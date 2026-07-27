무더위가 싹, 아스팔트 걷힌 주차장의 대변신

도심과 자연이 가장 아름답게 공존하는 공간, 한밭수목원이다. 국내 최대 규모의 도심형 수목원인 이곳은 약 37만4000제곱미터 규모다. 남문광장과 문화시설을 포함한 둔산대공원 권역은 약 57만제곱미터에 이르는 녹색 공간을 자랑한다.
불과 30여 년 전만 해도 이곳은 1993년 대전엑스포 관람객들의 주차장이었다. 아스팔트가 걷힌 자리에는 약 2000여 종, 50만 그루의 식물이 뿌리를 내렸고, 지금은 대전을 대표하는 녹색 명소로 자리 잡았다. 도심이 자연을 회복한 대표적인 사례로 꼽힌다.
한여름의 무더위를 잊는 곳
지난 22일 오전, 이응노미술관에서 이응노와 김창열 두 화백의 작품 세계를 둘러본 뒤 한밭수목원으로 향했다. '한밭'은 대전의 옛 이름으로 '큰 밭'을 뜻한다. 이제는 자연이 빚어낸 또 하나의 작품을 만날 차례다(관련 기사 : 먹선과 물방울, 두 거장의 예술을 만나다
).
한밭수목원은 엑스포시민광장을 사이에 두고 동원과 서원으로 나뉜다. 먼저 동원으로 들어섰다. 장수길이 숲속으로 발길을 이끌었다. 키 큰 나무들이 만든 초록 터널 아래에서는 한여름의 뜨거운 햇살도 한결 누그러지고, 매미 소리가 숲을 가득 메운다.
길을 따라 걷자 연못이 모습을 드러낸다. 연잎 사이로 분홍빛 연꽃이 피어나고, 물 위에 놓인 징검돌과 수면에 비친 숲과 하늘이 어우러져 한 폭의 그림을 만든다. 화목정에 앉아 잠시 쉬었다. 바람에 흔들리는 연잎과 매미 소리에 귀를 기울이자, 도심의 소음과 번잡함은 어느새 멀어진다.
수국원과 관목원, 화목원, 희귀식물원을 둘러보았다. 갈대가 바람에 흔들리고 숲길에는 짙은 녹음이 이어졌다. 걷다 보니 한여름의 무더위도 어느새 잊혔다. 한밭수목원은 다양한 식물을 가까이에서 만날 수 있는 도심 속 생태의 보고다.
수목원에서는 황소개구리와 붉은귀거북, 미국쑥부쟁이 같은 생태계 교란종도 만난다. 외래종이 토종 생물의 서식지와 먹이사슬을 위협해 생태계의 균형을 무너뜨린다는 사실을 알리며, 아름다운 풍경과 함께 생태계 보전의 중요성도 일깨워 준다.
천연기념물 후계목 전시원
천연기념물 후계목 전시원은 우리나라의 소중한 나무 유산을 다음 세대로 이어가는 공간이다. 보은 속리산 정이품송의 후계목을 비롯해 세계에서 유일하게 우리나라에서만 자생하는 미선나무 등 35종의 천연기념물 후계목이 자라고 있다. 천연기념물의 씨앗이나 가지를 받아 길러낸 후계목은 원목의 유전적 특성과 역사적 의미를 이어가는 살아 있는 자연 유산이다.
이어 생태원과 참나무원, 열대식물원, 소나무원 등을 둘러보았다. 숲길 곳곳에는 계절마다 다른 꽃과 나무가 어우러지고, 도심 한가운데라는 사실을 잊게 할 만큼 녹음이 짙다. 수목원을 뒤로하고 갑천 둔산대교를 건너 엑스포과학공원으로 향했다.
과학도시의 상징, 한빛탑
가장 먼저 눈에 들어 것은 대전의 상징인 한빛탑이다. 1993년 대전엑스포를 기념해 세워진 높이 93m의 탑은 과학도시 대전을 대표하는 랜드마크다. 광장에는 시원한 분수가 여름 더위를 식혀주고, 주변에는 기초과학연구원(IBS), 국립중앙과학관, 엑스포시민광장이 자리해 과학과 문화가 공존하는 도시의 모습을 보여준다.
인근 백화점에서 점심을 먹은 뒤 40층 전망대에 올랐다. 발 아래로 대전 시가지와 갑천, 엑스포과학공원이 한눈에 펼쳐진다. 이어 한빛탑 전망대에 올랐다. 수목원과 과학공원이 시원하게 내려다 보인다. 다만 둥근 원형 전망대의 유리창이 다소 흐려 선명한 풍경을 감상하기에는 아쉬움이 남는다.
전망대를 내려와 분수 광장에 이르자 분위기가 달라진다. 음악이 흐르고 분수는 리듬에 맞춰 하늘 높이 솟구친다. 햇빛을 받은 물방울은 보석처럼 반짝이고, 시원한 물안개가 광장을 감싸자 한여름 무더위도 어느새 잊혔다.