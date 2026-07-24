24년만에 베니스 가는 이창동 감독... 외신 "작가주의 영화에 무게 둬"

큰사진보기 ▲영화 <가능한 사랑>의 한 장면. ⓒ 넷플릭스 관련사진보기

AD

이창동 감독이 8년 만에 선보이는 신작 <가능한 사랑>이 제83회 베니스국제영화제 경쟁부문에 초청됐다. 이 감독이 해당 영화제 경쟁부문에 진출하는 건 <오아시스> 이후 24년 만이다.베니스영화제 측은 23일(현지 시각) 기자회견에서 경쟁작 20편을 발표했다. 공식 홈페이지를 통해 <가능한 사랑>을 두고 "실직한 노동자(설경구)와 배우자(전도연) 부부가 다큐멘터리 감독(조여정)과 배우자(조인성) 부부와 촬영을 위해 만나면서 서로 다른 삶과 욕망에 직면하게 되는 이야기"로 소개했다. 공식 상영 시간은 164분이다.한국 영화의 베니스영화제 경쟁 초청은 지난해 박찬욱 감독 <어쩔수가없다>에 이어 2년 연속이다. 당시 <어쩔수가 없다>는 한국 영화로선 13년 만에 베니스영화제 경쟁 부문에 오른 주인공이 되기도 했다. 이로써 <가능한 사랑>은 경쟁작 20편 중 한 편으로 황금사자상에 도전한다. 이창동 감독은 자신이 직접 쓴 <오아시스>로 베니스영화제에서 감독상과 신인배우상 등 5개 부문을 석권한 바 있다.올해 경쟁부문 심사위원장은 미국 배우 겸 감독 매기 질렌할이 맡았다. 영국 작곡가 대니얼 블럼버그, 튀니지의 카우테르 벤 하니아 감독, 아프가니스탄의 샤흐르바누 사다트 감독, 홍콩의 두기봉 감독 등이 심사위원으로 참여한다.로이터 등 주요 외신은 "올해 경쟁작 20편 가운데 여성 감독의 작품이 마이 엘투키 감독의 <우먼 언노운> 단 한 편뿐"이라고 지적했다. 동시에 "할리우드 대형 스튜디오의 참여가 줄어든 가운데, 최근보다 독립영화와 작가주의 영화에 무게를 둔 라인업이 구성됐다"고 분석했다. 실제로 베르너 헤어초크, 고레에다 히로카즈, 난니 모레티, 츠카모토 신야 등 경력 있는 작가주의 감독의 신작이 경쟁부문에 포함됐다.앞서 <가능한 사랑>은 제51회 토론토국제영화제 스페셜 프레젠테이션 부문(비경쟁)에 초청되기도 했다. 베니스영화제(오는 9월 2일부터 12일까지)에 이어 열리는 토론토영화제(오는 9월 10일부터 20일까지)는 북미 시장 진출의 주요 관문이자 미국 아카데미 시상식의 향방을 가늠하는 전초전으로 꼽힌다. 해당 작품과 함께 연상호 감독의 <실낙원>, 허진호 감독의 <암살자(들)>도 초청 받았다.유명 감독의 신작을 소개하는 스페셜 프레젠테이션과 더불어, 토론토영화제가 직접 발굴해 전 세계에 소개하는 경쟁부문인 플랫폼에도 한국 영화가 초청됐다. 영화 <남매의 여름밤>으로 세계 주요 영화제에서 주목 받은 윤단비 감독의 신작 <첫세계>다. 외딴섬에 사는 17세 소녀가 할머니의 장례를 치르려 섬으로 돌아온 소년을 만나게 되며 벌어지는 이야기를 그렸다. 토론토영화제 플랫폼 부문은 지난해 윤가은 감독의 <세계의 주인>이 한국 영화 최초로 진출한 이후 두 번째다.한편, 올해부터 달라진 아카데미 국제장편영화상 출품 규정에 따라 아카데미가 지정한 주요 영화제 최고상을 받은 비영어권 영화는 자국에서 공식 출품작으로 선정하지 않더라도 국제장편영화상 심사를 받을 수 있다. 이에 따라 <가능한 사랑>이 황금사자상, <첫세계>가 플랫폼상을 받는다면 각각 아카데미 국제장편영화상에 독자적으로 출품될 자격을 얻게 된다.