'대학이 곧 산업'... 민경선의 고양, 항공우주·UAM으로 미래 먹거리 키운다

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 지난 6일 한국항공대학교에서 열린 ‘항공우주 산학융합 거점도시 비전선포식’에서 환영사를 하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 항공우주산업과 UAM(도심항공교통)을 중심으로 첨단산업을 육성하고, 지역 대학과 연계한 미래산업 산학협력 생태계 구축에 나선다. 사진은 K-UAM 실증노선. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 23일 황호원 항공안전기술원장을 만나 항공안전기술원의 고양시 이전과 관련 적극적인 협조를 요청했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 항공우주산업과 UAM(도심항공교통)을 중심으로 첨단산업을 육성하고, 지역 대학과 연계한 미래산업 산학협력 생태계 구축에 나선다. 사진은 UAM 버티포트. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 항공우주산업과 UAM(도심항공교통)을 중심으로 첨단산업을 육성하고, 지역 대학과 연계한 미래산업 산학협력 생태계 구축에 나선다. 사진은 고양특례시 자율주행버스 ‘아이앰고래’. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 지난 6일 한국항공대학교에서 열린 ‘항공우주 산학융합 거점도시 비전선포식’에서 참석자들과 퍼모먼스를 하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

민경선 고양특례시장이 지역 대학을 미래산업 성장의 핵심 자산으로 활용하는 '고양형 산학협력 모델' 구축에 속도를 내고 있다. 기업 유치에만 의존하던 기존 산업정책에서 한 걸음 나아가, 지역 대학의 연구·교육 역량을 첨단산업과 연결해 일자리와 산업 생태계를 함께 키우겠다는 전략이다.고양특례시는 항공우주와 도심항공교통(UAM)을 중심으로 첨단산업을 육성하고, 한국항공대학교·중부대학교·동국대학교 등 지역 대학과 연계한 산학협력 체계를 확대한다고 24일 밝혔다.민경선 시장은 "기업과 대학을 외부에서 유치하는 데만 머무르지 않고 지역 내 우수한 대학 인프라를 성장 기반으로 적극 활용할 계획"이라며 "외부 유치와 관내 자원 활용을 병행하는 고양형 산업생태계를 조성해 첨단산업과 양질의 일자리를 함께 키워 나가겠다"고 강조했다.고양시의 구상에서 가장 눈에 띄는 분야는 항공우주산업이다.지난 6일 한국항공대학교에서 열린 '항공우주 산학융합 거점도시 비전선포식'에서는 항공우주 산업을 경기북부의 미래 성장동력으로 육성하겠다는 비전이 제시됐다.이를 뒷받침하기 위해 고양시는 백석업무빌딩에 '항공우주 산학융합센터'를 조성할 계획이다. 센터에는 기업 입주공간과 연구개발(R&D) 시설, 전문 교육장 등이 들어서며 연구개발 기획, 전문인력 양성, 기술 자문 등을 수행하는 산학협력 거점 역할을 맡게 된다.또 UAM과 드론, 뉴스페이스(New Space) 분야 스타트업과 연구기관을 집적해 기술창업과 기업 성장을 지원하고, 소형·저궤도 위성과 드론 핵심부품 등 차세대 항공우주 분야를 전략적으로 육성한다는 계획이다.여기에 킨텍스 일원에 조성 중인 K-UAM 수도권 실증센터도 고양시 미래항공산업 전략의 핵심 축이다.약 201억 원의 국비를 투입해 버티포트와 여객터미널, 연구시설 등을 갖춘 실증거점을 2027년까지 구축하고, 이후 실증노선을 확보해 2028년까지 시범운용구역 지정을 추진한다. 장기적으로는 킨텍스를 중심으로 수도권 주요 거점을 20분 생활권으로 연결하는 UAM 교통망 구축을 목표로 하고 있다.민경선 시장은 비전 제시에 그치지 않고 관련 기관과의 협력 확대에도 직접 나서고 있다.민 시장은 지난 23일 황호원 항공안전기술원장을 만나 고양시의 항공우주산업 육성 전략을 설명하고, 항공안전기술원의 고양시 이전과 관련 기업 유치에 적극적인 협조를 요청했다.민경선 시장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "고양시는 한국항공대와의 산학협력을 바탕으로 항공우주산업 생태계를 조성하고 있다"며 "여기에 항공안전기술원까지 함께한다면 연구개발과 기업 유치, 양질의 일자리 창출로 이어지는 큰 시너지를 만들어낼 수 있다"고 밝혔다.이어 "고양을 대한민국 항공우주·항공안전 산업의 중심도시로 만들어 가겠다"고 강조했다.고양시 산업정책의 또 다른 특징은 지역 대학과의 역할 분담이다.한국항공대가 항공우주산업을 맡는다면, 중부대학교는 자율주행과 미래모빌리티, 동국대학교는 의료·바이오 산업을 담당하는 구조다.중부대와는 자율주행버스와 로봇, UAM 실증을 위한 테스트베드를 구축하고 관련 부품과 소프트웨어 기업을 지원한다. 기술 개발부터 실증, 상용화, 전문인력 양성까지 이어지는 산업 생태계를 만드는 것이 목표다.동국대와는 바이오메디캠퍼스(BMC)를 중심으로 국립암센터, 국민건강보험 일산병원, 동국대일산병원 등 지역 의료기관과 연계해 산·학·연·병 협력체계를 구축한다. 공동 연구개발과 기술 이전, 사업화를 통해 바이오기업 유치와 산업 경쟁력을 높인다는 계획이다.이번 전략은 단순한 대학 지원 정책이라기보다 민선 9기 고양시가 추진하는 자족도시 전략의 연장선으로 볼 수 있다.그동안 고양시는 서울과 가까운 입지에도 기업과 산업 기반이 상대적으로 부족해 베드타운이라는 평가를 받아왔다. 이에 민경선 시장은 취임 이후 경제자유구역 추진, 공업물량 확보, AI·항공우주·바이오 등 첨단산업 육성을 핵심 과제로 제시해 왔다.지역 대학을 산업 생태계의 핵심 축으로 활용하겠다는 이번 구상도 같은 맥락이다. 이미 갖춰진 교육·연구 인프라를 기업 성장과 기술사업화로 연결해 청년들이 지역에서 배우고 취업하며 정착하는 선순환 구조를 만들겠다는 것이다.다만 이러한 청사진이 성과로 이어지려면 실제 기업 유치와 투자 확대가 뒷받침돼야 한다는 과제도 남아 있다. 산학협력센터와 실증시설이 구축되더라도 이를 활용할 앵커기업과 스타트업, 연구기관이 지속적으로 유입되지 않으면 산업 생태계 조성 효과는 제한적일 수 있기 때문이다.결국 고양시가 추진하는 항공우주와 UAM, 바이오 중심의 첨단산업 전략이 지역 대학의 연구역량과 기업 투자, 양질의 일자리 창출을 얼마나 유기적으로 연결하느냐가 '자족도시 고양' 실현의 성패를 가를 것으로 보인다.