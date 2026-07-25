세종 민주당원 2,165명 "김종민 복당하라"… 김종민 "절차·지도부 뜻 따라 추진"

큰사진보기 ▲세종지속가능발전협의회 김해식 회장이 민주당 당원을 대표하여 김종민 의원에게 민주당 세종시당 당원 2,165명의 복당 촉구 서명부를 전달하고 있다. ⓒ 김종민의원실 관련사진보기

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큰사진보기 ▲24일 김종민 의원이 민주당 세종시당 당원들로부터 복당 촉구 서명부(2,165명)를 전달받고 간담회에서 입장을 밝히고 있다. ⓒ 김종민의원실 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

더불어민주당 세종시 당원 50여 명이 24일 무소속 김종민 의원(세종갑)의 사무실을 전격 방문해 복당 촉구 서명부를 전달했다. 이번 서명에는 세종 지역 민주당원 2,165명이 뜻을 함께했다.이날 간담회에서 세종지속가능발전협의회 김해식 회장이 민주당 당원을 대표하여 김 의원에게 2,165명의 서명부를 직접 전달했다. 이 자리에서 당원들은 "지난 총선에서 민주당 지지자들의 전폭적인 지원으로 당선되지 않았느냐"며 "복당하라고 찍어줬는데 왜 아직 복당하지 않느냐"고 직설적인 질책과 함께 조속한 복당을 촉구했다.특히 행정수도 완성을 비롯한 세종시 현안 해결과 국정 동력 확보에 대한 당부도 쏟아졌다. 당원들은 "지금 세종시 국회의원은 단 두 사람뿐인데, 그나마 한 명은 무소속으로 있으니 시민들이 얼마나 답답하겠느냐"며 "행정수도 특별법부터 국회의사당, 대통령 집무실, 텅 빈 상가 공실 문제까지 시민들의 삶을 챙기고 행정수도를 하루빨리 완성시키려면 하루빨리 민주당에 들어가 모든 역량을 쏟아부어야 마땅하다"고 강조했다.아울러 "AI 대전환이라는 파도 앞에서 대한민국이 엄청난 기회와 위기의 기로에 있다"며 "이재명 정부가 반드시 성공해야 하는 만큼 작은 힘이라도 적극적으로 보태야 한다"고 말했다.이날 간담회 이후 김종민 의원은 자신의 페이스북을 통해 깊은 성찰과 사과의 메시지를 내놓았다. 그는 "2년 전 탈당에 이르는 일련의 과정에서 잘못 판단하고 행동한 점이 분명히 있고, 그 과정에서 당원과 지지자 여러분께 깊은 상처를 드렸다"며 "지난 2년 동안 늘 죄송한 마음이었다"고 고개를 숙였다.특히 과거 탈당 결정을 공식적으로 반성했다. 그는 "윤석열 정권에 맞서 제대로 싸우기 위해서는 민주당에 변화가 필요하다는 생각에서 시작했고, 더 나은 정치를 찾겠다는 저만의 명분에서 시작했지만 잘못된 정보와 편견으로 지도부와 당을 향해 과도한 비판을 하다 결국 탈당에까지 이르렀다"고 설명했다.이어 "윤석열 정권 심판을 위해 단합해서 싸우라는 게 민심의 명령이었지만, 결과적으로 무책임한 양비론에 빠져 민심의 큰 흐름에서 벗어났다"며 "길게 말할 거 없이 저의 잘못이었다"고 인정했다.이날 간담회와 김 의원의 입장문은 무소속이었던 그의 정치적 입지와 복당 명분을 정립하는 계기가 될 것으로 보인다. 김 의원은 탈당 이후에도 민주당과 의정 활동의 궤를 같이해왔음을 피력하며 당원들과의 정서적 거리감을 좁히는 데 주력했다.김 의원은 "계엄이 선포됐던 그날 밤도 지체 없이 국회 담장을 넘었다"며 "계엄 해제와 윤석열 탄핵, 그리고 개혁 과제 표결 때마다 늘 민주당과 단일대오로 함께했다"고 강조했다. 이어 "저를 다시 세워주신 세종시민들과 당원들의 총선 민심이 가리키는 길을 가기 위해 최선을 다했다"며 "한두마디 말로는 갚기 어려운 빚인 만큼 앞으로 두고두고 갚아나가겠다"고 밝혔다.다만 김 의원은 복당 신청의 직접적인 시점에 대해서는 신중한 속도 조절에 나섰다. 현재 진행 중인 민주당 전당대회 국면에서 자신의 복당 이슈가 자칫 당내 갈등 요소나 정치 쟁점으로 소비되는 것을 경계한 조치다.김 의원은 "당원 여러분께서 강조하신 말씀들 모두 공감하며, 무슨 다른 생각이 있어서 복당을 미루고 있는 건 아니다"라면서도 "다만 복당은 제가 원한다고 되는 일은 아니다. 탈당은 자기 마음대로 할 수 있지만 복당은 당에 정해진 절차가 있고, 무엇보다 당 지도부와 당원 여러분의 뜻이 가장 중요하다"고 선을 그었다.이어 "지금 당이 전당대회를 한창 진행하고 있는 상황에서 불쑥 들이밀듯이 할 일은 아닌 것 같다"며 "전당대회 이후 당 상황이 정비되면 당 지도부와 당원 여러분과 충분히 상의하겠다"고 밝혔다.끝으로 김 의원은 "당원 여러분들께서 저에게 당부하신 '성찰과 책임의 자세'라는 말을 늘 마음에 새기겠다"며, "민심의 큰 강줄기에서 이탈하지 않고 그 위에서 늘 최선을 다하겠다"고 밝혔다.결국 김 의원의 복당은 전당대회 이후 새롭게 출범할 당 지도부와의 협의를 거쳐 공식 수순을 밟을 전망이다. 탈당 후 2년 6개월 만에 가시화된 세종시 당원들의 복당 촉구와 김 의원의 전격적인 사과가 맞물린 가운데, 과연 이러한 지역의 민심이 김종민 의원의 최종 복당으로 이어질지 관심이 쏠린다.