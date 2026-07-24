9440억원 재산분할... 최태원의 선택, SK 지배구조 시험대 서다

큰사진보기 ▲최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장이 지난 6월 26일 오전 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 재산분할 파기환송심 2차 변론기일에 출석하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

9440억 원.

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큰사진보기 ▲미국 뉴욕 나스닥 마켓사이트에서 열린 '오프닝 벨' 행사에서 최태원 SK그룹 회장, 곽노정 SK하이닉스 CEO, 고승범 SK하이닉스 사외이사 겸 이사회 의장 등 임직원들이 나스닥 ADR 거래 개시를 알리고 있다. 2026.7.11 ⓒ 나스닥 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재근 SK그룹 최태원 회장 측 변호사가 24일 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 최 회장과 노소영 아트센터 나비 관장 간 재산분할 파기환송심 선고 공판 후 취재진의 질문에 답하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

최태원 SK그룹 회장이 노소영 아트센터 나비 관장에게 재산분할금으로 줘야 할 돈이다. 주식 등 회사 지분이 아니라 현금이다. 지난 2024년 법원이 낸 1조 3808억 원보다는 4368억 원 줄었다. 하지만 국내 이혼소송 사상 최대 규모라는 점은 그대로다.최 회장 쪽은 선고 뒤 "지금까지 과정에서 많은 분께 심려를 끼친 데 송구하게 생각한다"면서 "판결문을 면밀히 검토한 뒤 재상고 여부를 결정하겠다"는 입장을 밝혔다. SK그룹은 이번 사안이 최 회장 개인의 가사소송이라는 점에서 그룹 차원의 별도 입장을 내지는 않을 방침이다. 대신 추가 재판 여부 등 향후 대응에 대해선 지켜보는 분위기다.이번 법원 선고가 관심을 끌었던 이유는 재산 분할의 규모와 방식 등에 따라 SK그룹의 지배구조에 미칠 영향 때문이다.우선 SK㈜의 2026년 1분기 재무제표를 보면 최 회장은 SK㈜ 보통주 17.90%를 보유한 최대주주다. 주식 수로는 약 1297만 5472주다. 여동생 최기원 SK행복나눔재단 이사장이 6.66%, 국민연금이7.21%를 갖고 있다. 최 회장과 친족 등 최대주주 및 특수관계인의 지분은 모두 25.5% 수준이다.SK그룹은 지주회사 SK㈜가 SK이노베이션, SK텔레콤, SK스퀘어, SKC, SK바이오팜 등 주요 계열사의 지분을 보유하는 구조다. 최 회장이 SK㈜를 지배하고 SK㈜가 다시 주요 계열사를 지배하는 방식이기 때문에 최 회장의 SK㈜ 지분 17.90%는 그룹 경영권의 출발점이다.24일 SK㈜의 종가 63만 원을 기준으로 최 회장의 보유 지분 가치는 8조 1745억 원 정도다. 2년 전 항소심 당시 보유지분 가치가 약 2조 원으로 평가됐던 것과 비교하면 SK㈜ 주가 상승으로 보유재산의 시장가치가 크게 늘어난 것이다.재산분할금 9440억 원을 이날 SK㈜ 주가로 환산하면 약 149만 주에 달한다. SK㈜ 전체 발행주식의 약 2.0%, 최 회장 보유주식의 약 11.4%다. 다른 재원을 전혀 사용하지 않고 SK㈜ 주식만 팔아 분할금을 마련한다고 가정하면 최 회장의 지분은 17.90%에서 약 15.9%로 낮아진다. 실제 매각 과정에서는 세금과 주가 하락, 대량매매 할인까지 발생할 수 있어 필요한 주식은 더 늘어날 수 있다.다만 이는 어디까지나 전액을 주식 매각으로 마련한다는 가정에 따른 산술적 계산이다. 재판부는 노 관장에게 SK㈜ 주식을 직접 넘기도록 하지 않고 현금으로 지급하도록 했다. 노 관장이 곧바로 SK㈜의 주요 주주로 등장하거나 의결권이 둘로 갈라지는 직접적인 지배구조 변화는 피한 셈이다.문제는 최 회장의 SK㈜ 주식 상당 부분이 이미 금융기관 대출의 담보로 설정돼 있다는 점이다.금융감독원 공시에 따르면 지난 2025년 4월 기준으로 최 회장은 보유한 SK㈜ 주식 1297만 5472주 가운데 587만 9295주, 약 45.3%를 담보로 제공하고 4886억 원 규모의 대출 계약을 맺고 있었다. 물론 최근 주가 상승으로 담보 가치가 커졌기 때문에 추가 대출 가능성도 열려있다. 대신 대규모 주식담보대출은 주가가 급락할 경우 추가 담보 요구나 반대매매 위험으로 이어질 수 있다.재계와 금융권에선 최 회장이 9440억 원 전액을 주식담보대출로 마련하는 것은 쉽지 않을 것으로 보고 있다. 이에 따라 최 회장이 선택할 수 있는 방법은 SK㈜ 주식 일부를 매각하거나, 주식을 담보로 추가 대출을 받거나, SK실트론 등 비상장 지분을 처분하는 등의 방법이 나온다. SK실트론은 SK 하이닉스와 연결되는 핵심 반도체 소재기업으로, 최 회장은 회사 지분 약 29.4%를 개인적으로 갖고 있다.재계 한 관계자는 "재판부가 현물인SK㈜ 주식 대신 현금 지급 방식을 택한 것은 회사의 경영 안정성과 제3자인 소수주주에게 미칠 영향을 고려한 것 같다"고 설명했다. 이어 "이번 판결로 그룹 경영권의 위기로 이어질 가능성은 크지 않을 것"이라며 "최 회장의 SK㈜ 지분 가치가 크게 높아졌고, 그만큼 (재산분할에) 대응할 여력도 충분하다"고 덧붙였다.대신 판결이 확정되면 9440억 원을 현금으로 마련해야 하고, 최 회장의 SK㈜ 지분이 사장에 나올 경우 주가 하락과 오너 지배력의 약화 가능성도 여전하다.