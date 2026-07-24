'혈관 나이' 듣는 순간 쿵, '건강 작전'을 시작했습니다

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"겁나서 동생이랑 같이 왔어요."

"혈관 나이가 (나이보다 많은) 75세예요. 보기보다 질환이 많으세요."

'그래. 다행이라 생각하자. 미리 검진해서 알았으니 실천하면 되지.'

큰사진보기 ▲토마토주스토마토, 올리브오일 1숟가락, 물약간... 설탕 뺀 토마토 주스 ⓒ 김희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 개인브런치에도 실립니다.

며칠 전부터 내심 걱정과 근심으로 몸이 팽팽하게 긴장하고 있었다. 병원 검진을 앞두고 있어서다. 2년 전 검진에서 위에 종양이 확인된 후 6개월마다 추적 관찰을 하고 있는데 오늘(24일)이 벌써 네 번째 검진 날이기 때문이다.매번 겪는 일이지만 검진 날이 다가오면 혹시나 하는 염려와 두려움으로 긴장되는 건 어쩔 수가 없다. 몸이 긴장해서인지 식사를 하고도 속이 더부룩하고 얹힌 듯 불편했다. 그때마다 위에 무슨 이상이 생긴 건 아닐까? 하는 건강염려증이 발동했다. 그 사이에 종양이 커진 건 아닌지, 아니면 이상이 있는데 내가 미처 자각하지 못하는 건 아닌지 겁이 나는 지난 며칠이었다.혼자 가기도 겁나 동생에게 일일 병원 동행 매니저 역할을 부탁했다. 예약 시간보다 훨씬 더 일찍 병원에 도착했다. 동생이 옆에서 지켜주니 든든하기도 했지만, 병원에 들어서는 순간 나는 말수가 훅 줄어들었다. 내시경을 위해 검진실에 누워있는 잠깐 동안 별의별 생각이 스쳤다. '괜찮겠지? 기우겠지?' 그렇게 검진을 끝내고 진료실에서 담당 의사와 마주했다. 늘 혼자 진료 받다 옆에 동행자가 있으니 오랫동안 봐 온 선생님도 궁금하셨나 보다.검진 결과를 설명하면서 종양은 더 이상 크기에 변동이 없어 앞으로 추적 관찰하지 않아도 되겠다는 말을 듣고 안도했다. 그런데 다른 질환에 관해 설명을 듣는 순간 안도의 숨은 쏙 들어가 버렸다. 정기적으로 검진 받던 혈관과 골다공증에 관한 결과였다.이어진 검진 결과로 연결하면서 선생님은 "사실 약 복용을 잘하고 있어 약으로 보는 효과는 만족스러운데, 결과적으로 운동 부족, 짠 음식입니다"라고 말했다. 의사의 처방은 단호하고 명확했다. '운동 부족, 짠 음식' 병원을 들어설 때는 사실 위 종양에 온 신경이 갔었는데, 막상 진료실을 나설 때는 전혀 다른 검진 결과로 발걸음이 천근만근 무거웠다. 음식을 먹을 때마다 추적 관찰 중인 위에 무리가 갈까 싶어 조심하고 또 조심했는데 '약만 잘 챙겨 먹으면 괜찮겠지' 하고 운동을 미루고 게을리한 생활 습관이 내 발등을 찍은 것이었다.집으로 돌아오는 길 "그래도 언니는 정기적으로 검진 받으면서 관리를 하고 있잖아. 더 큰 병이 없는 게 어디야. 운동만 좀 더 열심히 해"라며 낙심한 나를 동생이 애써 위로했지만, 귀에 들리지 않았다. 마음 한편에선 '내가 그동안 몸 관리를 이렇게 안 했나?' 하는 자책감과 '아닌데, 나쁜 생활 습관은 없는데... 야식도 안 해, 인스턴트 식품 거의 안 먹고, 술도 안 마시고' 하는 억울함.또 다른 한가지 생각은 '이러다 나이 들어 자식들에게 민폐를 끼치면 안 되는데' 하는 처음 떠올린 걱정이었다. 아직 오십 대 후반인 내가 받은 '혈관 나이 75세'의 결과를 앞에 두고 눈에 넣어도 아프지 않은 자식들에게 혹여 짐이 되지 않을까 덜컥 겁이 났다.병원을 다녀와 한참 시무룩해 앉아 있다가 이내 마음을 다잡았다. 그래도 미리미리 검진하고 있어 경고 받은 것이니 얼마나 다행인가. 자식들에게 짐이 되지 않고 건강하고 당당하게 엄마로 자식 곁에 있어 주는 것, 그것이 내가 해야 할 앞으로 가장 중요한 일이다.마음을 다잡고 냉장고를 열어 밭에서 직접 키운 토마토를 꺼냈다. 오늘 받은 경고장 앞에 설탕을 넣을 순 없었다. 토마토, 올리브오일 1숟가락, 물만으로 윙윙 갈아 한잔 들이키고 혈관 나이를 진짜 내 나이로 돌리기 위한 첫 작전을 시작했다.