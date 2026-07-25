공급·수요·연결·책임.. 이 대통령 '샌프란 AI 선언'의 열쇠말

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 미드웨이에서 열린 '샌프란시스코 AI 서밋'에서 '샌프란 AI 선언'을 발표하고 있다. 2026.7.25 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

- 메모리 반도체를 비롯한 글로벌 AI 공급망의 핵심국가가 되겠다.

- 피지컬AI 등 AI를 가장 빠르고 효과적으로 활용하는 국가로 새로운 수요를 창출할 시장을 만들겠다.

- 다른 나라와 수평적 협력 관계를 구축해 AI가 보다 더 널리 사용되도록 만들겠다.

- AI 기술 발전이 모든 사회구성원들의 이로움으로 이어지는 내일을 만들기 위한 책임있는 역할을 하겠다.

[공급]

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 미드웨이에서 열린 '샌프란시스코 AI 서밋'에서 혹 탄 브로드컴 최고경영자와 악수하고 있다. 오른쪽부터 혹 탄 브로드컴 최고경영자, 이재명 대통령, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자, 이재용 삼성전자 회장. 2026.7.25 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

[수요]

[연결&책임]

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 미드웨이에서 열린 '샌프란시스코 AI 서밋'에서 글로벌 AI 리더들과 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관, 정의선 현대차그룹 회장, 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자, 이재용 삼성전자 회장, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자, 이재명 대통령, 혹 탄 브로드컴 최고경영자, 최태원 SK 회장, 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자, 이해진 네이버 의장, 김용범 정책실장. 2026.7.25 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

미국 샌프란시스코를 방문한 이재명 대통령이 24일(현지시간) 발표한 '샌프란시스코 AI(인공지능) 비전'을 압축한 내용이다.이 대통령은 이날 현지에서 열린 '샌프란시스코 AI 서밋'에서 이를 발표했다. AI 대전환을 뒷받침할 안정적인 공급망 구축, 여전히 남아있는 시장의 의심을 해소할 새로운 수요 창출, 개방을 통한 보다 넓은 시장 형성, 지속될 수 있는 미래를 담보하기 위한 기본 설정까지. AI 시대의 불확실성을 우려했던 기업인들과 관계자 입장에서는 환영할 수밖에 없는 국가 비전이다.이 자리에는 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO), 샘 올트먼 오픈AI CEO, 젠슨 황 엔비디아 CEO, 혹 탄 브로드컴 사장 겸 CEO 등 AI 시대를 주도하고 미국의 빅테크 기업 인사들과 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등 국내 기업인들이 함께 했다.이 대통령은 "세계 최고의 AI 모델도 첨단 반도체의 안정적인 공급 없이 작동될 수 없고, 아무리 뛰어난 반도체라도 AI라는 거대한 수요가 있어야 비로소 새로운 가치를 창출할 수 있다"고 짚었다.그러면서 "AI 시대는 기술과 생산, 역량, 데이터와 에너지, 시장과 인재가 하나의 거대한 공급망으로 연결되는 시대"라며 "이 공급망을 얼마나 안정적으로 구축하느냐가 지금 우리가 함께 풀어야 할 가장 중요한 과제"라고 했다.공급에 대한 역할이 이번 선언의 첫 머리에 자리한 이유다. 무엇보다 이 대통령은 "대한민국은 대체불가한 글로벌 AI 공급망의 핵심국가로 도약할 것"이라며 지난 6월 발표한 3대 메가프로젝트(반도체·피지컬AI·AI데이터센터)를 그 일환으로 강조했다.호남권 반도체 클러스터 구축 계획을 "수도권과 지방이 함께 세계 반도체 공급을 책임지는 다극 생산 거점 체제로의 전환"이라며 "어떤 위기 속에서도 반도체 생산을 지속할 수 있는 국가 차원의 공급망 안전 장치이자 글로벌 반도체 부족을 예방하기 위한 대한민국의 책임 있는 투자"라고 강조했다.또 "AI의 두뇌가 될 데이터센터와 현실에서 AI를 구현할 피지컬 AI를 연결해 글로벌 AI 생태계가 필요로 하는 핵심 인프라를 안정적으로 공급하는 세계적인 AI 허브를 구축할 것"이라며 "대한민국의 튼튼한 공급망을 기반으로 여러분이 더욱 과감하게 도전하고 글로벌 AI 혁명이 성공적으로 추진할 수 있도록 든든하게 뒷받침하겠다"고 했다.이 대통령은 "대한민국은 공급을 넘어 AI를 가장 빠르게 효과적으로 활용하는 나라가 돼 세계가 함께 성장할 새로운 시장을 만들겠다"고 약속했다."어떻게 하면 AI를 더 똑똑하게 만드는 데 그치지 않고 산업과 일상 곳곳에 빠르게 적용해 새로운 시장을 만들 수 있을까"는 질문에 대한 답이다.이 대통령은 "AI 시대에 대한민국은 특별한 강점을 갖추고 있다"며 "세계적인 제조 경쟁력과 디지털 인프라, 역동적인 AI 생태계를 보유하고 있으며, 무엇보다 새로운 기술을 누구보다 빠르게 받아들이고 산업과 일상에 가장 먼저 적용하는 기업과 국민이 있다"고 했다.이어 "AI가 연구실과 디지털 공간을 넘어 제조 공장과 도시, 물류 현장 곳곳에서 실제로 작동하는 글로벌 AI 테스트베드이자 생산 플랫폼이 되겠다"며 "이 과정에서 축적된 데이터가 다시 AI를 발전시키고 산업의 생산성과 국민의 삶을 향상시키는 선순환을 이뤄내는 혁신 모델을 대한민국이 제시하게 될 것"이라고 밝혔다.이 대통령은 특히 올해 말부터 본격 추진되는 '모두의 AI' 프로젝트를 소개하면서 "대한민국만의 성장이 아닌 글로벌 AI 생태계 전체의 성장을 이끄는 새로운 수요기반이 될 것이라 확신한다"고 소개했다. 앞서 김용범 청와대 정책실장이 "AI 시대의 국가는 생산하는 국가도, 통제하는 국가도 아니다. 시장을 조직하는 국가"라고 한 것과도 연결되는 대목이다.이에 대해 이 대통령은 "국민의 일상은 물론 행정, 복지, 교육을 비롯한 공공 서비스 전반에 AI를 적극적으로 활용해 세계에서 가장 역동적인 AI 시장을 만들어 갈 것"이라며 "여러분의 기술과 아이디어를 가장 빠르게 현실로 구현할 수 있는 혁신과 투자의 무대로 대한민국을 선택해 주시라"고 했다.이 대통령은 "대한민국은 AI를 단순히 활용하는 나라에 머무르지 않겠다"며 "국가들과 수평적 협력 네트워크를 구축해 새로운 AI 시장을 만들고 더 많은 나라의 국민들이 AI 혁신의 기회에 참여할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.또한 "AI가 더 책임 있고 인간 중심적으로 발전하며 그 성과가 모두에게 새로운 기회가 되는 시대를 만들어 가겠다"면서 'AI 기본사회'에 대한 동참을 호소했다.특정 소수 국가만 AI 시대를 향유한다면 모든 국가가 참여하는 거대한 글로벌 AI 시장은 만들어질 수 없다는 것. 또 특정 계층에만 AI 시대의 기술 발전과 경제적 성과가 독점된다면 그 미래는 지속될 수 없다는 점을 짚은 것이다.이 대통령은 먼저 "대한민국은 세계 AI 시장을 넓혀가는 글로벌 허브가 되겠다"며 "우리의 협력은 새로운 인재가 성장하고 새로운 아이디어가 탄생하며 새로운 서비스와 시장이 만들어지는 글로벌 AI 생태계의 공동 번영을 위한 투자여야 할 것"이라고 했다.이어 "대한민국 정부는 모두를 위한 AI, 인류의 난제 해결을 위한 AI라는 비전 아래 국제기구들과 함께 글로벌 AI 허브 이니셔티브를 추진하고 있다"라며 "축적된 AI 인프라와 기술 역량을 바탕으로 각국의 언어와 문화, 산업 환경에 적합한 AI가 개발되고 활용될 수 있도록 국가 간, 기업 간 협력을 더욱 확대하겠다"고 밝혔다.'AI 기본사회'에 대해서는 "대한민국은 혁신의 역동성을 유지하면서도 AI의 혜택이 특정 계층에 머무르지 않고 사회 전체로 확산될 수 있도록 새로운 분배 모델을 고민하고 있다"며 "기술의 진보와 경제적 성과만으로는 AI의 미래가 완성될 수 없기 때문"이라고 밝혔다.그러면서 "대한민국은 AI 시대에도 모든 국민이 교육과 의료 등 기본적인 권리를 더욱 두텁게 보장받고 중소기업과 소상공인, 취약계층까지 누구도 소외되지 않는 사회를 만들겠다"며 "AI 기본 사회의 철학이 국제사회에도 확산될 수 있도록 책임 있는 역할을 다할 것"이라고 했다.이 대통령은 끝으로 현장 참석자들에게 "샌프란시스코의 상징인 금문교가 도시와 세상을 연결하듯, 글로벌 AI 산업을 이끌고 계신 여러분께서도 세계를 잇는 협력의 다리가 돼 달라"며 "우리 모두를 위한 AI의 미래를 함께 만들어 주시기를 부탁드린다"고 밝혔다.