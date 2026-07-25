우리나라 민화가 오사카에 온 까닭은???

24일 오후 우리나라 '민화 조선의 팝아트' 특별전시회가 열리는 주오사카한국문화원(김혜수 원장)에 다녀왔습니다. 이번 민화 특별전(6.11-8.8, 이후 도쿄한국문화원 8.20-10.31)은 우리나라 민화 작가 작품 40 여 점과 오래 전부터 전해오는 우리민화가 전시실을 가득 매웠습니다.
우리나라 민화 그림은 오래 전부터 우리 생활과 더불어 지내왔습니다. 가장 오래된 민화 그림으로는 처용 얼굴 문배(門排)를 들 수 있습니다. 삼국유사에 나오는 처용가 노래가 신라 헌강왕 때로 보아 기록 이전에도 다른 그림이 있었을 수도 있습니다.
이후 조선시대 성현이 쓴 용재총화에는 문배 그림으로 처용뿐만 아니라 각귀, 종규, 복두관이, 개주장군, 경지보부인, 닭, 호랑이들이 그려졌습니다. 그리고 용과 호랑이, 호랑이와 까치가 나오기도 합니다.
짐승 그림을 활용한 사례는 역사와 더불어 지속되었습니다. 조선시대 용그림은 왕의 상징이었고, 문신은 흉배그림으로 학을 사용했고, 무신은 범을 그렸습니다. 이 호랑이와 학은 민화 그림 그대로 였습니다.
민화에는 호랑이와 까치 그림이 많습니다. 이것은 호랑이는 양반을 상징하고 까치는 상민을 나타냅니다. 호랑이와 까치가 서로 어울리거나 다투는 그림은 까치로 나타내는 힘 없는 서민들이 호랑이로 그려지는 양반을 풍자하거나 야유하는 경우가 많습니다.
새해를 맞이하면서 복을 기원하는 '세화' 그림을 그려서 둘레 사람들과 나눠갖기도 했습니다. 관혼상제 때에는 주인공 자리 배경에는 큰 병풍을 세워서 위엄을 나타내거나 특별한 곳을 나누기도 했습니다.
병풍 그림에는 글씨를 비롯하여 여러 가지가 있습니다. 모두 헤어릴 수 없지만 산수화나, 짐승, 화초나 나무 들 일상생활에서 쉽게 볼 수 있는 것들을 능숙하게 표현하거나 해학적으로 나타내기도 했습니다.
사람들은 가슴 속에 있는 바람이나 생각을 글로 표현하기도 하고, 색깔을 활용하여 그림으로 나타내기도 하고 여러 소리 소리 높낮이나 악기를 활용하기도 했습니다. 오래 전 사람들이 남긴 동굴 벽화나 암벽화 속 짐승들은 생활 속에서 짐승이 먹거리나 의식 속에서 중요한 역할을 했다는 사실을 말해주고 있는지도 모릅니다.
우리 민화 그림은 생활 속에서 누구나 쉽게 접하고 느끼며 살아가는 모습들이었습니다. 민화 속에는 우리 선조들이 생활 속에서 보고, 느끼고, 중요하다고 여기지는 것들을 깔끔하게 정리하여 표현하기도 했습니다. 특히 조선 시대 책 그림이나 글씨 그림은 우리 선조들의 문인 정신을 엿볼 수 있습니다.
최근 민화 작가들은 옛 시대 그림을 답습하지 않고 시대정신이나 상상력을 활용하여 요즘 우리 세대를 꿰뚫어 보기도 하고 속마음을 그림으로 펼쳐 보여주기도 합니다. 이번 오사카 문화원 특별전은 우리 민화 그림을 일본 사람들에게 소개하고, 그림이 가진 만국 공통 감정을 일본 사람들도 더불어서 느낄 수 있는 자리였습니다.
참고누리집> 주오사카한국문화원, https://k-culture.jp/info_news_view.php?page=1&number=3361, 민화 조선의 팝아트, https://k-culture.jp/2026minhwa_webbook.html
, 2026.7.24, 고베신문, 7.16. 2026
덧붙이는 글 | 박현국 기자는 교토에 있는 류코쿠대학 국제학부에서 우리말과 민속학을 담당하고 있습니다.