없고 의지도 없다"고 밝힌 것은 형소법 개정안 입법 추이에 변화가 있더라도 사퇴 의사를 바꾸지 않겠다는 의미라는 해석을 낳고 있다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>