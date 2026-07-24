미국 반도체 투자 압박설에 김용범 "새로운 이야기 아니다"

김용범 청와대 정책실장이 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 미국의 투자 압박을 "새로운 이야기는 아니다"고 했다. 다만 빅테크 기업들 입장에선 어디에서 메모리 반도체가 생산되는지보다 안정적으로 공급될 수 있는지를 더 중요하게 볼 것이라면서 '반도체 팹(Fab)' 확충을 위한 정부 차원의 지원 여부가 더 중요한 관건이라고 했다.
또한 오는 24일(현지시간) 이재명 대통령이 참석할 '샌프란시스코 AI 서밋' 행사에서 삼성전자·SK하이닉스의 메모리 반도체에 대한 새로운 장기 공급 계약과 한국에 구축될 대규모 AI 데이터센터에 대한 수요가 있거나 투자를 희망하는 글로벌 빅테크 기업들과의 확정적 협약이 발표될 수 있다고 했다.
로이터·블룸버그·AP·FT 등 외신 보도에 따르면, 김 실장은 23일 이재명 대통령의 미국·남미·독일 방문 관련 외신간담회에서 이러한 입장을 밝혔다
참고로 이 대통령은 첫 방문지인 미국 샌프란시스코에서 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO), 샘 올트먼 오픈AI CEO, 젠슨 황 엔비디아 CEO, 혹 탄 브로드컴 사장 겸 CEO 등을 만난다.
아울러 이들과 함께 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등이 참석하는 '샌프란시스코 AI 서밋'에 참석할 예정이다(관련 기사 : 미국행 이 대통령, 앤트로픽·엔비디아·오픈AI·브로드컴 CEO 만난다 https://omn.kr/2j5iu
).
'3대 메가프로젝트 발표 후 미국 내 반도체 투자 요구 받은 적 없다' 밝혀
삼성전자와 SK하이닉스에 대한 미국의 투자 압박은 지난 9일(현지시간) 하워드 러트닉 미 상무장관의 발언으로 주목 받았다. 러트닉 장관은 당시 마이크론 뉴욕 반도체 공장에서 두 회사를 미국으로 불러와 생산 시설을 짓게 하고 싶다고 했다.
이후 SK하이닉스가 인텔의 미국 오하이오주 반도체 공장 부지와 시설 인수 절차에 돌입했다는 보도까지 나왔으나, SK하이닉스가 이를 공식 부인했다. 다만 최태원 회장은 지난 10일(현지시간) 미국 뉴욕 나스닥 본사에서 열린 기자간담회에서 미국 신규 투자와 관련해 "조건이 맞는 장소가 있다면 그것이 미국이든 전 세계 어디든 상관없다"고 밝힌 바 있다.
김 실장은 이에 대해 "모든 나라가 다 반도체 공장을 자국 내에 건설하고 싶어 한다. 당연히 미국 상무장관은 할 수 있는 말"이라고 평했다.
하지만 "한국에 짓느냐, 미국에 짓느냐 이런 것보다는 빅테크 기업의 수요에 맞춰줄 수 있을 정도로 메모리 팹이 적기에 건설돼 적정한 물량을 대줘야 하는 게 중요한 것 아닌가 싶다"며 "팹을 지으려면 정부의 지원이나 인프라가 필수적이니깐 정부가 그 두 개의 회사(삼성전자·SK하이닉스)를 위해 하는 노력이 더 중요하지 않을까 생각한다"고 밝혔다.
기업의 결정에 영향을 더 끼치는 것은 현재 폭발하는 수요에 상응할 공급망 구축을 정부가 어떻게 지원할 것이냐고, 최근 호남권 반도체 클러스터 구축 지원 등의 내용을 담은 3대 메가프로젝트를 띄운 한국이 보다 기업 입장에서는 매력적일 것이란 취지다.
김 실장은 관련 질문에 "미국은 자국 내에 메모리(반도체) 생산 포션(비중)이 좀 늘어났으면 하는 게 예전부터 목표라 (러트닉 장관 얘기는) 새로운 이야기가 아니다"며 "모든 나라의 상무부 또는 산업부가 그런 역할을 하고 있다"고 말했다.
"한국 정부는 미국보다 한국에서 메모리 반도체 생산을 하는 게 낫다는 입장이냐"는 질문에는 "우리 정부의 어떤 정책은 아니고, 빅테크 입장에서는 그게 더 중요할 것 같다는 말씀을 드리는 것"이라고 부연했다.
'3대 메가프로젝트 투자' 발표 이후 미국으로부터 자국 내 투자 확대를 요구받은 적은 없냐는 취지의 질문에는 "그런 건 없다. 러트닉 장관 발언도 기자들의 질문에 답변을 한 것"이라며 "(호남권 반도체 클러스터 등) 한국의 팹 확장 플랜은 미국에서 폭발하는 수요와도 밀접하게 관련돼 있는 만큼 달리 볼 선택은 아니다"고 답했다.
또한 이 대통령이 24일 발표할 '샌프란시스코 AI 비전'도 반도체 공급처이자 수요처로서 AI 대전환에 대체불가한 대한민국의 위상과 의지를 밝히고 다른 나라들과 적극 협력하겠다는 뜻을 담았다고 했다.
"탄소중립기본법 지킬 수 있다"... 신재생에너지 발전 확충 투자 예고
한편 김 실장은 전력 소비가 상당한 AI 데이터센터와 반도체 팹을 구축하는 3대 메가프로젝트 과정에서 목표했던 국가온실가스감축목표(NDC)를 달성할 수 있겠냐는 취지의 질문에 "당연히 지킬 것"이라고 했다.
국회 기후위기특별위원회는 지난 22일 법안심사소위원회에서 2040년 온실가스 감축목표를 2018년 배출량 대비 69~80%로, 2045년에는 84~90%로 하는 '기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 개정안'을 의결한 바 있다.
이에 대해 김 실장은 "AI 데이터센터를 우리 전력망에 부담을 주지 않고 수용할 수 있는 여력이 있어서 한국에 수요가 몰리는 것"이라면서도 장기적으론 신재생에너지 발전비중을 늘리기 위한 R&D 역량 투입을 예고했다.
특히 "기후부에 해상풍력이든 태양광이든 양수발전이든 ESS(에너지저장장치)든, CCUS(탄소포집활용저장)이든 어떤 기술이든 좋다. 앞으로 5년 안에 추진한다면 필요한 재원을 투입하겠다고 했다"고 말했다.
"최근 원자력의 가치가 다시 평가되고 있다. 예전처럼 재생에너지와 대립적으로 보기 보다는 탄소배출을 줄이는 '저탄소' 관점에서 접근하는 분위기로 바뀌고 있다"며 소형모듈원자로(SMR) 기술 등 원전을 통한 발전도 열어뒀다.
반도체·AI 호황으로 걷힌 초과 세수를 활용해 조성키로 한 미래대응기금의 사용처에 대해서는 "청년, 미래, 지역, 교육 이 4개 분야에 쓰겠다고 발표한 바 있다"고 했다.
또한 "AI 시대에는 경력을 시작해야 하는 통로 자체가 거의 사라지는 속성을 갖고 있어서 (과거의) '고용 없는 성장'과는 좀 다른 영역"이라며 "사회적으로 이 문제를 어떻게 풀 것인지에 대해 새로운 방법, 적극적인 방법을 찾아보려고 하고 있다"고 밝혔다.