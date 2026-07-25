구름 위에 걸린 성, 설악산 권금성에 서서

큰사진보기 ▲권금성 정상설악산 권금성 ⓒ 최옥화 관련사진보기

큰사진보기 ▲권금성 오르는 길의 비경설악산 권금성 ⓒ 최옥화 관련사진보기

큰사진보기 ▲권금성 정상에서 보이는 설악 능선과 운무설악산 권금성 ⓒ 최옥화 관련사진보기

큰사진보기 ▲운무에 잠긴 울산바위설악산 권금성 ⓒ 최옥화 관련사진보기

큰사진보기 ▲권금성 정상설악산 권금성 ⓒ 최옥화 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.

강원도 여행 3일차, 인제에서 자동차로 한 시간을 달려 설악산 국립공원에 도착했다. 어제까지 장맛비가 거세게 쏟아지더니 다행히 아침에는 구름만 자욱하게 낀 날씨여서 산을 오르기엔 오히려 이보다 좋을 수 없었다.외설악 중턱, 해발 700미터 지점에 권금성이 있다. 고려시대의 산성이었다고 전해지는 곳인데, 낙산사 기문에는 원나라 군사가 강토에 마구 들어왔을 때 이 고을에서 설악산에 성을 쌓아 방어했다는 기록이 남아 있으니, 아마도 그 성이 이곳인 듯하다는 설이 있다.지금은 성터만 남았지만 웅장하고 이국적인 암벽 지형과 인근 토왕성 폭포의 비경이 어우러져 절경을 이룬다. 무엇보다 케이블카로 쉽게 오를 수 있어 국내외 방문객의 발길이 끊이지 않는 곳이기도 하다. 다만 성수기에는 대기 줄이 길어지니, 평일 이른 시간을 추천하고 싶다.방문일인 7월 24일은 마침 본격적인 휴가철 직전의 평일이라 비교적 많이 기다리지 않고 케이블카에 올랐다. 가파른 경사를 따라 오르는 5분 남짓, 사방으로 수려한 경관이 시원하게 펼쳐졌다. 밑에서 바라볼 때 산꼭대기에 걸쳐 있던 구름이 어느새 발아래로 내려앉았다. 기암괴석이 병풍처럼 둘러선 풍광을 지나 순식간에 상부 승강장에 도착했다. 거기서부터 돌계단길을 따라 십여 분 걸어 오르면 권금성 정상이다.맑은 날이면 속초 앞바다까지 한눈에 들어온다지만, 이날은 구름이 산허리를 감싸며 쉼 없이 움직였다. 또렷한 능선과 파노라마 뷰는 볼 수 없었지만, 발아래 가득 들어찬 운무는 오히려 한 폭의 수묵화 같은 신비로운 분위기를 연출했다.구름 속에 아른거리는 울산바위를 바라보다가, 문득 사십여 년 전 여고 시절 수학여행이 떠올랐다. 흔들바위를 흔들어보겠다며 친구들과 붙어 밀어도 꿈쩍 않던 그 바위, 까르르 웃고 재잘거리며 오르던 그 시절이 아련하게 되살아났다. 나이가 들면서 다시는 오지 못할 줄 알았던 이 산을, 케이블카 덕분에 구름을 발아래 두고 바라보게 되었다. 풍경은 그대로인데 그것을 바라보는 사람만 사십 년을 건너온 것이다.운무에 싸인 권금성의 거대한 암석은 몽골의 침입을 막기 위해 쌓았던 방어용 성이라는 역사적 사실을 넘어 거대한 자연이 주는 장엄한 아름다움의 가치로 우리 곁으로 다시 다가왔다. 곁에 있던 외국인 관광객들도 연신 감탄사를 터뜨리며 설악의 장엄함에 매료된 모습이었다. 어린아이 손을 잡은 젊은 부부부터 연로하신 부모님을 모시고 온 자녀들까지, 서로 다른 세대가 함께 이 풍경을 누리고 있었다.'자연은 위대하다'는 말은 어쩌면 이런 내용을 포함하는 의미일 수도 있겠다는 생각이 들었다. 세대와 인종, 개인의 차이를 떠나 눈앞에 펼쳐지는 장엄한 풍경은 산 아래에서 크게 보이던 문제를 사소하게 만들기도 하고, 짊어지고 있던 삶의 무게를 조금은 가볍게 풀어주기도 한다. 또한 개인의 가치관이나 세대, 인종의 차이는 저 구름처럼 곧 흩어지는 구름같이 가벼운 것일 뿐 살아가는 데에 별거 아니라고 토닥이기도 하니까 결국은 이 거대한 자연 앞에서 인간은 개인을 넘어 장엄함이나 아름다움이라는 감탄으로 수렴되는 것을 지칭하는 말이 아닐까 하는 생각을 하게 되는 순간이었다.최근 오색케이블카를 둘러싼 환경단체의 반대 목소리를 생각하면 마음이 복잡해지지만, 걷기 어려운 이들에게도 이렇게 자연의 위대함을 마주할 수 있는 기회를 준다는 사실은 깊은 생각을 남기게 해주었다. 산은 자리를 지킬 뿐인데, 오르는 사람은 매번 다른 얼굴로 돌아온다. 언젠가 찬란하게 물든 설악의 가을을 다시 한번 눈에 담을 수 있기를, 그날을 간절히 기다려본다.