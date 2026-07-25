학교만 빠진 하루… 방학에도 학원은 그대로?

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큰사진보기 ▲용인시박물관이 겨울 방학을 맞아 오는 15일부터 역사 체험 교육프로그램 참가자를 모집한다. 사진제공 용인시박물관.(자료사진) ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

여행용 가방 위에 중학교 수학 문제집 두 권이 놓여 있다. 한쪽은 가족과 떠날 여행을 기다리는 마음이고, 다른 한쪽은 새 학기를 준비해야 한다는 부담이다. 휴가와 공부가 한 장면에 겹쳐 있는 모습은 요즘 학생들의 여름방학을 그대로 보여준다.초·중·고등학교가 여름방학에 들어갔다. 한 학기를 마친 학생들이 학교생활에서 잠시 벗어나 쉬는 기간이다. 새로운 학기를 준비하고 가족과 여행을 떠나거나 친구들과 취미활동을 즐길 수 있는 시간이기도 하다.용인지역 초·중학생들에게 방학은 학교가 사라진 긴 휴식이라기 보다 학교 수업만 빠진 평범한 하루에 가까웠다. 등교 시간과 수업은 없어졌지만 그 자리를 학원과 숙제, 다음 학기 예습이 채우고 있었다.용인지역 초·중학생 20여 명에게 여름방학 계획을 물었다. 초등학생들은 대부분 가족 일정에 따라 움직일 것이라고 답했다. 부모와 휴가를 가거나 체험활동에 참여하고, 방학 전부터 다니던 학원도 그대로 다닐 예정이라고 했다.초등학생에게 방학 일정은 자신의 계획보다 부모의 출근과 휴가, 학원 시간에 따라 정해지는 경우가 많았다. 부모가 출근한 뒤 집에 머물다가 정해진 시간에 학원으로 이동하고, 수업을 마치면 다시 집으로 돌아오는 생활이다.중학생들의 답변에서는 방학을 기다려 온 마음이 더 분명하게 드러났다. 그동안 미뤘던 가족 해외여행을 떠나거나 친구들과 취미생활을 하고 싶다는 학생이 많았다. 배드민턴과 달리기 등 운동을 시작하겠다는 계획도 적지 않았다.학기 중에는 학교와 학원에 밀려 하지 못했던 일을 방학에는 해보겠다는 것이다. 늦잠을 자고 싶다는 소박한 바람부터 아침 운동을 하고 책을 읽겠다는 계획까지 다양했다.하지만 학생들이 설명한 일과를 따라가 보면 가장 많은 시간을 차지하는 것은 여전히 학원이었다. 영어와 수학을 중심으로 여러 학원을 오가거나 새 학기 선행학습을 준비하는 학생이 많았다. 학교 수업이 없는 만큼 학원 수업이 늘었다는 학생도 있었다.방학 당일 만난 신갈중학교 윤 모 학생도 방학 계획의 중심에는 '쉬는 것'을 두고 있었다. 그러나 학원 일정에 맞춰 하루를 보내야 해 방학에 대한 기대가 많이 줄었다고 말했다.학교에 갈 때보다 아침은 조금 늦어졌지만 하루의 흐름은 크게 달라지지 않는다. 몇 시까지 숙제를 마치고, 언제 집을 나서며, 어느 학원에서 몇 시간 동안 수업을 들어야 하는지가 이미 정해져 있기 때문이다.학교의 시간표가 사라진 자리에는 학원 시간표가 들어왔다. 학생들이 기대한 여행과 운동, 친구와 보내는 시간은 학원 일정 사이에 넣어야 하는 일이 됐다.맞벌이 부모를 둔 학생들에게 방학은 더 다른 모습으로 다가온다. 부모가 출근한 뒤 집에 혼자 남아 식사를 해결하고, 학원 시간이 되면 스스로 준비해 집을 나선다. 보호자가 함께하기 어려운 낮에도 학생들은 버스정류장과 건널목을 지나 학원을 찾아야 한다.기온이 30도를 훌쩍 넘는 2026년 한여름도 예외는 아니다. 햇볕이 강한 이른 오후, 책가방을 메고 학원으로 향하는 학생들의 모습은 방학이라는 말과 쉽게 어울리지 않는다. 오전 수업이 있는 날에는 부모와 비슷한 시간에 집을 나서기도 하고, 여러 학원에 다니는 학생은 가장 더운 시간대에 이동을 반복해야 한다.어른들은 방학을 휴식과 여행의 시간으로 기억한다. 하지만 지금 학생들의 방학은 부모의 돌봄 여건과 사교육 일정에 따라 촘촘하게 나뉜다. 쉬는 시간이 생긴 것이 아니라 학교에 있던 시간이 다른 일정으로 옮겨진 셈이다.여행용 가방 위에 놓인 수학 문제집처럼 학생들의 여름방학에는 설렘과 부담이 함께 놓여 있다. 학교 종은 잠시 울리지 않지만 학원 시계는 멈추지 않는다. 한 달가량 이어지는 방학이 학생들에게는 긴 쉼이 아니라, 장소만 달라진 또 하나의 학기가 되고 있다.