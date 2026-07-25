[전문] 이 대통령 "대한민국, 대체불가 AI 공급망 핵심국가로"

미국 샌프란시스코를 방문한 이재명 대통령이 24일(현지시간) 현지에서 AI 시대의 대한민국 비전을 담은 '샌프란시스코 AI 선언'을 발표했다. 다음은 선언 전문이다.

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 미드웨이에서 열린 '샌프란시스코 AI 서밋'에서 '샌프란 AI 선언'을 발표하고 있다. 2026.7.25 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

존경하는 글로벌 기업인, 혁신가 여러분.저는 오늘 글로벌 혁신의 심장, 이곳 샌프란시스코에서대한민국이 꿈꾸는 새로운 AI 시대의 비전을세계와 함께 나누고자 합니다.우리가 상상하던 미래를 가장 먼저 만날 수 있는 이곳에서작은 아이디어는 세상을 바꾸는 혁신이 되었고,그 혁신은 새로운 산업을 넘어 인류 문명의 전환을 이끌어 왔습니다.샌프란시스코와 대한민국은 참으로 닮은 점이 많습니다.1906년 대지진의 폐허를 딛고 불굴의 의지와 끊임없는 도전으로세계 기술 혁신의 중심이 된 샌프란시스코처럼한국전쟁 이후 세계 최빈국이었던 우리 대한민국도국민 모두의 의지와 노력으로 IT 강국을 일궈냈고,이제는 글로벌 AI 생태계를 이끄는 세계의 핵심 국가로 자리매김했습니다.삼성전자는 뒤늦게 반도체 산업에 뛰어들었지만세계 메모리반도체 시장을 이끄는 기업으로 성장했고,치열한 기술 경쟁을 뚫고 HBM 세계 선두에 오른 SK하이닉스는얼마 전 나스닥에서 성공적으로 상장했습니다.또한 지난 6월, 대한민국 경제와 세계 AI 산업의 새로운 도약을 이끌약 4,700조원 규모의 AI 프로젝트 투자가 발표됐습니다.그리고 오늘 바로 이 자리에서,기업가치 합계 2경 원이 넘는 대한민국과 글로벌 대표 기업들이오랜 시간 뜻을 모아 준비해 온 대규모 AI 투자 이니셔티브를전 세계에 알리고자 합니다.대한민국과 함께 이 담대한 도전에 동참해 주신양국의 기업인 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.AI 혁명은 미래의 이야기가 아닌,우리 모두가 함께 만들어 가고 있는 바로 현재입니다.이제 AI는 하나의 기술이나 산업만으로 설명할 수 없습니다.더 뛰어난 소프트웨어 알고리즘을 개발하는 경쟁을 넘어서,더 많은 컴퓨팅 자원을 확보하고, 안정적인 에너지를 공급하며,풍부한 데이터를 연결하고, 이를 산업과 일상에얼마나 빠르게 적용하느냐가 경쟁력을 결정하는 시대가 됐습니다.세계 최고의 AI 모델도첨단 반도체의 안정적인 공급 없이 작동될 수 없고,아무리 뛰어난 반도체라도AI라는 거대한 수요가 있어야 비로소 새로운 가치를 창출할 수 있습니다.AI 시대는 기술과 생산 역량, 데이터와 에너지,시장과 인재가 하나의 거대한 공급망으로 연결되는 시대입니다.이 공급망을 얼마나 안정적으로 구축하느냐가지금 우리가 함께 풀어야 할 가장 중요한 과제입니다.동시에 우리는 여러 질문 앞에 서 있습니다.어떻게 하면 AI를 더 똑똑하게 만드는 데 그치지 않고산업과 일상 곳곳에 빠르게 적용해 새로운 시장을 만들 수 있을까.어떻게 하면 특정 국가만의 AI가 아니라모든 국가가 참여하는 거대한 글로벌 AI 시장을 만들어 갈 수 있을까.그리고 어떻게 하면 AI 발전이 인간 중심의 가치 위에서 이루어지고,그 혜택이 모두에게 고르게 돌아갈 수 있을까.이것은 치열한 경쟁만으로 해결할 수 있는 문제가 아닙니다.기술을 선도하면서도 서로의 강점을 연결하는 글로벌 협력을 통해함께 풀어가야 할 시대의 과제입니다.저는 오늘 이 자리에서대한민국이 꿈꾸는 AI 미래 비전을 제시하고,이를 함께 실현하기 위해 전 세계의 협력을 제안하고자 합니다.첫째, 대한민국은 대체 불가한글로벌 AI 공급망의 핵심 국가로 도약할 것입니다.우리가 가진 세계 최고 수준의메모리반도체 경쟁력과 생산 역량을 토대로,신뢰할 수 있는 AI 반도체 생산기지이자 공급망 파트너가 될 것입니다.전 세계 기업들이 어떤 상황에서도AI 인프라를 안정적으로 구축하고,기술 혁신을 이어갈 수 있도록 하겠습니다.이를 위해 대한민국은 지난 6월 대규모 투자계획을 발표하고수도권과 지방이 함께 세계 반도체 공급을 책임지는다극 생산 거점 체제로 전환하고 있습니다.어떤 위기 속에서도 반도체 생산을 지속할 수 있는국가 차원의 공급망 안전장치이자,글로벌 반도체 부족을 예방하기 위한 대한민국의 책임 있는 투자입니다.반도체뿐 아니라, AI의 두뇌가 될 데이터센터와현실에서 AI를 구현할 피지컬 AI를 연결해글로벌 AI 생태계가 필요로 하는 핵심 인프라를 안정적으로 공급하는세계적인 AI 허브를 구축할 것입니다.대한민국의 튼튼한 공급망을 기반으로여러분이 더욱 과감하게 도전하고,글로벌 AI 혁명이 성공적으로 추진될 수 있도록 든든하게 뒷받침하겠습니다.둘째, 대한민국은 공급을 넘어,AI를 가장 빠르고 효과적으로 활용하는 나라가 되어세계가 함께 성장할 새로운 시장을 만들어 가겠습니다.AI 시대에, 대한민국은 특별한 강점을 갖추고 있습니다.세계적인 제조 경쟁력과 디지털 인프라,역동적인 AI 생태계를 보유하고 있으며무엇보다 새로운 기술을 누구보다 빠르게 받아들이고산업과 일상에 가장 먼저 적용하는 기업과 국민이 있습니다.대한민국은 AI를 산업 현장과 공공서비스,국민의 일상 전반에 가장 빠르게 확산시켜새로운 수요와 시장을 창출하는 나라가 되겠습니다.인공지능이 연구실과 디지털 공간을 넘어제조공장과 도시, 물류 현장 곳곳에서 실제로 작동하는글로벌 AI 테스트베드이자 생산 플랫폼이 되겠습니다.대한민국이 구축한 AI 생산 플랫폼에서는AI가 더욱 빠르게 개발되고 검증되며, 산업 현장에 폭넓게 적용될 것입니다.그 과정에서 축적된 데이터는 AI의 성능과 신뢰성을 높이고,더 발전한 AI는 다시 산업의 생산성과 국민의 삶을 향상시키는선순환을 이루어 낼 것입니다.대한민국은 이러한 선순환 구조를 통해AI의 생산과 활용이 함께 성장하는새로운 글로벌 혁신 모델을 제시하게 될 것입니다.올해 말부터는 5천만 국민이 함께하는'모두의 AI'프로젝트를 본격 추진하게 됩니다.국민의 일상은 물론 행정, 복지, 교육을 비롯한공공서비스 전반에 AI를 적극적으로 활용해세계에서 가장 역동적인 AI 시장을 만들어 가겠습니다.이것은 대한민국만의 성장이 아니라글로벌 AI 생태계 전체의 성장을 이끄는새로운 수요 기반이 될 것으로 확신합니다.여러분의 기술과 아이디어를 가장 빠르게 현실로 구현할 수 있는혁신과 투자의 무대로 대한민국을 선택해 주십시오.대한민국 국민과 기업은 여러분의 가장 든든한 파트너가 될 것입니다.셋째, 대한민국은 세계 AI 시장을 넓혀가는 글로벌 허브가 되겠습니다.AI를 단순히 활용하는 나라에 머무르지 않을 것입니다.다양한 국가들과 수평적 협력 네트워크를 구축해새로운 AI 시장을 만들고, 더 많은 나라의 국민들이AI 혁신의 기회에 참여할 수 있도록 하겠습니다.우리의 협력은 기술 선도국 사이에만 머물러서는 안 됩니다.개도국 지원 또한 단순히 AI 격차를 줄이는 데 그쳐서도 안 됩니다.새로운 인재가 성장하고, 새로운 아이디어가 탄생하며,새로운 서비스와 시장이 만들어지는글로벌 AI 생태계의 공동 번영을 위한 투자여야 할 것입니다.최근 대한민국 정부는'모두를 위한 AI, 인류의 난제 해결을 위한 AI'라는 비전 아래,국제기구들과 함께 글로벌 AI 허브 이니셔티브를 추진하고 있습니다.대한민국은 축적된 AI 인프라와 기술 역량을 바탕으로각국의 언어와 문화, 산업 환경에 적합한 AI가 개발되고활용될 수 있도록 국가 간, 기업 간 협력을 더욱 확대하겠습니다.대한민국만의 성장이 아닌,AI의 기회와 혜택을 전 세계와 함께 나누며 또 함께 성장하는책임 있는 파트너가 될 것입니다.글로벌 기업인 여러분께서도우리의 이 의미 있는 여정에 적극 동참해 주시기를 부탁드립니다.넷째, AI가 더 책임 있고, 인간 중심적으로 발전하며,그 성과가 모두에게 새로운 기회가 되는 시대를 만들어 가겠습니다.대한민국은 올해 1월 AI 기본법을 시행했습니다.안전하고 신뢰할 수 있는 AI가산업 현장과 국민의 삶 속에서 실제로 작동될 수 있도록 하기 위한우리의 노력을 전 세계와 함께 나누고자 합니다.인간 중심 혁신의 역사가 살아 숨 쉬는 샌프란시스코에서,인간과 AI가 조화롭게 공존하며 함께 성장해 가는 그런 미래를 위한국제사회의 협력을 제안드립니다.대한민국은 혁신의 역동성을 유지하면서도AI의 혜택이 특정 계층에 머물지 않고 사회 전체로 확산될 수 있도록새로운 분배 모델을 고민하고 있습니다.기술의 진보와 경제적 성과만으로는AI의 미래가 완성될 수 없기 때문입니다.아직 어느 나라도 완벽한 답을 갖고 있지는 않습니다.그렇기에 우리 대한민국 역시 세계와 함께 고민하고, 실험하며새로운 해법을 찾아가려고 합니다.대한민국은 AI 시대에도 모든 국민이교육과 의료 등 기본적인 권리를 더욱 두텁게 보장받고,중소기업과 소상공인, 취약계층까지누구도 소외되지 않는 사회를 만들겠습니다.우리는 이것을 'AI 기본사회'라고 부릅니다.AI 기본사회의 철학이 국제사회에도 확산될 수 있도록책임 있는 역할을 다할 것입니다.그동안 대한민국은 선도국들을 빠르게 따라잡으며오늘의 성취를 이루어 왔습니다.지금부터 대한민국은미래 AI 비전을 먼저 제시하고, 세계와 함께 협력하며,인류의 더 나은 미래를 만들어 가는 그런 나라가 되고자 합니다.대한민국은 글로벌 AI 생산기지이자 혁신의 토양이 되고,세계 기술과 자본, 인재와 아이디어가 연결되는대체불가의 글로벌 AI 협력 플랫폼으로 도약하게 될 것입니다.샌프란시스코의 상징인 '금문교'가 바다를 가로질러도시와 세상을 연결하며 경제적 번영을 열어 왔던 것처럼,글로벌 AI 산업을 이끌고 계신 여러분께서도세계를 잇는 협력의 다리가 될 것으로 믿습니다.여러분께서 꿈꾸시는 AI 시대의 담대한 미래를우리 대한민국과 함께 만들어 가 주십시오.대한민국은 여러분의 가장 든든한 파트너가 될 것을 약속드립니다.존경하는 글로벌 기업인과 혁신가 여러분.1990년대 전 세계인의 사랑을 받았던미국 시트콤 '프렌즈'의 주제곡에 이런 가사가 있습니다."제가 당신 곁에 있을 겁니다. 당신도 제 곁에 있기 때문에."우리가 함께할 때 AI는 더 많은 이들에게 희망이 되고,더 크고 밝은 미래를 만들어 갈 수 있습니다.우리 모두를 위한 AI의 미래, 함께 만들어 주시기를 부탁드립니다.감사합니다.