동양의 베네치아 쑤저우, 운하와 미식으로 첫날을 열다

큰사진보기 ▲쑤저우쑤저우는 수로가 아름다운 도시 ⓒ 전명원 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍차오기차역상하이에서 고속철도로 쑤저우를 향하는 첫 관문 홍차오역입니다. ⓒ 전명원 관련사진보기

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큰사진보기 ▲관첸지에1쑤저우의 관첸지에입니다. 사방에 수로가 아름답네요 ⓒ 전명원 관련사진보기

큰사진보기 ▲관첸지에2더위탓인제 어둠이 내리기 시작하면 사람이 더 많아집니다 ⓒ 전명원 관련사진보기

큰사진보기 ▲송서계어쑤저우의 전통요리라고 합니다. 호불호가 없을 맛이에요. ⓒ 전명원 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.

중국 장쑤성의 쑤저우시는 과거 춘추전국시대 오나라의 수도였다고 한다. 도시내부를 가로지르는 운하가 있어 동양의 베네치아라고도 불리는 곳이다.쑤저우에서 잡은 일정은 졸정위안(졸정원), 쓰즈린 (사자림), 핑장루 (평강로), 쑤저우 박물관, 관첸지에(관전가) 등이었다. 7월 중순에 열흘동안 중국 여행 계획을 짜면서 그중 쑤저우에 할당한 시간은 2박3일이었는데 막상 이동할 때 대기시간이 길어서 적당했다.먼저 상하이 푸동공항에 내려 도시철도로 홍차오 역(홍차오 공항 2터미널과 홍차오 기차역은 붙어있다)으로 간다. 푸동공항은 매우 크고, 도시철도와 지하철은 별도이며, 지하철 뿐 아니라 도시철도도 (교통카드가능한 안테나 무늬가 있는 신용카드라면) 국내처럼 바로 태그하고 탑승할 수 있어 너무 편했다. 나는 여행시엔 늘 트래블월렛 카드를 쓰는데 당연 가능하다.푸동공항에서 종점인 홍차오 역까지는 40여 분. 출구로 나가면 바로 공항과 기차역으로 방향이 갈린다. 미리 트립닷컴을 통해 고속철도표를 예매했는데 따로 승차권이 오는 게 아니라 여권이 곧 탑승권이다. 중국은 올때마다 시스템이 바뀌고 있다. 매번 놀란다. 중국기차역은 표를 산 사람만 들어갈 수 있는건 전과 같은데 중국인들과 달리 자동기계라인이 아닌 직원이 있는 통로에서 여권을 내밀면 통과.홍차오 기차역은 마치 공항과도 같은 분위기다. 전광판에 기차번호가 뜨고 개찰 시간이 가까워지면 다들 줄을 선다. 여기서도 여권소지지는 직원이 서 있는, 장애인, 노인등이 함께 이용하는 통로앞에 별도로 줄을 선다. 직원이 미리 나와있지 않더라도 그 통로앞에 서있으면 되고, 개찰 시간이 가까워지면 이 줄도 길어진다.고속철도는 2등석도 괜찮았다. 홍차오에서 쑤저우역까지는 30분정도 걸리며, 전광판에 다음역 안내가 나오니 내릴 걱정은 안해도 된다. 자, 이제 드디어 목적지인 쑤저우에 도착!디디를 이용해서 호텔로 가기로 했다. 바닥에 행선지 표시가 있는데 달리기트랙처럼 굵은 선을 색깔별로 구분해두어 편했다. 단, 디디와 택시를 헷갈리면 안된다. 디디는 택시가 아니므로 바닥의 ride-hailing라인을 따라간다. 쑤저우 역에는 아예 전광판에 내가 부른 디디의 차번호와 도착한 차량이 대기하고 있는 주차구역 번호도 나온다. 이것이 굉장히 편했다. 이렇게 상하이 푸동공항에서 쑤저우의 호텔까지 무사히 잘 도착했다.첫날 오후일정은 이제 관첸지에를 나가보는 것이다. 호텔에서 관첸지에는 멀지 않으니 천천히 걸어보기로 했는데 호텔을 나서자마자 엄청난 열기에 화들짝 놀랐다. 오후 4시가 넘은 시간에도 대단한 햇살이라니.우리가 기대한건 쑤저우의 유명한 요리인 송서계어(쏭슈구이위)와 쑤저우식 국수다. 쏭슈구이위는 쑤저우 지역의 민물고기를 다람쥐모양으로 칼집내서 튀긴요리. 생선을 통으로 튀겨서 우리에게도 익숙한 맛인 탕수소스를 부어준 요리다. 기대한 이상으로 맛있어서 나중엔 머리와 꼬리부분까지 알뜰하게 뜯어먹고도 입맛을 다셨다. 우리가 찾은 식당 songhelou는 쑤저우에서 꽤 유명한 식당이라고 하는데 실내도 고급스럽고 종업원도 친절했다. 테이블위의 큐알이 잘 연결되지 않아 종업원에게 직접 메뉴판을 보고 주문했다. 자스민차도 별도로 주문했다. (물을 늘 주는 우리나라와 달리 물을 따로 주지 않으므로 생수를 들고 다니거나, 식당에서 차를 주문한다. 그런데 마시다보면 차맛에 빠져서 생수는 안 먹고 싶어진다.)흐뭇한 첫 식사를 마치고 관첸지에를 걸었다. 어둑어둑 해지면서 사람들이 늘어나는 것이 눈에 보인다. 아마 이들도 볕이 뜨거운 낮을 피해 그나마 나아지는 저녁이 되면서 활동을 시작하는 것 아닐까. 관첸지에는 쑤저우에서 번화가에 속한다고하는데 음식점, 카페, 소품샵들이 넘쳐나서 활기차 보인다.관첸지에를 둘러보며 천천히 숙소로 걷기 시작했는데 역시 쑤저우답게 도시 이곳저곳에서 수로를 만난다. 수로에는 관광용 나룻배도 있지만 청소용 나룻배도 있어서 인부들이 물위에 뜬 낙엽들을 걷어내고 있었다. 그러고보면 쑤저우의 도심도 무척 깨끗하다. 길가엔 낙엽이 굴러다닐뿐 쓰레기는 거의 보이지 않는다. 지난해 시안에서도 느낀 점이지만 이제 중국은 많은 것이 달라지고 있는 것 중 하나로 도시 청결도 꼽을 수 있을 것 같다.줄서기는 인파가 몰리는 기차역에서 살짝 아쉬운 순간도 있지만 예전의 경험에 비하면 이것도 엄청난 변화다. 그러고 보니 이곳저곳에 안내문이 많이 붙어있었다. 공공장소에서 큰소리로 전화하지 말 것, 차례를 지킬 것 등등. 변화에는 이유가 분명히 있는 법이라는 생각이 들었다.다음날의 쑤저우 일정을 생각하며 어둠이 내리는 관첸지에를 마저 걸었다. 내일 만나게 될 쑤저우의 또 다른 모습이 기대되는 밤이다.