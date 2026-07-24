"시원하게 놀고 달콤하게 즐기고"… 세종 조치원복숭아축제 개막

큰사진보기 ▲제24회 조치원 복숭아축제 상징물 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 현장에 직접 참여한 지역 농가들이 준비한 복숭아 물량은 조기에 전량 판매되는 성과를 거뒀다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이날 축제의 포문은 보조경기장 주무대에서 열린 '읍면동의 날' 주민자치프로그램 공연이 열었다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲상설 행사장인 도도리파크 일원에 마련된 복숭아 특별판매전과 디저트·체험 부스에도 관람객의 발길이 이어졌다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 축제에는 예년보다 대폭 확충된 현장 물놀이 시설로 가족단위 방문객들을 맞이했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종시식생활교육지원센터가 운영한 복숭아화채 나눔 부스 역시 관람객들의 발길이 몰려 큰 호응을 얻었다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲현장 안내요원의 안내에 따라 방문객들이 다회용기를 능숙하게 반납하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 ‘수돗물 카페 차량’ 현장은 찌는 듯한 무더위 속에서 시원한 커피와 아이스티 등 무료 음료를 음용하려는 관람객들로 가장 인산인해를 이뤘다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종시는 폭염주의보가 발효된 이날 행사에 대비해 냉방버스 쉼터를 마련해 안전한 축제 운영에 만전을 기했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종시자율방재단연합회와 청년자율방재단이 시민들에게 시원한 물을 나눠주고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 복숭아축제 읍면동 공연 현장을 찾은 (왼쪽부터) 윤성규(조치원읍), 김창연(반곡동), 정연희(조치원읍), 이순열(도담동), 김효숙(어진동·나성동), 김동호(집현동) 시의원과 김회산 세종시 도농상생국장 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

118년의 역사와 전통을 자랑하는 세종의 대표 여름 축제, '제24회 세종 조치원복숭아축제'가 24일 세종시민운동장과 도도리파크 일원에서 활기찬 막을 올렸다.축제 첫날인 24일 오후 3시 현재, 무더운 날씨 속 평일 낮 시간대임에도 축제장을 찾는 방문객들의 발길이 끊이지 않고 있다. 특히 여름방학을 맞아 가족 단위 방문객과 어린이집, 유치원, 돌봄센터 등 어린이 단체 방문이 이어지며 행사장 곳곳에 생기를 더하고 있다.이날 축제의 포문은 보조경기장 주무대에서 열린 '읍면동의 날' 주민자치프로그램 공연이 열었다. 오전 10시 30분부터 나성동과 도담동 주민들의 오카리나 연주를 시작으로 종촌동의 색소폰 연주, 연서면 주민들이 준비한 라인댄스와 가요장구 무대가 차례로 펼쳐지며 현장을 찾은 관람객들의 큰 호응을 얻었다.올해 처음으로 주민들과 함께 축제 무대에 오른 나성동 주민 이수림 씨는 "마을 축제에 직접 참여할 수 있어 매우 뜻깊고 떨렸다"며 "주민자치 프로그램 종강 이후에도 한 달 동안 매일 모여 연습했는데, 함께 열정을 쏟아 무대를 완성해 뿌듯하고 보람차다"고 소감을 전했다.상설 행사장인 도도리파크 일원에 마련된 복숭아 특별판매전과 디저트·체험 부스에도 관람객의 발길이 이어졌다. 판매대 주변에서는 지인들의 부탁을 받거나 가족들과 함께 먹기 위해 복숭아를 3~4상자씩 대량 구매해 이동하는 방문객들의 모습을 쉽게 볼 수 있었다. 현장에 직접 참여한 지역 농가들이 준비한 물량은 조기에 전량 판매되는 성과를 거뒀다.다만 폭염 등의 여파로 축제 첫날 전체 판매량은 지난해보다 다소 저조한 흐름을 보이고 있다. 하지만 시는 조기 매진을 기록했던 작년(1만 5270상자 판매)보다 물량을 소폭 늘려 총 1만 7000상자를 확보한 만큼, 다가오는 주말 동안 준비한 물량이 전량 소진될 것으로 기대하고 있다.외지 관람객들의 방문과 호평도 이어졌다. 충북 옥천에서 방문한 정이품 씨(34)는 "다른 지역 축제는 주로 판매 위주로 운영되는 편인데, 조치원복숭아축제는 평일 오전부터 사람도 많고 즐길 거리와 볼거리가 다양해 색다르다"고 평가했다.SNS를 보고 서울 신내동에서 온 최정효(36)씨는 "복숭아를 좋아하는 아내와 놀러 왔는데 복숭아 품질이 마트보다 훨씬 좋아 보여 4상자나 구매했다"며 "물놀이 시설 등 어린 자녀들과 함께 찾아와 피서를 즐기기에도 무척 잘 마련되어 있다"고 밝혔다.지역 농특산물을 활용한 다양한 먹거리 부스도 방문객들의 발길을 잡고 있다. 조치원복숭아 즙과 국산 우리밀을 활용해 '세종 복숭아 쫀드기'를 선보인 현정농산 양병훈 대표는 "세종을 대표하는 100년 전통의 조치원복숭아를 사계절 내내 즐길 수 있도록 개발한 제품"이라며 "축제 기간 시중보다 할인된 가격으로 선보이고 있는데 방문객들의 반응이 매우 좋다"고 전했다.이처럼 다채로운 먹거리와 볼거리가 더해진 이번 축제는 '복숭아를 사러 왔다가 하루를 즐기고 가는' 체류형 축제로 기획됐다.축제장 곳곳에서 펼쳐진 이벤트들도 관람객들에게 큰 즐거움을 선사했다. 특히 오전 시간에는 복숭아를 상징하는 핑크색 의상이나 소품을 착용한 방문객들에게 기념품을 제공하는 '드레스코드 이벤트 부스'가 가장 큰 인기를 끌며 길게 줄이 늘어서기도 했다.폭염 열기를 식혀주는 참여형 프로그램도 이어졌다. 예년보다 대폭 확충된 현장 물놀이 시설과 시간대별로 운영된 '복숭아 팡팡 물총대첩'에서는 방학을 맞은 아이들과 가족 방문객들이 시원한 물놀이를 즐기며 무더위를 날려 보냈다. 세종시식생활교육지원센터가 운영한 복숭아화채 나눔 부스 역시 싱그러운 조치원복숭아와 얼음을 가득 넣은 무료 화채를 나누며 관람객들의 발길이 몰려 큰 호응을 얻었다.이 외에도 이번 축제는 일회용품 사용을 대폭 줄인 '친환경 자원순환 축제'로 치러져 눈길을 끌고 있다. 세종시는 축제 기간 동안 먹거리장터 2곳과 푸드트럭 10곳에 다회용 그릇과 컵 등 총 8만 개를 전격 공급했다.축제장에서 사용된 용기는 지정된 수거 거점을 통해 회수된 뒤 7단계의 엄격한 위생 세척 공정을 거쳐 다시 공급된다. 시는 이를 통해 플라스틱 폐기물 약 1톤을 감축할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 현장 안내요원의 안내에 따라 방문객들은 다회용기를 능숙하게 반납하는 등 깔끔하고 쾌적한 축제 환경을 조성하는 데 힘을 보태고 있다.특히 세종시 상하수도사업소가 수돗물 홍보협의회와 공동 운영하는 '수돗물 카페 차량' 현장은 찌는 듯한 무더위 속에서 시원한 커피와 아이스티 등 무료 음료를 음용하려는 관람객들로 가장 인산인해를 이뤘다. 카페 차량 역시 다회용 텀블러에 음료를 담아 전달하며 친환경 축제 취지에 힘을 실었다.한편 세종시는 폭염주의보가 발효된 이날 행사에 대비해 냉방쉼터, 쿨링포그, 정수기 등을 마련하고 경찰·소방 등 관계 기관과 협력해 안전한 축제 운영에 만전을 기하고 있다.이날 저녁에는 118m 복숭아 가래떡 뽑기, 118개 LED 소원풍등 날리기, 캘리그라피 퍼포먼스와 함께 가수 홍진영, DJ 주디 등이 출연하는 '피치비어나잇'이 열려 여름밤의 낭만을 더할 예정이다.김회산 세종시 도농상생국장은 "조치원은 뛰어난 기후 여건을 바탕으로 118년 전 우리나라에서 최초로 복숭아 재배를 시작한 곳으로, 전국적으로 맛과 풍미가 탁월하기로 정평이 나 있다"며 "올해는 '감동과 체류'를 목표로 대폭 늘린 물놀이 시설과 헬기 탑승 체험 등 다채롭게 준비했으니, 전국에서 많은 방문객들이 찾아와 조치원복숭아와 축제를 풍성하게 즐겨주시길 바란다"고 말했다.