새 건물은 국가 기준만, 대형건물은 서울시만 보는 은평구

기후생태위기와 이를 극복하기 위한 생태전환, 문명사적 전환에 관심이 많습니다. 이를 위해 필요한 거대서사의 변화, 기후정의, 정의로운전환, 기후생태헌법, 시민의회, 인간중심주의 극복과 사물의 의회, 기후심리학, 15분 도시 등의 생태도시기획 등

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