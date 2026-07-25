"단단한 돌에 새겨 만세에 알린다"던 청나라는 사라졌다

큰사진보기 ▲석촌호수 ⓒ 여경수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲삼전도비 ⓒ 여경수 관련사진보기

지난 22일 서울 출장에서 석촌호수 바로 옆에 있는 숙소를 예약했다. 대학 친구가 이 호텔에서 근무하고 있어 함께 담소를 나눴다. 대학 졸업 이후 지방의 한 이동통신업체에서 오랫동안 근무했던 그 친구는 몇 년 전 퇴직을 하고, 그의 처가가 있는 잠실로 거처를 옮겼다. 새로운 직장에서 자리를 잡고, 그의 재능에 맞는 일을 하는 것 같이 보였다. 그가 근무하는 호텔 손님 중 롯데월드를 방문하는 이들이 많으며, 러시아와 우즈베키스탄에서 온 이들이 우리나라의 종합병원에서 치료를 위해 숙박하는 경우가 종종 있다고 했다.나는 숙소에 짐을 정리한 뒤 석촌호수 주변을 산책했다. 석촌호수는 동호와 서호로 나뉘어 있다. 서호에는 송파나루공원과 삼전도비가 있다. 삼전도비는 지금의 석촌호수 자리인 삼전도(三田渡)에 세워졌고, 그 지명을 따서 이름이 붙여졌다. 이곳이 인조가 청태종에게 항복했던 장소였기 때문이다. 삼전도비는 병자호란이 끝난 뒤 청나라의 요구로 세워진 석비이다.비석은 크기가 크며, 앞면에는 만주 문자와 몽골 문자, 뒷면에는 한문으로 같은 내용이 새겨져 있다. 삼전도비 머릿돌은 두 마리의 용이 엉킨 모습이다. 받침대는 하나가 더 있는데, 비석을 세우던 중 청나라 사신이 규모가 작다며 문제 삼자 이미 만든 받침대를 버리고 더 큰 것을 새로 만들었기 때문이다. 그때 버려진 받침대가 지금도 비석 옆에 나란히 남아 있다. 비석의 제목은 대청황제공덕비(大淸皇帝功德碑)이며, 청 태종을 칭송하는 내용이다. 비문에는 청이 조선을 공격한 이유가 담겨 있다. 비문을 읽어보니 글을 쓴 사람의 이름 부분이 훼손되어 있었다.조선왕조실록에 따르면 이 글을 쓴 이는 이경석이다. 이경석이 처음 쓴 글은 청나라에서 퇴짜를 맞았고, 이경석은 청의 요구대로 다시 글을 썼다. 이경석은 자신이 글을 배운 것을 한스럽게 여겼다고 한다. 이경석이 이 글을 쓴 것은 자신의 부귀영화를 위해서가 아니었으며, 그는 글 쓰는 이로서의 책임을 지고자 했다. 이경석은 청나라에 볼모로 끌려간 소현세자의 스승 신분으로 심양에 머물렀고, 인조를 이어 즉위한 효종도 그를 중용했다.그는 전란으로 폐허가 된 조국을 재건하는 데 자신의 임무를 충실히 수행했다. 삼전도비는 청일전쟁 이후 강물에 수장되었다가, 일제강점기 조선총독부에 의해 보물로 지정되었다. 해방 후에는 이 지정이 국보로 격상되었으나, 이승만 정권 시절 도리어 국보 지정이 취소되고 땅속에 묻혔다. 이후 원래 자리인 석촌호수 근처로 다시 옮겨졌다. 과거의 치욕도 우리의 역사이다. 삼전도비의 내용을 그대로 믿을 만큼 우리는 어리석지는 않다. 오히려 당시 국제정세를 제대로 읽어내지 못한 우리의 어리석음에 대한 경계로 삼아야 할 것이다.산책을 하고 다시 숙소로 돌아와서, 친구에게 삼전도비를 보고 온 소감을 이야기했다. 송파구 주민인 친구조차도 삼전도비에 관한 정보를 그리 알고 있지는 않았다. 물론 석비의 내용이 자랑스럽지는 않지만, 오랜 세월 송파나루를 지켜온 석비가 오늘만큼은 달리 보였다. 비석의 마지막 문장에는 "단단한 돌에 새겨 만세에 밝혀 알린다"고 했으나, 청나라는 국가의 유지는 고사하고, 여진어조차도 소멸어가 되었다. 그에 반해 우리는 대일항쟁기에 대한민국으로 거듭나는 혁명을 거쳤다. 그것도 스스로의 힘으로 개척했다.