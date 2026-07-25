이천시, 농식품부와 농촌협약… 동북부권에 430억 투입

큰사진보기 ▲경기 이천시는 23일 정부 세종컨벤션센터에서 농림축산식품부와 ‘2026년 농촌협약’을 체결했다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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경기 이천시는 23일 정부 세종컨벤션센터에서 농림축산식품부와 '2026년 농촌협약'을 체결했다.이날 행사에는 송미령 농림축산식품부 장관 및 이천시장, 16개 시장․군수 등 150여 명이 참석 하여 농촌 지역의 활성화와 지속가능한 지역 발전을 위한 공동의 추진 의지를 다졌다.이천시는 이번 협약 체결을 통해 동북부권(부발, 신둔, 백사)에 향후 5년간 국비 291억 원을 포함한 총 430억 원 규모의 사업비를 확보하고, 상대적으로 낙후된 농촌 지역의 정주 여건 개선을 위한 사업을 시작한다.이번 농촌협약 체결로 이천시는 농촌중심지 활성화 사업(부발읍, 신둔면)과 기초생활거점 조성사업(백사면)을 추진하여 면 소재지에 문화․복지․교육 등 기초생활 서비스 기능을 확충하여 배후 마을까지 서비스를 전달하는 체계를 구축한다.성수석 이천시장은 "이번 농촌협약 체결은 이천시 농촌 지역이 한 단계 더 도약할 수 있는 획기적인 전환점이 될 것"이라며, "농촌의 정주 여건을 획기적으로 개선하고 도시와 농촌이 상생하는 활기찬 이천시를 만들기 위해 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.한편, 이천시는 2021년 남부권(장호원, 설성, 율면) 농촌협약을 체결하여 국비 237억 원을 포함한 335억 원 규모를 확보하였고 남부권 주민문화복합센터 등 2027년 준공을 앞두고 있다.이천시는 관내 농촌 지역의 생활 환경을 개선하기 위해 다양한 생활 사회간접자본(SOC) 확충 사업을 이어가고 있다. 시는 앞으로도'살기 좋은 이천, 활기찬 농촌'을 구현하는 데 모든 행정력을 집중할 계획이라고 밝혔다.