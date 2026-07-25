진보당 대전시당, 신임 위원장에 김선재 선출

큰사진보기 ▲김선재 진보당 대전시장 위원장. ⓒ 진보당대전시당 관련사진보기

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진보당 대전시당 신임 위원장에 김선재 후보가 선출됐다.진보당 대전시당은 지난 20일부터 24일까지 진행한 제4기 대전시당 위원장 선거 찬반투표 결과, 김선재 후보가 전체 투표자 중 95.45%의 찬성표를 얻어 위원장으로 선출됐다고 24일 밝혔다.김 신임 위원장은 이번 선거에 출마하며 "새로운 지도부는 2028년 총선을 승리로 이끌고, 2030년 지방선거에서 반드시 원내 진출을 달성해야 한다"고 밝혔다.그는 또 "총선에서는 지역별로 고른 정당 득표와 지역구 돌파로 진보당의 활로를 뚫고, 지역 집권의 단단한 주춧돌이 되겠다"며 "4년 후 지방선거에서는 반드시 당선자를 배출하여 지역에서 우리의 실력과 역할을 스스로 입증해 내겠다"고 말했다.김 위원장은 "국민은 우리에게 '왜 진보당이어야 하는가?'를 묻고 있다"며 "진보당의 존재가치를 입증하고 시대정신을 선도하며 국민의 요구에 응답하는 정치세력으로 거듭나 대전 시민들에게 전폭적 지지로 선택을 받겠다"고 포부를 밝혔다.신임 지도부도 함께 선출됐다. 선광수 부위원장, 이은영 부위원장, 구제군 부위원장이 차기 대전시당 지도부로 이름을 올렸다. 이들의 임기는 7월 25일부터 2년이다.김선재 신임 위원장은 부산 출생으로, 카이스트 기계공학과를 졸업했다. 21대 국회의원선거 유성갑 후보, 22대 국회의원선거 유성갑 예비후보, 제8회·제9회 전국동시지방선거 유성가 후보로 출마한 바 있다.그는 진보당 대전시당 부위원장, 진보당 유성구위원회 위원장, 진보당 대전시당 청년위원장 등을 역임했으며, 현재 현충원 평화해설단 대표, 공공운수노조 대전지역일반지부 교육국장, 경비노동자권리찾기사업단 공동대표 등으로 활동하고 있다.김 위원장은 당선 소감에서 "진보당은 일하는 사람들의 직접정치정당"이라며 "144만 대전 시민의 삶과 노동에 직접적으로 도움이 되는 직접 정치를 실현해 나가겠다"고 밝혔다.이어 "현재 대전은 규모나 위상에 비해 노동권 보장이 부족하다"며 "대전 시정에 현장 노동자들의 목소리가 더욱 반영될 수 있도록 앞장서고, 대전 시민 모두가 안전하게 일하고 행복하게 퇴근할 수 있도록 정치적 영향력을 높이겠다"고 강조했다.또한 "대전 시민들과 함께 나라의 자주와 평화 통일의 인식을 높여가고, 지역에서부터 평화와 통일의 공감대를 만들어 가겠다"며 "대전지역에서부터 진보당의 쓰임새와 유능함을 증명해 가겠다"고 밝혔다.