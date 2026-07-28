1527만 원어치 가전제품·소파, '명품 조합장' 집으로 갔나

<오마이뉴스>는 지난 3월 9일 <에르메스, 구찌...명품 구입에 1억여원 쓴 수상한 한국양계농협
https://omn.kr/2h9i7>이라는 기사를 통해 양계품목 전문 농협인 한국양계농협(조합장 정성진)이 법인카드로 명품 구입 등에 1억 원 이상을 사용했고, 이렇게 구입한 명품 등을 조합장과 그의 가족, 조합 임직원 등이 사용했다는 의혹을 제기했다. 이후 민주노총 사무금융서비스노조 전국협동조합업종본부와 한국양계축협지부는 "직원들의 피땀어린 자금이 경영진의 고가사치품 결제대금으로 쓰였다"라고 비판한 바 있다.
한국양계농협이 법인카드로 구입한 명품 목록에는 에르메스(넥타이)와 페라가모(신발과 넥타이), 구찌(운동화), 몽블랑(벨트) 등 '글로벌 명품'뿐만 아니라 빌레로이 앤 보흐(찻잔), 에스티로더(화장품), 다우닝(가구), 투미(여행용가방), 제이린드버그(골프웨어), 마크앤로나(골프웨어), 캘러웨이(골프웨어), 타이틀리스트(골프웨어) 등 고가품이 포함돼 있었다. 또 다른 고가품인 LG전자의 에이컨과 벽걸이TV 등도 구입 목록에 올랐다.
그런 가운데 농협협동조합중앙회(농협 중앙회) 조합감사위원회 산하 서울검사국이 서울양계농협에서 법인카드로 구입한 물품 가운데 고가품인 LG전자제품과 다우닝 소파가 정성진 조합장의 자택으로 배송됐는지 등을 확인하는 감사를 진행한 것으로 확인됐다.
<오마이뉴스>의 취재에 따르면, 농협중앙회 조합감사위원회 산하 서울검사국은 지난 6월 16일부터 1주일 동안 서울양계농협의 법인카드 사적 사용(횡령) 의혹 등과 관련한 감사를 실시했다. 감사 대상에는 서울양계농협이 본점 3층 임원실에 설치했다고 주장한 LG전자제품과 다우닝 소파가 정성진 조합장 자택으로 배송됐는지를 확인하는 것도 포함돼 있어서 주목된다.
이와 함께 1억여 원 명품 구입 등 한국양계농협의 법인카드 사적 사용 의혹과 관련, 서울북부지방검찰청은 최근 관리상무와 총무팀 과장, 계장 등을 조사하는 등 수사를 재개했고, 조만간 정성진 조합장과 총무팀장, 총무과장 등도 소환조사할 것으로 전해졌다. 앞서 금융감독원은 지난 2025년 2월부터 3월까지 서울양계농협의 법인카드 사적 사용 의혹 등을 감사했고, 감사가 끝난 뒤 검찰에 수사를 의뢰한 바 있다.
정성진 조합장 취임 직후 1227만 원 전자제품과 300만 원 다이닝 소파 구입
한국양계농협은 지난 2023년 4월 13일과 5월 4일 세 차례에 걸쳐 서울양계농협 본점 앞에 위치한 LG베스트샵에서 각각 698만 원, 280만 원, 249만 원 등 총 1227만 원어치 전자제품을 구입했다. 구입한 전자제품은 벽걸이TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨이었다. 또한 같은 해 4월 13일 서울 광진구 천호대로 소재 이태리가구점에서 300만 원짜리 다우닝 소파를 구입했다. 다우닝은 국내 프리미엄 소파 브랜드로 지난 1980년 설립된 소파제조업체 '미도산업'에 뿌리를 두고 있다.
LG전자제품과 다이닝 소파의 구입이 특히 정성진 조합장의 취임 직후 이루어진 점이 눈에 띈다. 정 조합장은 지난 2019년 처음 조합장에 당선됐지만, 동업하던 양계장에서 수억 원을 횡령한 혐의로 재판을 받았고 중도하차했다. 이어 지난 2023년 단독출마해 무투표 당선됐고, 같은 해 3월 취임했다.
한국양계농협은 LG전자제품과 다우닝 소파 구입에 든 총 1527만 원을 '3층 임원실(조합장실) 리모델링 각종 비품 대금 정산' 명목으로 썼다고 지급회의서에 기재했다. 결재선은 총무팀 과장-총무팀장-관리상무-상임이사였다. 문제는 법인카드로 구입한 LG전자제품과 다우닝 소파가 지급회의서대로 본점 임원실(조합장실)에 설치됐는지 여부다.
한국양계농협의 한 관계자는 "서울검사국은 (서울양계농협의 지급회의서에는) 가전제품과 다우닝 소파가 본점 3층 임원실에 들였다고 돼 있지만 그런 물품이 없는 것을 확인하고, 조합장의 둔촌동 아파트로 간 것이 아니냐 등을 감사한 것으로 안다"라며 "다만 서울검사국이 감사 과정에서 배송 추적을 했는지는 최종 확인하지 못했다"라고 전했다. 그는 "가전제품과 다우닝 소파가 본점 3층 임원실에 없다는 사실은 지난 2025년 2~3월에 실시된 금융감독원 감사에서도 확인된 바 있다"라고 덧붙였다.
한국양계농협 안에서는 LG전자제품과 다우닝 소파가 정성진 조합장이 거주했던 서울시 강동구 둔촌동 소재 아파트에 배송됐다고 보고 있다. 정 조합장은 지난 2023년 조합장에 당선된 직후 이곳에서 살다가 서울 송파구 잠실지역으로 이사한 것으로 알려졌다.
서울양계농협이 법인카드로 구입한 LG전자제품과 다우닝 소파를 정성진 조합장의 아파트에 배송했다면 두 가지 점에서 심각한 문제다. 하나는 한국양계농협이 조합장이 사용할 물품을 법인카드로 구입해놓고는 법인의 고정자산으로 취득해 3층 임원실을 리모델링한 것처럼 허위로 지급처리를 한 점이고, 다른 하나는 그렇게 구입한 '법인의 고정자산'이 조합장 가족을 위해 사용됐다는 점에서 법인카드 횡령 의혹을 받을 수 있다.
이에 정성진 조합장측은 자신이 거주하고 있는 서울시 강동구 둔촌동의 아파트는 한국양계농협으로부터 전세지원을 받은 '관사' 개념의 주택으로, 이곳에 사용한 것을 직원의 실수로 인해 3층 임원실 리모델링에 사용한 것으로 잘못 처리되었다고 해명하고 있는 것으로 알려졌다. 지급처리가 잘못되긴 했지만 '관사개념'인 아파트에 설치해 사용했기 때문에 법인카드를 횡령했다고 볼 수 없다는 주장이다.
한편 농협중앙회 조합감사위원회 산하 서울 검사국은 한국양계농협이 지난 2004년 6월 19일과 10월 16일 LG베스트샵에서 각각 40만 원과 190만 원, 같은 해 4월 26일 현대백화점 천호점의 '린나이'에서 160만 원을 추가로 지출한 사실을 확인하고 실제사용처를 확인하고 있는 것으로 알려졌다.
범정부 합동감사단 "3년간 허위집행한 것으로 보이는 금액 2억 원에 달하는 등 과도해"
한편 한국양계농협은 검찰수사나 농협중앙회 조합감사위원회 산하 서울 검사국의 감사와는 별도로 범정부합동감사단의 감사도 받았다. 지난 1월부터 2월까지 진행된 범정부합동감사에서 허위경조사비 지출, 직원 복무 관리 미흡, 표창 추천 부적정, 공사 관리 부실, 조합원 탈퇴 신청 관리 부실이 확인돼 '기관주의'와 '기관경고' 조치가 내려졌다.
특히 '허위경조사비 지출'건은 '기관경고' 조치를 받았다. '농협경리실무', '임직원 윤리강령' 등 관련 규정과 지침에 따라 경조사비를 지출하고, 적정한 지출증명서류를 첨부하는 '지급회의서'를 작성해야 한다. 지급회의서에는 경조사비의 유용, 부적절한 사용, 사적 사용을 막기 위해 지급대상과 지급관계, 지급방법, 지급경로, 수령자 확인 등 경조사비 집행의 정당성을 입증할 수 있는 자료를 반드시 첨부해야 한다.
하지만 한국양계농협은 경조사비 집행을 위한 지급회의서 작성시 지급대상과의 관계, 지급근거 규정 등을 구체적으로 기재하지 않고, 단순히 '거래처 축의금(경조금) 지급'이라고만 기재한 것으로 드러났다. 범정부 합동감사반은 "정확한 지출일시와 지출대상 등은 자료로서 확인할 수 없었다"라며 "허위증빙자료로 지급회의서를 작성하고, 지급회의서의 지출목적과는 다르게 예산을 집행한 것은 중대한 규정 위반사항이며, 지난 3년간 허위집행한 것으로 보이는 금액 또한 2억 원에 달하는 등 과도하다"라고 지적했다.
한국양계농협이 지난 2023년부터 2025년까지 조의금과 축의금, 화환에 각각 9380만 원과 8380만 원, 2667만여 원 등 총 2억427만여 원을 지출했는데, 이것이 경조사비가 아닌 '다른 곳'에 사용됐을 가능성이 있다는 것이다. 한국양계농협의 한 관계자는 "우리 농협의 경조사는 월2~3회 수준이어서 허위로 연 300건의 경조사가 있었다고 하고 현금을 임의로 만들어 골프라운드, 캐디비, 조합장 해외여행시 경비, 조합장 정장 구입비 등 사적으로 유용했다고 (정부 감사단은) 의심하고 있다"라고 말했다.
이에 한국양계농협은 범정부 합동감사에서 "경조사에 3~5명의 직원이 방문하나 규정상 경조사비 집행이 1건당 20만 원까지만 가능해 물가 및 경조사비 현실상 부득이 추가 비용이 필요하여 관행적으로 추가 경조사비를 마련해 집행해왔다"라고 해명했다. 예를 들어 어떤 경조사에 6명의 직원이 간다고 하면 1명에 한해서만 20만 원을 경조사비로 낼 수 있는데, 함께 간 5명도 20만 원씩 낼 수 있도록 100만 원의 예산을 집행했다는 것이다.
그러면서 "한국양계농협의 업무 특성, 경조사비 조성 동기, 방법, 규모, 기간, 실제 사용 용도, 물가 상황 및 경조사비의 현실, 지급회의서 작성 관행 등 제반사정을 종합하여 보면 사문서 위조의 죄 또는 횡령죄(부당수령 및 유용)가 성립하기 어려워 보인다"라고 주장했다.
하지만 범정부 합동감사단은 "제한된 감사기간으로 실제 지출처, 사적 유용 여부 등 확인하지 못한 사항에 대해서는 농협중앙회 등에서 추가 감사 등을 통해 확인한 후 수사의뢰 등 적절한 조치를 취해야 한다"라며 "농협중앙회장은 경조사비 조성을 위해 관행적으로 지급회의서를 허위로 작성한 사안과 경조사비의 적정 집행 여부 등에 대해 조사하고, 그 결과에 따라 관련자 및 조합에 (대해) 수사 의뢰, 징계 등 적합한 조치를 하기 바란다"라고 요구했다.
농협중앙회가 허위경조사비 지출건을 제대로 감사한다면 1억여 원 명품 구입 등 법인카드 횡령 혐의뿐만 아니라 경조사비 횡령 혐의로까지 수사가 확대될 수도 있다. 한국양계농협의 한 관계자는 "서울북부지방검찰청도 농협중앙회 조합감사위원회에서 허위경조사비 지출건을 검찰에 고발할지에 대해 예의주시하고 있다"라고 전했다.
한편 경북 청송 출신인 정성진 조합장은 대구대 행정학과를 졸업하고 지난 1983년 축협에 입사한 후 양계농협에서 오랫동안 근무했다. 한국양계농협 영남본부 대경지점장과 기획관리·경제지도상무, 상임이사 직무대행 등을 거쳐 지난 2023년부터 조합장을 맡고 있다. 앞서 그는 동업하던 양계농장에서 3억4190만여 원을 횡령해 징역 1년 6월에 집행유예 2년을 선고받았고(2019년 11월), 이것이 대법원에 확정되자 조합장에서 물러난 바 있다.
지난 2003년 11월 서울경기양계와 광주전남양계, 대구경북양계가 합병해 양계품목 전문 농협인 '한국양계축산업협동조합'을 설립했다. 현재 수도권과 동남권, 서남권 지역에 계란유통센터 4개소, 공판장 1개소, 축산물판매장 2개, 전국에 신용사업장 12개소를 운영하고 있다. 지난 2023년 10월 상호금융자산 3조 원, 2024년 3월 상호금융예수금 1조 7000억 원을 달성했다.
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