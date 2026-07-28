초고압선 또 예산 관통... 시민들 '백지화 대책위' 출범

큰사진보기 ▲예산군 송전탑 백지화 대책위원회’가 22일 예산문화원에서 출범식을 열고 신규 송전선로 건설 계획 철회를 촉구하고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

이미 765kV 송전탑 71기가 들어선 충남 예산군에 345kV 신규 송전선로 3개가 또 추진되고 있다.수도권에 전력을 보내기 위해 지역이 거듭 희생하고 있다는 반발이 커지는 가운데 예산 지역 시민사회와 농민·종교계·정당 등 25개 단체가 연대체를 꾸려 송전선로 건설계획 전면 백지화를 촉구하고 나섰다.'예산군 송전탑 백지화 대책위원회(아래 대책위)'는 22일 예산문화원에서 출범식을 열고 본격적인 활동을 시작했다.대책위에는 ▲예산군이장단협의회 ▲봉산면대책위원회 ▲예산홍성환경운동연합 ▲예산참여자치연대 ▲예산군농민회 ▲윤봉길평화연구소 ▲윤봉길평화연대 ▲꼼지락협동조합 ▲예산역사연구소 ▲내포문화숲길 ▲K메론 예가공선회 ▲예산문학관 ▲희망노둣돌 ▲열매소리영농조합법인 ▲새끼손가락 ▲예산와이너리 ▲예산마을영화제작단 ▲전교조 예산지회 ▲대한성공회 예산교회 ▲예동교회 ▲예산성당 ▲자연드림교회 ▲수덕사 ▲정의당 예산홍성지역위원회 ▲향천사과꽃발도르프학교 학부모회 등 25개 단체가 참여했다.공동대표는 윤동권·이성종·구성현·장동진·김영우씨가 맡았으며, 집행위원장은 정기정씨가 맡았다.연대체 출범은 지난해 8월 27일 예산군청 앞 반대 기자회견에서 시작된 지역 대응의 연장선이다. 올해 1월 28~29일에는 봉산·덕산면에서 열릴 예정이던 주민설명회를 막아냈다. 또 3월 31일 열린 8차 입지선정위원회와 4월 27일 9차 회의에도 대응을 이어갔다. 덕산·봉산면 대책위가 먼저 움직인 뒤 예산군 진보정책연대가 송전탑 문제를 주요 의제로 채택하고 준비위원회를 구성하면서 군 전체의 공동 대응으로 확대됐다.이번 대책위 출범은 흩어져 있던 마을별 투쟁을 군 전체의 문제로 묶는 분기점이다. 대책위는 "우리 마을만 비켜가면 된다는 방식으로는 거대한 송전망 건설을 막을 수 없다"며 주민들과 연대해 강력한 저지 실천에 나설 방침이다.대책위가 공개한 자료에 따르면 현재 예산군에는 국내 최고 전압인 765kV 송전탑 71기가 설치돼 있다. 충남도에서는 당진 다음으로 많고, 전국적인 송전탑 갈등을 겪은 밀양보다도 2기 많다. 345kV와 154kV 송전선로도 여러 읍·면을 관통하고 있다.주민들은 "이미 송전망이 포화 상태"라고 호소하고 있지만, 예산을 통과할 가능성이 있는 345kV 신규 송전선로 3개 사업이 동시에 추진되고 있다.새만금-신서산 송전선로는 광시·덕산·봉산면이 최적경과대역에 포함돼 입지선정위원회 절차가 진행 중이다. 위원회 활동기한은 오는 12월 23일까지다.군산-신천안 송전선로는 광시·대술·대흥·신양면을 경과지역으로 두고 입지선정위원회를 구성하고 있다. 광시·대술면 각 2명, 대흥면 1명, 신양면 2명 등 주민대표 7명을 선정할 예정이며, 전체 대상지역은 16개 시·군에 이른다.청양-고덕(평택) 송전선로는 예산군 12개 읍·면 모두가 경과지역에 포함됐다. 봉산·덕산면을 제외한 10개 읍·면에서 각각 1명의 입지선정위원을 정할 예정이며, 전체 대상지역은 10개 시·군이다.대책위가 송전탑 문제를 일부 경과지역만의 일이 아닌 예산군 전체의 문제로 규정한 이유다. 어느 한 마을이 노선을 피하더라도 다른 마을이 피해를 떠안게 되는 방식으로는 근본적인 해결이 불가능하다는 것이다.대책위는 출범과 함께 세 가지 활동방향을 채택했다. 새만금-신서산을 비롯해 예산을 관통하는 모든 송전선로 건설계획을 백지화하고, 사업의 주요 원인으로 지목한 용인 반도체 국가산업단지 계획을 재검토할 것을 요구했다.또 송전선로 건설과정에서 발생하는 주민 갈등을 해소하기 위해 정부가 사회적 대화기구를 구성해야 한다는 요구도 내놨다.