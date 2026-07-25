반지하에서 하루를 잔 이유, 모두에게 같은 여름은 아니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

하루를 잤습니다. 한여름 반지하방에서 밤을 보내고, 다음 날 오후 다시 찾아 머물렀습니다. 누군가의 삶을 잠시 빌려 체험했다는 말을 쓰기에는 조심스럽습니다. 그곳에서 하루를 보냈다고 해서 반지하에 사는 이들의 삶을 다 알 수는 없습니다. 하루는 하루일 뿐입니다. 그곳에서 여름을 나고, 겨울을 견디며, 비 오는 날마다 불안을 안고 사는 시간과 같을 수는 없습니다.그럼에도 그곳에서 하루를 보낸 이유는 분명했습니다. 반지하에 사는 시민을 처량하게 바라보기 위해서가 아니었습니다. '이렇게 힘들게 산다'는 식의 체험기를 쓰기 위해서도 아니었습니다. 용인이라는 도시 안에 계절이 더 잔인하게 머무는 공간이 있다는 사실을 말하고 싶었습니다. 그리고 그 문제를 개인의 형편이나 사정으로만 남겨둬서는 안 된다는 이야기를 하고 싶었습니다.같은 여름이라도 모두에게 같은 여름은 아닙니다. 누군가에게 여름은 에어컨 온도를 낮추는 계절입니다. 누군가에게는 전기요금을 걱정하는 계절입니다. 또 누군가에게는 습기와 냄새, 열기와 막힌 공기를 견뎌야 하는 시간입니다. 같은 겨울도 마찬가지입니다. 어떤 집은 추위를 막아주지만, 어떤 집은 냉기를 더 오래 품습니다. 집은 계절을 막아주는 공간이어야 하는데, 어떤 집은 오히려 계절을 더 혹독하게 만듭니다.반지하가 그렇습니다. 반지하는 단순히 지면보다 낮은 집이 아닙니다. 여름에는 열기와 습기가 빠져나가지 못하고, 겨울에는 냉기가 오래 머뭅니다. 비가 많이 오면 물이 먼저 걱정되고, 날이 더우면 환기와 냉방이 먼저 걱정됩니다. 계절은 모두에게 찾아오지만, 그 계절을 받아내는 조건은 집마다 다릅니다. 그래서 어떤 집에서는 여름이 더 덥고, 겨울은 더 춥습니다.이 문제를 동정의 언어로만 말해서는 안 됩니다. 반지하에 사는 시민은 도움을 받아야 할 불쌍한 대상이 아닙니다. 용인 공동체 안에서 함께 살아가는 이웃입니다. 불편한 집에 산다는 이유로 시민의 안전과 존엄이 낮아져서는 안 됩니다. 어느 집에 살든 폭염과 폭우, 한파 앞에서 최소한의 보호는 받을 수 있어야 합니다. 그것이 공동체가 지켜야 할 기본선입니다.용인은 110만 대도시입니다. 반도체 도시를 말하고, 플랫폼시티를 말하고, 광역교통망과 미래산업을 말합니다. 모두 중요합니다. 그러나 도시의 크기는 높은 건물과 대형 사업으로만 증명되지 않습니다. 낮은 곳에 사는 시민이 여름밤을 어떻게 보내는지, 비가 오는 날 문 앞에 고인 물을 어떤 마음으로 바라보는지, 겨울밤 방 안의 냉기를 어떻게 견디는지 살피는 데서도 도시의 수준은 드러납니다.행정은 더 세밀해야 합니다. 폭염이 오면 무더위쉼터를 안내하고, 폭우가 오면 침수 주의를 알리는 것만으로는 부족합니다. 실제 어느 집이 더 위험한지, 어느 가구가 냉방과 환기 없이 여름을 버티는지, 어느 공간이 침수와 곰팡이, 누수와 냉기에 취약한지 파악해야 합니다. 재난은 거리와 하천에서만 시작되지 않습니다. 때로는 집 안에서 시작됩니다.주거 취약계층이라는 말도 더 생활에 가까워져야 합니다. 행정 문서 속 분류만으로는 시민의 밤을 알 수 없습니다. 냉방기기가 있는지, 작동은 되는지, 전기요금 때문에 켜지 못하는 것은 아닌지, 비가 오면 물이 어디까지 차오르는지, 겨울에는 바닥 냉기를 어떻게 막는지까지 봐야 합니다. 지원은 숫자로 끝나서는 안 됩니다. 실제 생활을 바꾸는 방식이어야 합니다.공동체의 관심도 필요합니다. 이웃의 집 안을 함부로 들여다보자는 뜻이 아닙니다. 다만 같은 도시 안에 계절을 더 세게 맞는 집이 있다는 사실을 잊지 말자는 것입니다. 폭염과 폭우, 한파는 자연현상이지만 그 피해는 사회적 조건에 따라 달라집니다. 더위와 추위가 더 잔인해지는 이유는 날씨 때문만이 아닙니다. 그 날씨를 막아줄 집과 제도, 공동체의 울타리가 충분하지 않기 때문입니다.제가 반지하에서 하루를 잔 이유는 바로 여기에 있습니다. 하루의 불편을 말하려는 것이 아니라, 그 하루가 던진 질문을 말하려는 것입니다. 용인은 같은 계절을 함께 살아가고 있는가. 낮은 곳의 더위와 추위를 도시가 알고 있는가. 행정은 가장 취약한 공간까지 닿고 있는가. 공동체는 그곳에 사는 시민을 이웃으로 기억하고 있는가.