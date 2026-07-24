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경제

26.07.24 16:41최종 업데이트 26.07.24 17:19

9440억원 재산분할... 최태원의 선택, SK 지배구조 시험대 서다

[분석] 파기환송심 재산분할 판결 이후... 지주회사 17.9% 지분과 그룹 지배구조를 둘러싼 세 가지 변수

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최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장이 지난 6월 26일 오전 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 재산분할 파기환송심 2차 변론기일에 출석하고 있다.
최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장이 지난 6월 26일 오전 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 재산분할 파기환송심 2차 변론기일에 출석하고 있다. ⓒ 공동취재사진

9440억 원.

최태원 SK그룹 회장이 노소영 아트센터 나비 관장에게 재산분할금으로 줘야 할 돈이다. 주식 등 회사 지분이 아니라 현금이다. 지난 2024년 법원이 낸 1조 3808억 원보다는 4368억 원 줄었다. 하지만 국내 이혼소송 사상 최대 규모라는 점은 그대로다.

최 회장 쪽은 선고 뒤 "지금까지 과정에서 많은 분께 심려를 끼친 데 송구하게 생각한다"면서 "판결문을 면밀히 검토한 뒤 재상고 여부를 결정하겠다"는 입장을 밝혔다. SK그룹은 이번 사안이 최 회장 개인의 가사소송이라는 점에서 그룹 차원의 별도 입장을 내지는 않을 방침이다. 대신 추가 재판 여부 등 향후 대응에 대해선 지켜보는 분위기다.

이번 법원 선고가 관심을 끌었던 이유는 재산 분할의 규모와 방식 등에 따라 SK그룹의 지배구조에 미칠 영향 때문이다.

최태원 회장 SK(주) 개인 지분 17.90%, 지킬 수 있을까

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우선 SK㈜의 2026년 1분기 재무제표를 보면 최 회장은 SK㈜ 보통주 17.90%를 보유한 최대주주다. 주식 수로는 약 1297만 5472주다. 여동생 최기원 SK행복나눔재단 이사장이 6.66%, 국민연금이7.21%를 갖고 있다. 최 회장과 친족 등 최대주주 및 특수관계인의 지분은 모두 25.5% 수준이다.

SK그룹은 지주회사 SK㈜가 SK이노베이션, SK텔레콤, SK스퀘어, SKC, SK바이오팜 등 주요 계열사의 지분을 보유하는 구조다. 최 회장이 SK㈜를 지배하고 SK㈜가 다시 주요 계열사를 지배하는 방식이기 때문에 최 회장의 SK㈜ 지분 17.90%는 그룹 경영권의 출발점이다.

24일 SK㈜의 종가 63만 원을 기준으로 최 회장의 보유 지분 가치는 8조 1745억 원 정도다. 2년 전 항소심 당시 보유지분 가치가 약 2조 원으로 평가됐던 것과 비교하면 SK㈜ 주가 상승으로 보유재산의 시장가치가 크게 늘어난 것이다.

재산분할금 9440억 원을 이날 SK㈜ 주가로 환산하면 약 149만 주에 달한다. SK㈜ 전체 발행주식의 약 2.0%, 최 회장 보유주식의 약 11.4%다. 다른 재원을 전혀 사용하지 않고 SK㈜ 주식만 팔아 분할금을 마련한다고 가정하면 최 회장의 지분은 17.90%에서 약 15.9%로 낮아진다. 실제 매각 과정에서는 세금과 주가 하락, 대량매매 할인까지 발생할 수 있어 필요한 주식은 더 늘어날 수 있다.

다만 이는 어디까지나 전액을 주식 매각으로 마련한다는 가정에 따른 산술적 계산이다. 재판부는 노 관장에게 SK㈜ 주식을 직접 넘기도록 하지 않고 현금으로 지급하도록 했다. 노 관장이 곧바로 SK㈜의 주요 주주로 등장하거나 의결권이 둘로 갈라지는 직접적인 지배구조 변화는 피한 셈이다.

그룹 지배구조 변화는 피했지만... 최 회장 주식 이미 상당부분 담보설정

미국 뉴욕 나스닥 마켓사이트에서 열린 '오프닝 벨' 행사에서 최태원 SK그룹 회장, 곽노정 SK하이닉스 CEO, 고승범 SK하이닉스 사외이사 겸 이사회 의장 등 임직원들이 나스닥 ADR 거래 개시를 알리고 있다. 2026.7.11
미국 뉴욕 나스닥 마켓사이트에서 열린 '오프닝 벨' 행사에서 최태원 SK그룹 회장, 곽노정 SK하이닉스 CEO, 고승범 SK하이닉스 사외이사 겸 이사회 의장 등 임직원들이 나스닥 ADR 거래 개시를 알리고 있다. 2026.7.11 ⓒ 나스닥 제공

문제는 최 회장의 SK㈜ 주식 상당 부분이 이미 금융기관 대출의 담보로 설정돼 있다는 점이다.

금융감독원 공시에 따르면 지난 2025년 4월 기준으로 최 회장은 보유한 SK㈜ 주식 1297만 5472주 가운데 587만 9295주, 약 45.3%를 담보로 제공하고 4886억 원 규모의 대출 계약을 맺고 있었다. 물론 최근 주가 상승으로 담보 가치가 커졌기 때문에 추가 대출 가능성도 열려있다. 대신 대규모 주식담보대출은 주가가 급락할 경우 추가 담보 요구나 반대매매 위험으로 이어질 수 있다.

재계와 금융권에선 최 회장이 9440억 원 전액을 주식담보대출로 마련하는 것은 쉽지 않을 것으로 보고 있다. 이에 따라 최 회장이 선택할 수 있는 방법은 SK㈜ 주식 일부를 매각하거나, 주식을 담보로 추가 대출을 받거나, SK실트론 등 비상장 지분을 처분하는 등의 방법이 나온다. SK실트론은 SK 하이닉스와 연결되는 핵심 반도체 소재기업으로, 최 회장은 회사 지분 약 29.4%를 개인적으로 갖고 있다.

재계 한 관계자는 "재판부가 현물인SK㈜ 주식 대신 현금 지급 방식을 택한 것은 회사의 경영 안정성과 제3자인 소수주주에게 미칠 영향을 고려한 것 같다"고 설명했다. 이어 "이번 판결로 그룹 경영권의 위기로 이어질 가능성은 크지 않을 것"이라며 "최 회장의 SK㈜ 지분 가치가 크게 높아졌고, 그만큼 (재산분할에) 대응할 여력도 충분하다"고 덧붙였다.

대신 판결이 확정되면 9440억 원을 현금으로 마련해야 하고, 최 회장의 SK㈜ 지분이 사장에 나올 경우 주가 하락과 오너 지배력의 약화 가능성도 여전하다.

이재근 SK그룹 최태원 회장 측 변호사가 24일 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 최 회장과 노소영 아트센터 나비 관장 간 재산분할 파기환송심 선고 공판 후 취재진의 질문에 답하고 있다.
이재근 SK그룹 최태원 회장 측 변호사가 24일 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 최 회장과 노소영 아트센터 나비 관장 간 재산분할 파기환송심 선고 공판 후 취재진의 질문에 답하고 있다. ⓒ 사진공동취재단


#최태원회장#SK그룹#주식담보대출#노소영전관장#9440억원

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