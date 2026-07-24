과보호의 시대... 거제 콩잎과 어머니 수박이 일깨운 교육

​"우리는 혹시 아이들에게 너무 많은 거름을 주고 있는 것은 아닐까?"

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​"콩은 거름이 너무 많으면 잎만 무성해지고 알맹이가 안 차요. 가장 척박한 땅에서 그 힘든 계절을 견뎌내야 비로소 단단하고 옹골찬 알을 만드는 법이지."

큰사진보기 ▲어머니의 텃밭인간의 손길 없이도 탐스럽게 자란 수박이 넝쿨 사이로 고개를 내밀고 있다 ⓒ 오성훈 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 개인블로그에도 실립니다.

34년 동안 직업교육 현장에 몸담아 오면서, 요즘 아이들과 교육을 생각할 때마다 가슴 한구석에 묵직하게 남는 질문이 하나 있다.​지나친 풍요와 촘촘한 보호망 속에서 아이들은 스스로 시련을 견디며 단단해질 기회를 잃어가고 있는지도 모른다. 그 답답함에 대한 뜻밖의 해답을 얻은 곳은 거제의 한 작은 식당이었다.​구미, 거제, 창원, 부산으로 이어지는 출장길이었다. 먼저 구미의 로봇직업혁신센터에서 교육받는 우리 학교 아이들을 격려하고, 거제로 향했다. 거제 출장 하루 앞둔 저녁, 조선소에서 평생을 보낸 오랜 친구를 만났다. 예순의 나이, 거친 노동에 검게 그을리고 얄팍해진 얼굴이었다.​몇십 년간 거친 조선소 현장에서 홀로 세월을 버텨온 친구였다. 참으로 오랜만에 마주 앉아 늦은 밤까지 말없이 술잔을 비웠다. 그 적막을 깨고 친구가 꺼낸 추억은 초등학교 시절 도시락 반찬이었던 '콩잎 장아찌'였다. 어른이 되어 마트에서 사다 먹어봤지만 옛날 그 맛이 나지 않는다며 아쉬워했다. 그 반찬은 어느새 우리 둘 모두에게 고향과 유년을 부르는 비밀 암호가 되어 있었다.​다음 날 아침, 해장을 위해 바닷가 부근 식당을 찾았다. 친구는 소주잔을 기울이며 간밤의 이야기를 다시 이어갔다. 옛 맛을 잃어버린 콩잎처럼, 자신도 무언가를 잃어버린 채 여기까지 왔다는 듯한 쓸쓸한 말투였다.​그 말을 가만히 듣던 식당 이모님이 자연스럽게 대화에 끼어들었다. 그리고 콩이라는 작물이 가진 뜻밖의 이치를 들려주었다.​이모님의 담담한 한마디가 가슴을 쿵 하고 쳤다. 밤새 소주로 속을 달래던 친구의 얼굴이 겹쳐 보였다.​과도한 양분은 생명을 무성하게 만들지는 몰라도 결실을 맺게 하지는 못한다. 시련을 견디며 스스로 뿌리를 내리게 하는 것, 그것이야말로 생명과 사람을 진짜 단단하게 만드는 힘이다. 평생 교단에 서 온 나에게, 그리고 거친 세월을 버텨온 친구 앞에서, 식당 이모님의 말씀은 그 어떤 교육학 이론보다 깊은 통찰로 다가왔다.​거제 출장을 마치고 창원 어머니 집에 들렀다. 오랜만에 바라본 어머니 집의 작은 텃밭 역시 그 '척박한 땅의 이치'를 그대로 보여주고 있었다.치매와 싸우며 삶의 줄기를 힘겹게 붙들고 계신 어머니의 텃밭은 예전에 가지, 오이, 파, 고추가 무성하던 보물창고였다. 하지만 어머니의 기력이 떨어지면서 손길이 끊기자 방치되고 말았다. 사람의 관리와 양분이 끊긴 그곳에서 오히려 새로운 생명이 스스로 자리를 잡기 시작했다. 어머니가 수박을 드시고 난 뒤 껍질과 씨앗을 묻어두었던 텃밭 한구석. 그곳에서 기적처럼 넝쿨이 솟아올라 푸른 열매를 맺어가고 있었다.​어머니는 나를 마당으로 이끌더니 텃밭 한쪽을 가리키셨다. 짙푸른 수박잎 사이로 작은 수박 몇 개가 수줍게 고개를 내밀고 있었다. "다 저 혼자 큰 것들이다." 손 하나 댄 적 없는데 이만큼 자랐다며 어머니는 아이처럼 신이 나 말씀하셨다.​흐릿해져 가는 기억의 조각 사이에서도 어머니는 돌아가신 아버지의 기일을 잊지 않고 계셨다. "이 수박이 아버지 기일에 맞춰서 튼실하게 자라주면 좋겠는데..." 어머니는 중얼거리셨다. 매일 아침 텃밭에 나가 수박을 보며 인사를 건네셨다는 어머니. 점차 기억을 잃어가면서도, 평생을 함께했던 남편의 기일 만큼은 가슴 깊이 품고 계셨던 것이다.​어릴 적 나는 시장에 다녀온 어머니의 장바구니를 뒤지며 "왜 수박은 안 사 왔냐"고 투정을 부리곤 했다. 그 미안함과 그리움 때문이었을까. 어른이 된 후 우리 집 냉장고에는 여름 내내 수박이 떨어지는 날이 없었다.​그 수박들을 가만히 들여다보다 문득 어제 들은 이모님의 말씀이 떠올랐다. 잎이 너무 무성하면 알이 차지 않는다던 그 말. 짙푸르게 우거진 수박잎을 보며 '잎을 좀 솎아주면 아버지 기일 상에 올릴 때쯤엔 더 큼직하게 자라지 않을까' 하는 조바심이 들었다.​손이라도 대볼까 싶어 넝쿨 앞에 쪼그려 앉았다. 하지만 어느 잎을 남기고 어느 줄기를 잘라야 할지 도무지 가늠이 되지 않았다. 몇십 년 동안 아이들 앞에 서 왔지만, 정작 흙 앞에서는 나 역시 서툰 존재일 뿐이었다.결국 아무것도 자르지 못한 채 자리에서 일어났다. 서투른 나의 손길이 닿지 않은 그 넝쿨은, 스스로 알을 채워가며 묵직한 결실을 만들어내고 있었다.​우리는 흔히 교육을 '더 많이 채워주고 더 세심하게 가꿔주는 것'으로 오해하곤 한다. 그러나 과도한 개입과 양분은 잎만 무성하게 만들 뿐, 정작 단단한 알곡을 맺지 못하게 한다. 수박 넝쿨을 가꾸겠다고 서툰 손길을 대는 대신 스스로 자라도록 기다려주는 것, 결핍 속에서도 제 힘으로 뿌리를 내릴 기회를 주는 것이야말로 교육의 본질이 아닐까.​며칠 뒤 아버지 제사상에 오를 이 수박도, 거름이 넘치지 않아야 알이 여문다던 거제 식당 이모님의 말씀도 결국 같은 진리를 가리키고 있었다. 특히 기술과 삶을 스스로 개척해야 하는 직업계고 아이들에게 더욱 필요한 것은 완벽하게 통제된 온실이나 과도한 개입이 아니다. 스스로 시련을 통과하며 단단해질 수 있는 '적당한 결핍'과 '믿음의 기다림'이다. 텃밭의 수박이 오늘, 나에게 그 오래된 교육의 본질을 다시금 일러주고 있다.