'신천지 무관' 입장 호남일보 국장 "광고주일뿐, 회장도 신자 아니야"

"<호남일보>와 신천지는 무관하다. 저는 신천지를 교회라기보다는 광고주로 대한다."
정청래 더불어민주당 당대표 후보를 초청해 특강을 진행한 <호남일보>·호남일보TV가 신천지 연루 의혹에 휩싸이자 현직 <호남일보> 편집국장이 직접 해명에 나섰다. 명촉 국장은 23~24일 <오마이뉴스>와 한 전화 인터뷰에서 유착 의혹을 부인하며 "회사 구성원 누구도 신천지 신자는 단 한 명도 없다"라고 밝혔다. "신천지 행태가 마뜩잖다"라는 비판적 입장도 드러냈다.
호남일보TV는 7월 10일 개국 1주년을 맞아 정청래 후보 초청 특별강연을 진행했다. 이와 관련해 인터넷 매체 <뉴탐사>는 김덕천 <호남일보> 회장의 신천지 연관설을 제기했다. "정청래 강연 호남일보, 신천지 유착 의혹 짙어졌다", "호남일보, 정청래만 콕 찍어 초청… 신천지 의혹 사주가 판 깔았다"라는 제목의 기사를 내보낸 것. 여기에 김민석 후보의 '신천지 개입 근절' 메시지가 더해지면서 논란은 더 커졌다.
그러자 <호남일보>는 20일과 21일 '<호남일보>와 신천지 교회는 어떤 관련도 없다'는 입장문을 1면에 실었다. "<호남일보>는 행사 전 형평과 공정성을 위해 다른 2명 후보(김민석·송영길) 측에도 동일한 기준의 공식 초청 의사를 전달했다"라며 "<호남일보>와 <호남일보> 회장은 특정 종교단체와 어떠한 조직 운영적 관계도 없다"라는 내용이었다. 과장·왜곡 보도와 관련해선 민·형사상 조치를 취할 예정이라고도 했다.
정청래 후보는 23일 전남광주 기자회견에서 해당 강연에 대해 "<호남일보> 회장은 그날 (처음) 만났다. 강연 전 대기실에서"라며 "호남일보TV 개국 1주년 초청 강연으로 알고 갔다. 그게 전부"라고 해명했다. 한편 송영길 후보는 21일 뉴미디어 대토론회에서 "<호남일보>는 처음 들어보는 이름이라 광주 쪽 언론특보에게 물어보니 절대 가면 안 된다고 답변이 와 안 간다고 하고 취소했다"라고 설명했다.
8.17 민주당 전당대회를 앞두고 '신천지 전당대회 개입 의혹' 공방이 격화하는 가운데 <호남일보>에 불거진 종교-언론 유착 의혹. <오마이뉴스>는 23일 전남광주 북구 한 빌딩에 있는 <호남일보> 사무실을 직접 찾았다. 그곳에서 만난 호남미디어그룹(호남일보, 호남일보 인터넷신문, 호남일보TV 등) 관계자들과 1시간가량 대화를 나눴고, 명촉 국장과 전화 인터뷰를 통해 구체적 입장을 물었다.
13년째 <호남일보> 편집국장을 맡고 있다는 명 국장과 나눈 대화를 일문일답으로 정리했다.
"녹록잖은 지방신문, 신천지는 교회라기보단 광고주"
- '호남일보와 신천지 교회는 어떤 관련도 없다'는 입장문을 쓴 이유는?
"저는 물론이고, 우리 사주나 회사 구성원 누구도 신천지 신자는 단 한 명도 없다. 그건 제가 확인해 드릴 수 있다.
(다만 <호남일보>가 신천지로부터) 광고를 받은 건 사실이다. 조그마한 돈인데 꼭 받을 필요가 있냐고 생각하는 분도 물론 계시겠지만, 지역언론 사정이 그렇게 녹록진 않다. 큰 액수도 아니고 부가세 포함해 회당 220(만 원), 1년에 세 번 정도 (신천지 광고가) 나갔다. 그렇게 많지 않다. 우리보다 지명도 있는 (광주 지역) 다른 매체도 광고를 같이 받았다. 신천지와의 관계를 물어본다면 광고주 이상도 이하도 아니다. 전혀 관계가 없다고 봐도 된다."
- <호남일보>는 그러면 어떤 자금으로 운영되나?
"그건 경영진이 할 몫인데, 광고 수익과 일종의 사주 차입금에 의존하는 게 지역언론의 현실이다. 회사가 어려운데 신천지에서 목돈이 들어온 것 아니냐는 의혹이 있는 것 같은데, 뭐라 해명하기도 참 그렇지만 전혀 사실이 아니다. 역으로 생각해 보면 (<호남일보>가) 신천지에서 그렇게 돈을 해 올 거였으면 미리미리 받아서 진작에 했겠지, 이제 와서 하겠나? 호남일보TV 구독자도 100여 명(24일 기준 168명)밖에 안 되는데 그렇게 되게끔 신천지가 방치했겠나."
- <호남일보> 지면에 실린 기사를 두고도 신천지 찬양이 아니냐는 지적이 나온다(2025년 11월 5일 14면 <무신앙도 매료된 '신천지 말씀'… "인생의 전환점 됐다">).
"신천지에서 가끔씩 기사 요청을 하는 경우가 있다. (신천지가) 광고주인 입장에서 우리가 가끔씩 거절을 못 하는 경우가 있긴 있다. 그런 경우는 어쩌다 한 번씩 (기사 요청이 오면) 실어주긴 한다. 그러나 대가는 한 번도 없었다."
- 거절했던 적도 있나?
"그렇다. 어떤 경우는 내용이 지나치다고 안 된다고 한 경우도 있다. 편집국장이 광고국장은 아니지만 광고 관련해선 마음이 약해질 때가 솔직히 있다. 저는 신천지를 교회라기보단 광고주로 대하는 입장이다."
- 그럼에도 지면에 대한 책임은 편집국장에게 있지 않나.
"그렇다. (해당 기사와 관련해선) 지적을 달게 받겠다."
"국힘이든 민주든, 신천지 선거 개입 있어선 안 돼"
- 7월 10일 특별강연에 정청래 후보를 초청하게 된 경위는?
"호남일보TV 쪽에서 (정 후보 특별강연을) 주관했을 거다. 공식 초대장이 7월 4일쯤 나갔다고 하니까, (요청한 건) 행사 일주일 전일 거다. (정 후보 참석 회신이 온 뒤) 행사 전인 7월 8일 김민석·송영길 후보 쪽에는 제가 공문을 보냈다. 의사가 있으시면 (정 후보와) 똑같은 형식으로 별도 행사를 치르겠다는 내용이었다. 그 뒤로 답신은 없었다. 그것도 명분 쌓기용이란 오해가 있을 수 있으나, (김민석·송영길 쪽에서) 좋다고 하면 우리가 (행사를) 안 하겠나? 한다."
<오마이뉴스>가 <호남일보> 사무실에서 만난 호남미디어그룹 관계자 2명도 비슷한 취지의 설명을 내놨다. 이들은 호남일보TV 개국 1주년을 맞아 "미친 척하고 (민주당 당대표 후보 초청을) 한 명씩 파격적으로 제의해보자고 했다", "과연 될까 했는데 정 후보가 흔쾌히 받을 줄 몰랐다"라고 전했다.
그중 한 관계자는 세 쪽짜리 '호남일보TV 유튜브 채널 개설 기획안'을 보여주면서 "여기에 신천지가 어디 있나. 지역언론은 온통 (전남광주를 중심으로 하는) 3대 메가 프로젝트에 관심이 있는데 뭔 느닷없이 신천지냐"라고 반발하기도 했다.
- 강연 이후 <호남일보>에 신천지 연루 의혹이 불거진 뒤 정 후보가 연락해 온 적 있나?
"전혀 없다. 우리는 특정 정당 지도부 선거에 개입해서도 안 되고, 개입할 힘도 없다. 만약 신천지가 당 선거에 개입했다면 그건 도저히 있어선 안 될 일이다. 국민의힘이든 민주당이든 있어선 안 될 일이다. 그런 일이 사실이라면 당연히 처벌받아야 한다. 만약 우리 신문도 그쪽에 연관됐으면 거기에 합당한 처벌을 받아야 한다. 특히 언론이 그런 데 개입해선 안 되는 거 아닌가?"
- 김덕천 <호남일보> 회장과 신천지의 연관성은?
"김 회장은 신천지 신도가 전혀 아니다. 제가 알기론 오히려 신천지를 싫어한다."
- 국장은?
"저는 개인적으로 신앙이 가톨릭이다. 신천지에 대해 굉장히 부정적인 사람이다. 저는 신천지 사람들한테도 광고 관련해 만나면 이렇게 과감하게 얘기한다. '이단 논쟁은 당신들이 알아서 할 일이고, 나는 신천지 행태가 마뜩잖다'라고."
"<호남일보>, 정교분리 원칙 흔들림 없어"
- <호남일보> 사무실이 광주 신천지 베드로지성전과 거리상 가까이 있다는 점을 두고도 연관 의혹이 제기된다.
"저희는 자체 사옥이 없다. 쉽게 말해 세입자다. 원래 금남로에 있다가 이쪽으로 옮긴 지 한 2년 됐다. 경영적인 부담을 덜어보자는 게 이유였다. 그 건물이 평수에 비해 임대료가 좀 싸다. 그런데 그 건물이 신천지 거라면 그 안에 들어가 있는 건물주와 세입자도 전부 신천지 신자인가? 아니지 않나.
신천지는 우리 광주 지역이 풀어야 할 숙제인 건 확실하다. 광주가 유독 교세가 센 것도 사실이다. 그러나 <호남일보>는 신천지와 전혀 무관하다. (<호남일보>가) 특정 종교와 유착과 밀착이라니, 참 그렇다."
- <호남일보>는 어떤 언론사인가?
"<호남일보> 역사가 26년 됐는데, 열심히 하려고 한다. 여러 가지로 한계도 있긴 하다. 그런데 김민석 후보가 말씀하신 신천지의 민주당 개입 문제를 저희는 전혀 알 수가 없다. 정청래 후보와 관련해서 나오는 이야기도 저희가 알 위치에 있지 않다. 신천지가 됐든 어떤 종교가 됐든 정교분리 원칙은 지켜져야 한다고 생각한다. <호남일보>는 그런 원칙에 흔들림이 없다."
한편 신천지 홍보팀 관계자는 24일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 호남일보TV와 신천지간 연관설에 대한 입장을 묻자 "사실이 아니다"라고 답했다.