커피 한 잔 값으로 만난 모네와 로댕, 이게 예술이구나

큰사진보기 ▲로댕의 대표작 '칼레의 시민들'도쿄 국립서양미술관 앞마당에서 관람객을 가장 먼저 맞이하고 있다. ⓒ 김형순 관련사진보기

큰사진보기 ▲국립서양미술관 중앙국립서양미술관 중앙 로비의 북향 채광창은 시간에 따라 달라지는 자연광으로 건축과 예술을 하나의 작품처럼 완성한다. ⓒ 김형순 관련사진보기

큰사진보기 ▲모네의 '수련'가까이에서는 자유로운 붓질이, 한 걸음 물러서면 잔잔한 연못의 풍경이 완성된다. ⓒ 김형순 관련사진보기

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'가깝고도 먼 나라.' 일본을 떠올릴 때 가장 먼저 생각나는 표현이다. 나 역시 여행을 떠나기 전까지는 그 말에서 완전히 자유롭지 못했다. 더욱이 남편은 젊은 시절 일본에서 생활한 경험으로 당시의 기억 때문인지 일본 여행을 그다지 권하지 않았다. 내가 일본 여행 이야기를 꺼낼 때마다 남편은 일본에서 겪은 불편했던 경험과 부정적인 이야기들을 들려주곤 했다. 그러다가 방학을 맞아 7월 12일부터 16일까지 태국에서 출발하여 직접 발을 디뎌 본 일본은 내가 상상했던 모습과도 남편의 이야기로 묘사된 모습과도 사뭇 달랐다.공공 표지판에는 한글이 함께 표기되어 있었고, 공항과 전철에서는 한국어 안내 방송이 흘러나와 혼자 여행하는 데에도 큰 어려움이 없었다. 도시 곳곳에는 메이지 신궁과 센소지 등 오랜 역사와 현대 문화가 공존했고, 시민들은 예술과 문화를 일상 속에서 자연스럽게 누리고 있었다. 도쿄 거리를 걷는 시민들의 옷차림과 익숙한 여름 날씨까지 한국과 크게 다르지 않아 순간 서울의 어느 거리를 걷고 있는 듯한 착각이 들었다.그중에서도 우에노 공원의 국립서양미술관은 일본에 대한 내 생각을 바꾼 공간 중 하나였다. 이곳은 20세기를 대표하는 건축가 중 한 명인 프랑스의 건축가 르 코르뷔지에가 1956년 디자인을 시작하여 일본 장인의 섬세한 시공으로 1959년에 문을 열었다. 세계적인 명화와 작품을 직접 감상할 수 있을 뿐만 아니라 시민들이 예술을 일상처럼 향유하는 모습은 '가깝고도 먼 나라'라는 익숙한 표현 너머의 일본을 새롭게 만나게 했다고 할 수 있다.우에노역에서 내리면 우에노 공원 입구 쪽으로 나와 몇 분만 걸으면 바로 만날 수 있는 이 미술관은 화려한 외관보다 담백한 직선이 먼저 눈에 들어온다. 환경 가이드라인을 지켜 시선을 방해하는 것이 없어서 보는 맛이 시원하다. 건물 앞마당에는 로댕의 대표작인 <생각하는 사람> <지옥의 문> <칼레의 시민>이 있다. 미술관에 들어가기 전부터 세계적인 걸작들을 가까이에서 만날 수 있다는 점은 본격적인 작품 감상을 시작하기 전 아름다운 프롤로그를 먼저 만난 듯한 기분이었다.이 국립서양미술관은 2016년 유네스코 세계문화유산에 등재됐다. 건물 자체가 하나의 예술 작품인 것 같다. 미술관 건물은 노출 콘크리트를 기본으로 하면서도 벽면 곳곳에 나무 거푸집이 남긴 질감을 그대로 살려 차가운 재료에 따뜻한 생명력을 불어넣는다. 직선과 기하학적 비례를 중시한 르 코르뷔지에의 서구 근대 건축 철학 위에 일본 건축이 지닌 자연 친화적 미감이 은은하게 스며든 듯하다. 서양의 건축 정신과 동양의 미의식이 조화롭게 공존하는 문화의 접점처럼 느껴졌다.미술관 중앙 19세기 홀은 건물의 심장과도 같은 공간이었다. 삼각형 모양의 채광창을 통해 들어오는 자연광은 시간에 따라 조금씩 달라지며 작품과 건축 자체를 감상의 대상으로 만들었다. 계단 대신 완만한 경사로를 따라 이동할 때마다 새로운 시야가 열리면서 건축이 연출한 하나의 장면 속을 걷는 듯한 느낌을 받았다. 건물 곳곳에는 인간의 신체 비례와 황금비를 바탕으로 르 코르뷔지에가 고안한 척도인 '모듈로(Modulor)'가 적용돼 있어서 넓은 공간이어도 낯설거나 위압적이지 않고 사람의 움직임에 자연스럽게 맞춰진 익숙한 공간처럼 안락함이 느껴진다.미술관에서 감상한 작품 중 오래 발길을 붙잡은 것은 인상주의 거장 클로드 모네의 작품들이었다. 가까이에서는 자유롭게 흩어진 붓질이 거칠게 느껴졌지만, 몇 걸음 뒤로 물러서는 순간 색채는 놀라울 만큼 부드러운 풍경으로 완성되었다. '보는 것'보다 '느끼는 것'이 먼저인 그림이었다. 구스타프 클림트의 호수 풍경은 또 다른 감동을 안겨주었다. 잔잔한 수면과 숲, 빛의 떨림은 화려한 장식 대신 자연의 고요함을 담고 있었다. 물 위에 비친 나무와 하 늘은 경계가 사라진 듯 서로를 비추고 있었고, 한참 동안 그림 앞에 서 있자 마치 호숫가에 서 있는 듯 마음도 함께 고요해졌다.이 미술관의 입장료는 상설전 기준으로 500엔이다. 요즘 환율을 감안해도 커피 한 잔 값 정도다. 그러나 미술관 안에서 만나는 작품들은 그 이상의 가치를 담고 있다. 모네, 르누아르, 고갱, 로댕, 피카소 등 서양 미술사를 대표하는 거장들의 작품을 한자리에서 감상할 수 있었다. 거대한 우에노 공원과 자연스럽게 연결된 공간 구성 역시 시민들이 산책하듯 예술을 즐길 수 있게 만든다.미술관이나 공연장은 특별한 날에 마음먹고 찾아가는 곳이고, 예술은 어느 정도의 지식과 경제적 여유를 갖춘 사람들의 영역처럼 느껴지기도 하는데 이곳에서는 그런 거리감이 크지 않았다. 학생도, 노인도, 관광객도, 잠시 공원을 산책하던 시민도 부담 없이 미술관 안으로 들어왔다. 작품 앞에서 오래 머무는 사람도 있었고 어제 왔다가 오늘 또 들른 듯이 한 바퀴를 돌아보고 나가는 사람도 있었다. 감상하는 방식은 저마다 달랐지만, 예술을 누릴 기회 만큼은 누구에게나 평등하게 열려 있었다. '예술은 특별한 사람들의 것이 아니라 누구에게나 열린 공공재'라는 사실을 다시 한번 생각하게 되었다.입장료가 높다면 미술관은 방문을 결심해야 하는 특별한 공간이 되지만 비용이 낮아지면 미술관은 일상의 공간이 된다. 한 번의 관람으로 모든 작품을 이해해야 한다는 부담도 줄어든다. 더 많은 사람이 보고, 더 자주 찾아오고, 각자의 방식으로 느끼게 할 때 예술은 비로소 살아 있는 문화가 될 것이다.커피 한 잔 값으로 미술관에 들어가 한 시대의 정신과 마주할 수 있다는 것은 저렴한 여행의 즐거움이 아니었다. 문화가 누구에게나 열려 있을 때 개인의 삶이 얼마나 풍요로워질 수 있는지를 생각하니 일본에 대한 선입견 하나를 내려놓게 된 이번 여행은 한 나라를 이해하는 가장 좋은 방법은 편견 보다는 직접 보고 경험하는 것임을 일깨워 주었다.