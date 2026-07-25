진보당 4기 대표에 김종훈 전 울산 동구청장 선출

큰사진보기 ▲24일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 진보당 4기 지도부 선출대회에서 김종훈 신임 대표가 김재연 전 상임대표로부터 당 기를 전달받고 있다. ⓒ 진보당 관련사진보기

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진보당 4기 신임 당대표에 김종훈 전 울산시장 후보(울산 동구청장)이 선출됐다.지난 20일부터 24일까지 진행된 진보당 4기 당직선거 투표 결과, 총 선거권자 6만2972명 중 4만2314명이 참여(투표율 67.19%)한 가운데 기호 2번 김종훈 후보가 2만6452표(62.51%)를 얻어 당선됐다. 함께 경합을 벌인 기호 1번 이성수 후보는 1만5862표(37.49%)를 득표했다.24일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 4기 지도부 선출대회에서는 또 청년진보당 대표에 단독 출마한 이해지 후보가, 최고위원은 후보로 나선 송영주·김현종·신창현·정태흥·장진숙 후보 5명이 모두 선출됐다.김종훈 신임 당대표는 제20대 국회의원과 제6·9대 울산광역시 동구청장을 역임한 바 있으며, 지난 6·3 지방선거 당시 울산시장 후보로 출마해 민주진보 진영 단일화에 앞장선 바 있다.김종훈 대표는 "최고위원들과 충분히 토론하고 함께 결정하는 지도부, 당무위원회와 긴밀하게 소통하는 지도부, 무엇보다 당원들과 늘 함께하는 지도부를 만들겠다"며 "당원들의 목소리가 당 운영에 살아 숨 쉬는 진보당을 만들겠다"는 일성을 밝혔다.김 대표는 "4기 진보당 앞에 놓여있는 가장 중요한 정치일정은 2028년 총선 승리"라며 "국민이 선택하는 대안정당, 집권을 준비하는 대중정당으로 도약하기 위해 모든 역량을 총선 승리에 집중해 원내교섭단체를 실현하고, 제3정당으로 자리매김하겠다"고 밝혔다.특히 김 대표는 "반도체 호황으로, 경제는 성장한다고 하지만 많은 국민들은 '왜 내 삶은 나아지지 않는가'라고 묻고 있다"며 "정부가 2027년 예산 편성을 본격화하는 지금, AI 전환과 반도체 산업의 성과가 국민 모두의 삶으로 이어지도록 만드는 일부터 시작하겠다"고 강조했다.이어 "가칭 '100조위원회' 구성을 제안해 초과세수와 초과이익을 국민의 삶을 위해 어떻게 사용할 것인지 사회적 논의를 시작하겠다"며 "발 빠르게 민생회복 국민대회 준비에 들어가 국민의 목소리가 올해 예산에 반영될 수 있도록 하겠다"고 덧붙였다.한편 선거 결과 발표에 앞서 지난 3기 상임대표를 맡았던 김재연 대표는 인사말을 하며 "여전히 부족한 당의 현실 앞에 무거운 짐을 안겨드려 미안한 마음도 있지만, 그 어느 때보다 당원들의 에너지가 뜨겁고 진보당의 역할이 선명해지고 있다"며 "지난 2년간 함께 고생한 당원과 당직자, 의원 및 보좌진에게 감사드리며, 어디에 있든 제 역할을 다하겠다"고 소회를 전했다.이날 홈플러스 투쟁 당시 단식 연대로 함께했던 마트산업노동조합 관계자들이 참석해 김재연 전 대표에게 감사패와 명예 조합원 조끼를 전달하며 그간의 연대에 감사를 표했다.