홍성군 "150억 노인복지관, 부지 원점 재검토"

큰사진보기 ▲지난 24일 열린 제321회 홍성군의회 임시회 가정행복과 군정업무보고에서 의원들은 노인복지관 신축 지연과 기존 시설 안전 문제를 집중 질의하며 조속한 대책 마련을 촉구했다. ⓒ 이은주 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 홍주포커스에도 실립니다.

홍성군이 총사업비 150억 원을 투입해 추진 중인 홍성군노인종합복지관 신축사업이 부지 재선정으로 사실상 원점에서 다시 추진되면서 준공 시기가 불가피하게 늦어질 전망이다.이미 타당성 조사와 기본계획, 지방재정투자심사, 건축기획용역까지 마친 상황에서 사업 방향이 변경되면서 행정의 사전 검토 부족과 정책 신뢰성 문제도 도마 위에 올랐다.지난 24일 열린 제321회 홍성군의회 임시회 가정행복과 군정업무보고에서 의원들은 노인복지관 신축 지연과 기존 시설 안전 문제를 집중 질의하며 조속한 대책 마련을 촉구했다.홍성군은 현재 협소하고 노후된 노인종합복지관을 대신할 새 복지관을 홍성읍 남장리 일원에 건립하기 위해 사업을 추진해 왔다.그러나 건립 예정지가 원도심과 떨어져 있고 대중교통 이용이 불편해 어르신 접근성이 크게 떨어진다는 판단에 따라 부지를 다시 찾기로 했다.박미성 가정행복과장은 "현재 위치와도 거리가 있고 버스 노선 이용이 어려워 어르신들이 이용하는 데 불편이 예상된다"며 "보다 적합한 부지를 물색하기 위해 재검토에 들어갔다"고 설명했다.이에 권영식 의원은 "노인종합복지관 신축은 더 이상 미룰 수 없는 사업"이라며 "접근성과 주차 여건을 충분히 갖춘 장소를 선정해 최대한 신속하게 추진해야 한다"고 강조했다.이에 대해 박미성 가정행복과장은 "기존 부지는 군유지여서 별도 부지 매입이 필요 없었지만, 후세까지 고려한다면 1년 정도 늦어지더라도 제대로 된 위치에 건립하는 것이 바람직하다"고 답했다.권 의원은 "일시적인 판단이 아닌 장기적인 관점에서 입지를 결정해야 한다"며 "박정주 군수도 어르신 복지에 관심이 큰 만큼 속도감 있게 추진해 달라"고 거듭 주문했다.김은미 의원은 신축이 지연되는 만큼 기존 복지관 안전대책이 시급하다고 지적했다.김 의원은 "현재 복지관은 차량과 건물 방수, 전기시설 등 곳곳이 노후화돼 위험한 상태"라며 "이전만 기다리다 기존 시설 개보수를 미루고 있다. 폭염으로 노인 안전이 더욱 중요한 시기인 만큼 추경예산을 통해 긴급 보수를 추진해야 한다"고 촉구했다.박미성 가정행복과장은 "전적으로 공감한다"며 "추경예산에 최대한 반영할 수 있도록 준비하겠다"고 답변했다.오성환 문화복지국장도 "복지관 차량과 방수, 전기시설 등 필요한 보수사업을 추경에 담을 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.반면 송효진 의원은 사업 추진 과정 자체를 강하게 비판했다.송 의원은 "남장리 부지를 선정할 당시 충분한 검토가 있었느냐"며 "150억 원 규모의 사업이 이렇게 하루아침에 뒤집히는 것을 군민들이 납득하겠느냐. 행정 신뢰를 떨어뜨리는 일"이라고 지적했다.이에 박미성 가정행복과장은 "맞는 말씀"이라면서도 "군유지라는 장점이 있었지만 더 좋은 입지를 찾기 위한 결정인 만큼 이해를 부탁드린다"고 말했다.이번 논란은 단순한 사업 지연을 넘어 정책 결정 과정의 사전 검토 부족과 행정 신뢰성 문제를 드러냈다는 점에서 향후 부지 선정 과정에서도 상당한 관심이 집중될 것으로 보인다.