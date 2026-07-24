공공기관장 연봉 상한 안 바꾼 대구시의회···"일괄 인상 아니다" 명문화

큰사진보기 ▲대구시의회. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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대구시의회 기획행정위원회가 공공기관 임원 최고임금 상한액을 정하는 조례안을 수정 가결했지만 대구시가 제출한 연봉 상한액은 바뀌지 않았다.지난 23일 열린 기획행정위원회는 대구시가 제출한 '공공기관 임원 최고임금에 관한 조례안'을 심사한 뒤 '기관별 여건과 성과 등을 반영해 결정한다'는 내용을 추가해 가결했다.이날 심사에서 의원들은 공공기관 임원들의 연봉이 일괄 인상되는 것 아닌지, 연봉 상향이 실제 우수 인재 확보로 이어질 수 있는지, 추경호 시장 취임 후 선거캠프 관계자 등이 소위 '낙하산 인사'로 채워지는 것 아닌지' 등을 따졌다.김주범 의원(국민의힘, 달서구6)은 "자료를 보면 교통공사를 기준으로 할 때 부산, 인천, 대전도 상한선이 1억8000만 원 이상"이라며 "하지만 실제로는 부산 1억4000만 원, 인천 1억2000만 원, 대전 1억1000만 원, 대구는 1억1700만 원 정도"라고 지적했다.박소영 의원(국민의힘, 동구2)과 하중환 의원(국민의힘, 달성군1)도 조례 취지와 근거를 시민들에게 충분히 설명하고 불필요한 오해를 해소해야 한다고 요구했다.이에 대해 오준혁 대구시 기획조정실장은 "이번 조례는 상한선을 정하는 것일 뿐 상한액을 지급한다는 의미는 아니다"라며 "전문성과 경력, 기대되는 성과, 시민에게 돌아갈 편익 등을 종합적으로 고려해 개별적으로 연봉을 결정하는 취지"라고 설명했다.오 실장은 "상한을 높이는 이유는 다른 시도와의 경쟁에서 연봉 때문에 우수 인재를 놓치지 않기 위한 것"이라며 "적어도 연봉 때문에 우수한 인력을 다른 곳에 빼앗기거나 그렇지는 않을 것"이라고 강조했다.또 추경호 시장 측근이나 캠프 관계자 등이 기관장으로 인선될 것이라는 우려에 대해서도 "시장은 공개적으로 전문성과 경력, 성과 중심으로 인사하겠다는 뜻을 밝혔다"며 "선거 캠프나 개인적 인연에 따른 낙하산 인사는 없을 것"이라고 장담했다.그러면서 "공무원 조직에도 외부 인연이나 학연·혈연 등의 청탁이 있을 경우 오히려 불이익을 주겠다"며 "공공기관 인사 역시 같은 원칙으로 운영될 것"이라고 밝혔다.기행위는 논의 끝에 '임원의 보수는 기관의 특성, 임원의 전문성과 책임성, 경영성과 계약의 경영목표와 이행실적 등을 종합적으로 고려하여 정한다'는 내용의 조항을 신설해 통과시켰다. 하지만 기관장의 최고연봉 상한액은 수정하지 않았다.조례안은 오는 30일 열리는 제327회 임시회 제2차 본회의에서 최종 의결 여부를 결정한다.앞서 박정희 의원(더불어민주당, 비례대표)는 지난 21일 열린 임시회 제1차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 "추 시장은 보수의 상한을 올리는 일에는 취임하자마자 조례안을 준비하면서 임금의 하한을 지키는 일에는 그만한 의지가 있는지" 비판했다.박 의원은 "보수를 올린다면 책임도 함께 올릴 수 있도록 기관장 성과책임 기준을 마련해야 한다"며 "12개 기관 실무직원과 저임금 노동자의 처우 개선 방안도 같이 내야 한다"고 지적했다.그러면서 "최저임금을 기관장 연봉 책정의 기준으로 삼는 도시가 청년들의 법정 최저임금조차 온전히 지켜내지 못하는 모순을 범해선 안 된다"며 "지역 청년들의 최저임금, 근로계약, 임금체불, 권리구제 현황과 개선 계획을 제출해 달라"고 요구했다.