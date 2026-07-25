태국 여행을 꿈꾸신다면, 이곳에 오세요

큰사진보기 ▲동남아시아 문화 교류의 중심, 태국 - 기획전시전 표지판 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲걷는 부처상 - 어메이징 타일랜드 태국미술명품전 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲태국 전제군주국 시절의 법전 ⓒ 여경수 관련사진보기

지난 22일 국립중앙박물관 특별전시실에서 열린 <어메이징 타일랜드: 태국미술명품전>을 관람했다. 매주 수요일에는 전시시간을 연장해서 운영을 하며, 오후 6시에 입장을 하면 입장료가 반값이다.동남아시아의 중심에 위치한 태국은 예로부터 여러 곳에서 온 사람과 문화가 만나는 길목이었다. 대표적으로 힌두문명과 불교문명, 이슬람 문명 등 다양한 문명이 교차했다. 태국 지역에도 선사문명이 존재했으며, 몬족 중심의 국가가 먼저 성립했다. 이후 13세기부터 타이족이 세운 왕국이 번영했다. 특히 왕실과 불교를 중심으로 특색 있는 문화를 만들고 있다. 이번 전시에서 태국 전역의 국립박물관들이 참여해 조각, 회화, 공예와 같은 문화유산 2백여 점을 선보인다.이번 전시는 시기에 따라 구성되어 있다. 제1부 '태국 이전의 태국'에서는 타이족 왕국이 등장하기 전의 다양한 종족과 문화가 공존했던 시기의 모습이 전시된다. 청동기와 붉은 기하학무늬 토기를 통해 선사시대 사람들의 삶을 살펴볼 수 있다. 또한 몬족의 문화를 살펴볼 수 있다. 드바라바티와 스리비자야가 성립된 시기의 불교는 대승불교였다. 그래서 관음보살상이 많이 전시되어 있다.제2부 '타이 왕국의 영광'에서는 타이족이 세운 수코타이(1238~1348), 란나(1292~1775), 아유타야(1351~1767) 왕국의 문화를 전시하고 있다. 타이족은 스리랑카에서 전래된 상좌부불교를 국가 통치 이념으로 삼았다. 불교의 종파가 시대에 따라 달랐던 점이 특이하다. 우리나라의 경우에는 대승불교가 기본이면서 교리에 따라 조계종, 천태종, 태고종 등 종파가 다양하지만 일반인들은 쉽게 구분하기가 어렵다. 특히 람캄행왕이 당시 타이 문자를 만들었다.수코타이 시대에 만들어진 '걷는 부처상'은 지금까지 알고 보아온 부처상과는 달랐다. 우리나라 불상은 좌상과 입상이 많다. 드물게 와상이 있을 뿐이다. '걷는 부처상'은 부처의 걸음걸이에서 중생을 구제하고자 하는 의지가 담겨 있어 보였다. 무어랄까, 행동하는 지식인과 같은 활력이 있어 보였다.제3부 '왕실과 불교의 나라'에서는 1782년에 성립된 라따나꼬신 왕조를 중심으로 전시물들이 선보이고 있다. 라따나꼬신 왕실은 불교에 대한 후원을 배경으로 왕권의 정통성과 권위를 강화했다. 불교는 태국의 문화와 예술을 이끄는 중심 역할을 담당했다. 왕권과 불교와의 결합이 마치 우리나라 신라와 고려시대와 비슷해 보였다.태국 여행을 준비하고 있거나, 태국을 다녀온 후 다시 태국을 상상하고 싶다면 이번 전시를 방문하기를 권하고 싶다. 나 역시 재작년 친구와 방콕을 다녀온 기억이 되살아났다. 태국 왕궁의 회랑에서 본 라마끼엔 그림, 태국국립박물관에서 본 람캄행대왕비석, 짜오프라야강을 건너 방문했던 새벽사원의 장신구들. 다시 태국을 찾고 싶은 갈증이 생겼다.