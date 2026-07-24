스타시티·스마트 빗물 관리·측우기... 세계는 배우는데 우리는 왜

덧붙이는 글 | 25 년 전 우리나라는 세계에서 가장 앞선 빗물 관리 정책을 추진한 나라 가운데 하나였다. 수도법에는 일정 규모 이상의 건축물에 빗물이용시설 설치를 의무화하는 조항이 있었고, 이를 바탕으로 월드컵경기장을 비롯한 많은 공공건축물에 빗물이용시설이 설치되었다. 스타시티의 3000톤 빗물저장조 역시 이러한 시대적 흐름 속에서 탄생한 대표적인 사례였다.



그러나 시간이 흐르면서 제도는 바뀌고 담당자는 교체되었으며, 정책의 철학은 점차 희미해졌다. 기술은 남아 있지만 이를 적극적으로 활용하려는 사회적 관심은 예전만 못하다. 반면 해외에서는 여전히 우리나라의 사례를 연구하고, 교육자료로 활용하며, 미래 도시의 모범사례로 평가하고 있다.



이번 만남은 새로운 기술을 배운 자리가 아니었다. 오히려 외국 연구자의 시선을 통해 우리가 이미 가지고 있었던 소중한 자산을 다시 발견하는 시간이었다. 기후위기 시대에는 새로운 시설을 만드는 일도 중요하지만, 이미 검증된 성공사례를 계승하고 발전시키는 일은 더욱 중요하다. 기술은 사람을 통해 살아남고, 제도는 철학을 공유하는 사람들이 있을 때 지속될 수 있기 때문이다.



세종대왕의 측우기와 측우제도에서 시작된 우리나라의 물관리 철학은 스타시티의 빗물저장조와 스마트 빗물관리 기술로 이어졌다. 이제는 그 유산을 과거의 성과로만 남겨둘 것이 아니라, 기후위기 시대에 맞게 다시 발전시켜 세계와 함께 나누어야 한다. 이번 영국 교수와의 만남은 우리 스스로 잊고 있던 대한민국 물관리의 가치를 다시 돌아보게 한 소중한 계기였다.