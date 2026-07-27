'신천지 무관' 입장 호남일보 국장 "광고주일뿐, 회장도 신자 아니야"

큰사진보기 ▲지난 7월 20일 호남일보 지면 1면에 실린 ‘호남일보와 신천지 교회는 어떤 관련도 없습니다’라는 제목의 입장문(왼쪽)과 호남일보TV 유튜브 채널 개설 기획안. ⓒ 복건우 관련사진보기

"<호남일보>와 신천지는 무관하다. 저는 신천지를 교회라기보다는 광고주로 대한다."

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큰사진보기 ▲23일 전남광주 북구 한 빌딩에 있는 호남일보 사무실에서 만난 호남미디어그룹 관계자가 유튜브 채널 호남일보TV에 올라왔던 입장문을 휴대폰으로 보여주고 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기

- '호남일보와 신천지 교회는 어떤 관련도 없다'는 입장문을 쓴 이유는?

- <호남일보>는 그러면 어떤 자금으로 운영되나?

- <호남일보> 지면에 실린 기사를 두고도 신천지 찬양이 아니냐는 지적이 나온다(2025년 11월 5일 14면 <

무신앙도 매료된 '신천지 말씀'… "인생의 전환점 됐다"

>).

- 거절했던 적도 있나?

- 그럼에도 지면에 대한 책임은 편집국장에게 있지 않나.

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 전 대표가 10일 오후 전남광주특별시 동구 조선대학교 해오름관에서 열린 '호남일보TV 개국 1주년 기념 특별강연회'에서 마이크를 잡고 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

- 7월 10일 특별강연에 정청래 후보를 초청하게 된 경위는?

- 강연 이후 <호남일보>에 신천지 연루 의혹이 불거진 뒤 정 후보가 연락해 온 적 있나?

- 김덕천 <호남일보> 회장과 신천지의 연관성은?

- 국장은?

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 전 대표가 10일 오후 전남광주특별시 동구 조선대학교 해오름관에서 열린 '호남일보TV 개국 1주년 기념 특별강연회'에서 특별 강연을 진행하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

- <호남일보> 사무실이 광주 신천지 베드로지성전과 거리상 가까이 있다는 점을 두고도 연관 의혹이 제기된다.

- <호남일보>는 어떤 언론사인가?

정청래 더불어민주당 당대표 후보를 초청해 특강을 진행한 <호남일보>·호남일보TV가 신천지 연루 의혹에 휩싸이자 현직 <호남일보> 편집국장이 직접 해명에 나섰다. 명촉 국장은 23~24일 <오마이뉴스>와 한 전화 인터뷰에서 유착 의혹을 부인하며 "회사 구성원 누구도 신천지 신자는 단 한 명도 없다"라고 밝혔다. "신천지 행태가 마뜩잖다"라는 비판적 입장도 드러냈다.호남일보TV는 7월 10일 개국 1주년을 맞아 정청래 후보 초청 특별강연을 진행했다. 이와 관련해 인터넷 매체 <뉴탐사>는 김덕천 <호남일보> 회장의 신천지 연관설을 제기했다. "정청래 강연 호남일보, 신천지 유착 의혹 짙어졌다", "호남일보, 정청래만 콕 찍어 초청… 신천지 의혹 사주가 판 깔았다"라는 제목의 기사를 내보낸 것. 여기에 김민석 후보의 '신천지 개입 근절' 메시지가 더해지면서 논란은 더 커졌다.그러자 <호남일보>는 20일과 21일 '<호남일보>와 신천지 교회는 어떤 관련도 없다'는 입장문을 1면에 실었다. "<호남일보>는 행사 전 형평과 공정성을 위해 다른 2명 후보(김민석·송영길) 측에도 동일한 기준의 공식 초청 의사를 전달했다"라며 "<호남일보>와 <호남일보> 회장은 특정 종교단체와 어떠한 조직 운영적 관계도 없다"라는 내용이었다. 과장·왜곡 보도와 관련해선 민·형사상 조치를 취할 예정이라고도 했다.정청래 후보는 23일 전남광주 기자회견에서 해당 강연에 대해 "<호남일보> 회장은 그날 (처음) 만났다. 강연 전 대기실에서"라며 "호남일보TV 개국 1주년 초청 강연으로 알고 갔다. 그게 전부"라고 해명했다. 한편 송영길 후보는 21일 뉴미디어 대토론회에서 "<호남일보>는 처음 들어보는 이름이라 광주 쪽 언론특보에게 물어보니 절대 가면 안 된다고 답변이 와 안 간다고 하고 취소했다"라고 설명했다.8.17 민주당 전당대회를 앞두고 '신천지 전당대회 개입 의혹' 공방이 격화하는 가운데 <호남일보>에 불거진 종교-언론 유착 의혹. <오마이뉴스>는 23일 전남광주 북구 한 빌딩에 있는 <호남일보> 사무실을 직접 찾았다. 그곳에서 만난 호남미디어그룹(호남일보, 호남일보 인터넷신문, 호남일보TV 등) 관계자들과 1시간가량 대화를 나눴고, 명촉 국장과 전화 인터뷰를 통해 구체적 입장을 물었다.13년째 <호남일보> 편집국장을 맡고 있다는 명 국장과 나눈 대화를 일문일답으로 정리했다."저는 물론이고, 우리 사주나 회사 구성원 누구도 신천지 신자는 단 한 명도 없다. 그건 제가 확인해 드릴 수 있다.(다만 <호남일보>가 신천지로부터) 광고를 받은 건 사실이다. 조그마한 돈인데 꼭 받을 필요가 있냐고 생각하는 분도 물론 계시겠지만, 지역언론 사정이 그렇게 녹록진 않다. 큰 액수도 아니고 부가세 포함해 회당 220(만 원), 1년에 세 번 정도 (신천지 광고가) 나갔다. 그렇게 많지 않다. 우리보다 지명도 있는 (광주 지역) 다른 매체도 광고를 같이 받았다. 신천지와의 관계를 물어본다면 광고주 이상도 이하도 아니다. 전혀 관계가 없다고 봐도 된다.""그건 경영진이 할 몫인데, 광고 수익과 일종의 사주 차입금에 의존하는 게 지역언론의 현실이다. 회사가 어려운데 신천지에서 목돈이 들어온 것 아니냐는 의혹이 있는 것 같은데, 뭐라 해명하기도 참 그렇지만 전혀 사실이 아니다. 역으로 생각해 보면 (<호남일보>가) 신천지에서 그렇게 돈을 해 올 거였으면 미리미리 받아서 진작에 했겠지, 이제 와서 하겠나? 호남일보TV 구독자도 100여 명(24일 기준 168명)밖에 안 되는데 그렇게 되게끔 신천지가 방치했겠나.""신천지에서 가끔씩 기사 요청을 하는 경우가 있다. (신천지가) 광고주인 입장에서 우리가 가끔씩 거절을 못 하는 경우가 있긴 있다. 그런 경우는 어쩌다 한 번씩 (기사 요청이 오면) 실어주긴 한다. 그러나 대가는 한 번도 없었다.""그렇다. 어떤 경우는 내용이 지나치다고 안 된다고 한 경우도 있다. 편집국장이 광고국장은 아니지만 광고 관련해선 마음이 약해질 때가 솔직히 있다. 저는 신천지를 교회라기보단 광고주로 대하는 입장이다.""그렇다. (해당 기사와 관련해선) 지적을 달게 받겠다.""호남일보TV 쪽에서 (정 후보 특별강연을) 주관했을 거다. 공식 초대장이 7월 4일쯤 나갔다고 하니까, (요청한 건) 행사 일주일 전일 거다. (정 후보 참석 회신이 온 뒤) 행사 전인 7월 8일 김민석·송영길 후보 쪽에는 제가 공문을 보냈다. 의사가 있으시면 (정 후보와) 똑같은 형식으로 별도 행사를 치르겠다는 내용이었다. 그 뒤로 답신은 없었다. 그것도 명분 쌓기용이란 오해가 있을 수 있으나, (김민석·송영길 쪽에서) 좋다고 하면 우리가 (행사를) 안 하겠나? 한다."<오마이뉴스>가 <호남일보> 사무실에서 만난 호남미디어그룹 관계자 2명도 비슷한 취지의 설명을 내놨다. 이들은 호남일보TV 개국 1주년을 맞아 "미친 척하고 (민주당 당대표 후보 초청을) 한 명씩 파격적으로 제의해보자고 했다", "과연 될까 했는데 정 후보가 흔쾌히 받을 줄 몰랐다"라고 전했다.그중 한 관계자는 세 쪽짜리 '호남일보TV 유튜브 채널 개설 기획안'을 보여주면서 "여기에 신천지가 어디 있나. 지역언론은 온통 (전남광주를 중심으로 하는) 3대 메가 프로젝트에 관심이 있는데 뭔 느닷없이 신천지냐"라고 반발하기도 했다."전혀 없다. 우리는 특정 정당 지도부 선거에 개입해서도 안 되고, 개입할 힘도 없다. 만약 신천지가 당 선거에 개입했다면 그건 도저히 있어선 안 될 일이다. 국민의힘이든 민주당이든 있어선 안 될 일이다. 그런 일이 사실이라면 당연히 처벌받아야 한다. 만약 우리 신문도 그쪽에 연관됐으면 거기에 합당한 처벌을 받아야 한다. 특히 언론이 그런 데 개입해선 안 되는 거 아닌가?""김 회장은 신천지 신도가 전혀 아니다. 제가 알기론 오히려 신천지를 싫어한다.""저는 개인적으로 신앙이 가톨릭이다. 신천지에 대해 굉장히 부정적인 사람이다. 저는 신천지 사람들한테도 광고 관련해 만나면 이렇게 과감하게 얘기한다. '이단 논쟁은 당신들이 알아서 할 일이고, 나는 신천지 행태가 마뜩잖다'라고.""저희는 자체 사옥이 없다. 쉽게 말해 세입자다. 원래 금남로에 있다가 이쪽으로 옮긴 지 한 2년 됐다. 경영적인 부담을 덜어보자는 게 이유였다. 그 건물이 평수에 비해 임대료가 좀 싸다. 그런데 그 건물이 신천지 거라면 그 안에 들어가 있는 건물주와 세입자도 전부 신천지 신자인가? 아니지 않나.신천지는 우리 광주 지역이 풀어야 할 숙제인 건 확실하다. 광주가 유독 교세가 센 것도 사실이다. 그러나 <호남일보>는 신천지와 전혀 무관하다. (<호남일보>가) 특정 종교와 유착과 밀착이라니, 참 그렇다.""<호남일보> 역사가 26년 됐는데, 열심히 하려고 한다. 여러 가지로 한계도 있긴 하다. 그런데 김민석 후보가 말씀하신 신천지의 민주당 개입 문제를 저희는 전혀 알 수가 없다. 정청래 후보와 관련해서 나오는 이야기도 저희가 알 위치에 있지 않다. 신천지가 됐든 어떤 종교가 됐든 정교분리 원칙은 지켜져야 한다고 생각한다. <호남일보>는 그런 원칙에 흔들림이 없다."한편 신천지 홍보팀 관계자는 24일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 호남일보TV와 신천지간 연관설에 대한 입장을 묻자 "사실이 아니다"라고 답했다.