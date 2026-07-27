"신천지 의혹은 양날의 검"... 광주가 바라본 '민주당 변수'

"지금 더불어민주당 전당대회 판세에서 신천지 의혹은 양날의 검이에요. 김민석 당대표 후보가 '신천지의 전당대회 개입 의혹'을 정확하게 밝히지 않으면 바로 역풍이 와요. 그래서 김민석이 제대로 보여줘야 해요. 그러지 않으면 가장 악랄한 마타도어로 규정될 거예요. 신천지 이슈는 판세에 영향이 있죠."
광주 정가에 몸담은 한 인사의 말이다. 광주 정가는 '신천지 개입 의혹'을 섣불리 단정하지도, 가볍게 넘기지도 않았다.
"집단적 움직임이 있다면 광주 바닥에 금방 소문 나기 마련인데 그런 정황은 없었다"는 시각과 "신천지의 침투력이 상당하기 때문에 개입 가능성을 아예 배제할 수는 없다"는 견해가 공존하는 광주. <오마이뉴스>는 23일과 24일, 신천지 개입 의혹을 둘러싼 광주 민심을 살펴봤다.
왜 광주인가
광주로 향한 이유는 단순했다. 호남은 민주당 권리당원의 1/3 이상이 있는 지역이라 전당대회 승패를 좌우할 핵심 승부처다. 그리고 광주엔 신천지 최대 지파인 베드로지파의 본거지 베드로지성전이 있다. 코로나19가 한창이던 2020년 3월 광주광역시의 발표에 따르면 신도·교육생 수는 3만1836명이었다.
지난 7월 10일 정청래 후보가 광주에 있는 호남일보TV 초청 강연회에 나섰는데 해당 언론이 신천지와 연관이 있다는 의혹도 제기돼 있다. <호남일보> 측과 신천지는 연관 의혹을 전면 부인했다.
'신천지 전당대회 개입설'은 지난 12일 김민석 후보의 '유튜버 백문백답'에서 "신천지의 선거 개입을 반대한다"고 언급하면서 불이 붙었다. 이후 의혹을 뒷받침할 구체적인 사실이 제시되지 않았으나 <오마이뉴스>는 24일 정교유착 비리 검·경 합동수사본부가 신천지 신도들의 민주당 당원 가입 정황을 포착해 수사를 확대하고 있다고 보도했다. 다만 이번 전당대회와의 직접 연관성은 아직 확인되지 않았다. (관련 기사 : [단독] 정교유착 합수본, 신천지 신도 민주당 가입 정황 포착... 수사 확대
https://omn.kr/2j64a)
"정황이 아니라 팩트로 드러나면..."
앞서 소개한 광주 정가 인사는 '신천지 전당대회 개입설'에 대해 "신천지 소속인지 알 수 없는 개인이 도와주겠다며 접근했는데 나중에 신천지 신도였다는 것을 알게 돼 곤혹을 치른 적이 있는데 조직적인 침투는 아니었다. 이런 경우는 있을 수 있다"면서도 "광주에서 신천지 전체가 움직인다는 느낌은 없었다"라고 말했다.
다만 그는 "요새 들어 김민석 지지세가 조금 꺼지고, 개혁 선명성을 주창하는 정청래 지지세가 단단해지는 모양새"라면서도 "그럼에도 신천지 개입이 정황이 아니라 팩트로 드러나면, 전당대회 판은 (김민석에 유리하게) 끝날 수도 있다"라고 덧붙였다.
<오마이뉴스>가 만난 한 민주당 대의원은 신천지 전당대회 개입설을 제기한 이가 김민석 후보라는 점을 주목했다. 이 대의원은 "김민석이 근거를 제시 못 하면 역풍이 분다는 말이 있는데, 그럴 거면 김민석 측근이 의혹 제기를 해야지 왜 후보 본인이 했겠나"라며 "본인이 제기했다는 것은 최소한 뭔가 있다는 것으로 본다. 전략적으로 신천지에 '개입하지 말라' 경고한 것"이라고 해석했다.
'신천지 개입 의혹을 꺼내는 건 해당행위'라는 정청래 지지층의 비판에 대해 이 대의원은 "그럼에도 고름은 짜야 하고 도려내야 한다. 안 그러면 정당의 결정이 왜곡되니까"라고 잘라 말했다. 24일 합수본이 신천지 상황을 살펴본다는 <오마이뉴스> 보도가 나온 뒤 정청래 후보는 자신의 페이스북에 "철저하게 수사하고 즉각 공개"를 요구했다.
"3대 메가프로젝트는요?"
정치권이 '신천지 전당대회 개입 의혹'으로 달궈지는 동안 광주 곳곳에서 만난 시민들의 관심은 '3대 메가 프로젝트의 성공을 누가 이끌 수 있는가'에 있었다.
광주송정역에서 만난 한 택시기사는 "이재명 정부가 강력하게 추진하는 3대 메가 프로젝트 덕분에 광주·전남은 50년 만에 발전 기회를 맞았다"면서 "삼성과 SK가 하루라도 더 빨리 광주에 반도체 클러스터 조성을 위해 삽을 뜰 수 있게 할 여당 대표가 뽑히면 좋겠다"라고 말했다.
"광주에 기업들이 얼른 뿌리를 내려야 해요. 그래야 빠져나간 젊은 친구들이 광주로 올 거 아닙니까? 그게 우리의 염원이죠."
상무지구 쪽에서 일하는 60대 남성은 "3대 메가 프로젝트는 광주시민들이 다 좋아한다. 김민석이 됐든 정청래가 됐든 송영길이 됐든 '그놈이 그놈'이지만, 이거 잘해야 한다"라고 인물보다는 프로젝트 성공 우선주의를 강조했다.
시민들의 관심은 지역 발전에 쏠려 있었지만, 여당 대표 선택 기준은 조금씩 달랐다. 광주 광천동에서 만난 40대 민주당 지지자는 "경제가 제일 문제다. 먹고사는 게 먼저니까"라면서 "여당이 이재명 정부 경제 정책 성공을 위해 발을 맞춰야 하니까 아무래도 총리 출신이 더 믿음이 간다"라고 말했다.
또다른 시민은 "검찰 보완수사권 존폐를 두고 '이재명 정부가 왜 저러지' 하는 부분도 있었다"면서 '정청래 후보가 개혁 선명성이 강해 좋다'는 광주 내 여론을 전했다. 광주는 검찰개혁 이슈에 대해선 선명한 입장을 선호한다는 기류도 읽혔다.
광주는 '예의주시' 중
광주 시민들의 관심이 '3대 메가 프로젝트' 등 지역 발전에 쏠려 있는 동안, 지역 정치권은 '신천지 전당대회 개입 의혹'이 판세에 미칠 파장을 예의주시하고 있었다.
신천지의 민주당 가입 정황은 수사기관의 조사 대상이긴 하나 이것이 이번 전당대회에서 특정 후보를 지원하기 위한 조직적 움직임이었다는 사실은 아직 확인되지 않았기 때문이다. 이 의혹이 어디까지 드러날지가 변수다.
송영길, 정청래, 김민석(기호순)으로 압축된 민주당 당대표 선거판은 8월 1일 충남·충북·대전·세종을 시작으로 순회경선 합동연설회에 돌입한다.
전북·전남·광주의 권리당원 온라인 투표는 8월 12일~13일 진행되고, 합동연설회는 8월 15일 오후 1시 나주에서 열린다. 앞으로 남은 약 3주 동안 신천지 의혹이 어디까지 규명될지, 그리고 그것이 광주 권리당원들의 선택에 어떤 영향을 미칠지가 전당대회 최대 변수 중 하나가 됐다.