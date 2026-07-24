추미애, 박홍근 기획예산처 장관 만나 "경기도 재정위기 해결" 국비·제도개선 동시 요청

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 24일 오후 서울 한국재정정보원에서 박홍근 기획예산처 장관에게 경기남부광역철도(도민 청원1호) 등 건의노선 반영을 위한 경기도 현안을 전달하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 24일 오후 서울 한국재정정보원에서 박홍근 기획예산처 장관을 만나 교통 인프라 확충 등 5개 경기도 주요 현안사업에 대해 설명하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 24일 오후 서울 한국재정정보원에서 박홍근 기획예산처 장관을 만나 교통 인프라 확충 등 5개 경기도 주요 현안사업에 대해 설명하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 경기도지사가 정부를 상대로 재정분권과 국비 확보를 동시에 요구하며 경기도 재정난 해소에 본격적으로 나섰다.추미애 지사는 24일 정부서울청사에서 박홍근 기획예산처 장관을 만나 지방재정 구조 개선을 위한 제도개선과 함께 교통·환경·체육 분야 주요 사업의 2027년도 국비 지원을 요청했다. 특히 경기남부광역철도의 제5차 국가철도망 구축계획 반영 필요성을 직접 강조하며 정부의 협조를 당부했다.이날 면담에서 추 지사는 "국가 단위 재정과 국책사업을 보다가 도지사가 돼 지방재정을 직접 들여다보니 인구는 가장 많지만 재정구조는 너무 취약했다"며 "이대로는 갈 수 없겠다는 위기감을 느낀다"고 말했다.이에 대해 박홍근 장관은 "도민의 삶과 직결된 공간에서 도정을 더 빛나게 하실 것으로 믿는다"며 "오늘 주신 말씀을 잘 검토해 답을 드리겠다"고 밝혔다.경기도는 이날 취득세 중심의 세입 구조와 전국 최고 수준의 조정교부금 부담, 지역상생발전기금 출연, 국고보조사업 확대에 따른 도비 매칭 부담 등을 재정 악화의 주요 원인으로 설명했다.도에 따르면 취득세는 2022년 11조 원에서 올해 8조 1천억 원으로 약 26% 감소한 반면, 복지예산은 같은 기간 14조 원에서 19조 6천억 원으로 약 40% 증가해 재정 부담이 크게 확대됐다.이에 따라 경기도는 정부에 ▲지방소비세율을 현행 부가가치세의 25.3%에서 35%로 인상 ▲조정교부금 재원조성 상한(40%) 신설 ▲지역상생발전기금 출연비율 인하 등 재정분권 강화를 위한 제도 개선을 건의했다.이는 민선 9기 출범 이후 추미애 지사가 지속적으로 강조해 온 '지방재정 구조 개혁'의 연장선으로 볼 수 있다.추미애 지사는 또 교통 인프라 확충과 관련해 제5차 국가철도망 구축계획에 경기남부광역철도를 비롯한 경기도 건의사업 40개가 최대한 반영될 수 있도록 신규 사업 규모를 100조 원 이상으로 확대해 줄 것을 요청했다.현재 정부가 검토 중인 약 60조 원 규모로는 전국 지방자치단체의 철도사업 수요를 충분히 반영하기 어렵다는 것이 경기도의 판단이다.특히 추미애 지사는 "제5차 국가철도망 계획에서 경기남부광역철도의 예비타당성 경제성이 가장 높게 나올 것"이라며 사업 반영의 필요성을 강조했다.이와 함께 경기도는 ▲대광위 광역버스 준공영제(2,805억 원) ▲특별교통수단 운영(1,021억 원) ▲친환경 2층 전기버스 보급(540억 원) ▲소각시설 설치(7,575억 원) ▲전국체전 준비·운영(100억 원) 등 주요 사업에 대한 정부 지원도 요청했다.이번 면담은 정부의 2027년도 예산안 편성을 앞두고 마련된 것으로, 경기도는 앞서 23일에도 국회에서 지역구 국회의원실 보좌진을 대상으로 국비사업 설명회를 개최하는 등 국비 확보 활동을 이어가고 있다.이번 면담은 추미애 지사가 민선 9기 출범 이후 강조해 온 재정혁신 기조를 정부와의 협의 단계로 본격화했다는 점에서 의미가 있다. 다만 지방소비세율 인상이나 조정교부금 제도 개선은 관련 법률 개정과 중앙정부의 정책 판단이 필요한 사안이어서 실제 제도 변화까지는 상당한 논의 과정이 뒤따를 전망이다.