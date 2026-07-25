제5대 당진시의회, 진통 끝 전반기 원구성 완료

큰사진보기 ▲김선호 의장은 당선 인사에서 “제5대 당진시의회의 첫 출발을 알리는 자리에서 의장이라는 중책을 맡게 되어 막중한 책임감을 느낀다. 당진시민에게 신뢰받고 투명하며 책임감 있는 의회를 구현하기 위해 동료 의원들과 함께 현장 중심의 발로 뛰는 의정을 펼치겠다”고 밝혔다. ⓒ 당진시의회 관련사진보기

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당진시의회가 의장 선출을 둘러싼 갈등 끝에 24일 전반기 의장단을 선출하고 뒤늦은 의정 활동에 돌입했다.이날 제128회 임시회 제5차 본회의를 연 당진시의회는 전반기 의장단과 상임위원장 선출을 위한 무기명 투표를 진행, 원구성을 마무리했다.의원 전원이 참석한 가운데 진행한 투표 결과, 전반기를 이끌 의장으로는 김선호 의원이, 부의장에는 서영훈 의원이 각각 선출됐다.상임위원회 위원장 선출에서는 행정문화위원회 위원장에는 김덕주 의원이, 산업건설위원회 위원장에는 전영옥 의원이 각각 선출됐다. 다만 의회운영위원회 위원장 선출은 의견 조율 등을 이유로 다음 임시회로 미뤄졌다.김선호 의장은 당선 인사에서 "제5대 당진시의회의 첫 출발을 알리는 자리에서 의장이라는 중책을 맡게 되어 막중한 책임감을 느낀다"며 "당진시민에게 신뢰받고 투명하며 책임감 있는 의회를 구현하기 위해 동료 의원들과 함께 현장 중심의 발로 뛰는 의정을 펼치겠다"고 포부를 밝혔다.하지만 개원 초기부터 의장 자리를 둘러싼 대립으로 인한 지각 원구성을 바라보는 지역 주민들의 시선은 차갑다.시민 김아무개(48)씨는 "시민 복지와 지역 경제가 어려운 시기에 의원들이 자리싸움으로 원구성 마저 미루는 모습을 보며 크게 실망했다"면서 "출발이 늦어진 만큼 배 이상으로 발로 뛰며 민생 현안을 챙기고, 시민의 목소리에 귀 기울이는 진정성 있는 의정을 보여주길 바란다"고 당부했다.