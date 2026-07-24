방첩사 해체 앞두고 부대원 새 소속 통보, 간부 460여 명은 원 소속 군으로 복귀

큰사진보기 ▲안규백 국방부 장관이 10일 서울 용산구 국방부 브리핑룸에서 방첩사 해체 및 기능개편 발표를 하고 있다. 2026.6.10 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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국방부는 24일, 이달 말로 예정된 국군방첩사령부(방첩사) 해체를 앞두고 방첩사 소속 장병과 군무원들에게 부대 분류 평가 결과를 통보했다고 밝혔다.방첩사 부대원들은 해체 이후 조직 개편에 따라 신설되는 국방방첩본부와 국방보안지원단, 기존 국방부조사본부 등으로 재배치됐다. 이 가운데 원래 소속되었던 육·해·공군으로 복귀하는 군 간부는 460여 명이다.기존 방첩사 정원의 절반가량은 국방방첩본부로 이동했으며, 국방보안지원단에 200여 명, 국방부조사본부에는 160여 명이 각각 배치됐다.국방부 관계자는 "개편 정보기관 3곳 및 각 군 원복 등 4개 선택지를 주고 부대원의 지망을 접수했다"면서 "개인 희망과 경력, 복무성적, 향후 활용성 등을 종합적으로 고려해 부대 분류를 조정했다"고 밝혔다.일각에서 각 군으로 복귀하는 방첩사 인원들이 기존 특기와 다른 업무를 맡게 될 경우 새 부대 적응에 어려움을 겪고 진급 등 인사상 불이익을 받을 수 있다는 우려를 제기한 데 대해, 국방부 관계자는 "새로운 환경에 적응할 수 있도록 각 군 통제 아래 직무 및 전입 교육을 시행하고 개인별 맞춤 인사지원을 실시할 예정"이라고 밝혔다.또 "원복 인원들을 세심하게 추적 관리해 불이익이 발생하지 않도록 인사 관리하겠다"고 강조했다.방첩사는 오는 31일 공식 해체되며, 같은 날 국방방첩본부와 국방보안지원단이 창설될 예정이다.국방방첩본부는 방첩 및 방산 관련 정보활동, 방산·사이버보안 업무를 담당하며 국방보안지원단은 군단급 이상 부대의 중앙보안감사와 보안사고 조사 등 군 보안 업무를 맡는다.