장동혁 '외로운' 장외 정치, 본진 대구·경남 의원들도 '뜨뜻미지근'

큰사진보기 ▲부산 집회 참석한 국힘 장동혁 대표국민의힘 장동혁 대표가 12일 부산 서면 하트광장에서 열린 참정권 침해 규탄 집회에 참석해 단상에서 구호를 외치고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲올림픽공원 찾은 장동혁 대표6·3지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 봉쇄 시위가 이어진 17일 국민의힘 장동혁 대표가 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞으로 이동하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

장동혁 국민의힘 대표의 장외 정치가 마무리 수순에 들어갔다. 6.3 지방선거 투표용지 부족 사태 이후 인천, 부산, 전남·광주, 경기 용인 등에서 열린 참정권 수호 시민운동 현장을 찾았던 장 대표는 오는 25일 오후 경남 김해와 대구를 끝으로 장외 투쟁을 마친다.경남과 대구는 전통적인 국민의힘 강세 지역이다. 경남 김해의 경우 더불어민주당 세가 비교적 강한 지역이긴 하지만, 경남 지역 국회의원 16인 가운데 13인이 국민의힘 소속이라 장 대표 입장에선 지역구 의원들의 지원 사격을 기대할 수 있다.하지만 해당 지역 의원 일부는 24일 <오마이뉴스>에 불참 의사를 밝혀왔다. 참석 의사를 밝힌 의원도 있었지만 그중엔 "다른 단체랑 함께 하는 게 아니라, 당 자체 행사이기 때문"이라고 부연하는 이도 있었다. 몇몇은 아예 "입장이 없다"며 참석 여부를 말하기 곤란해했다. 당대표의 방문을 마냥 반갑게 여기지 않는다는 점을 보여주는 대목이다.복수의 대구 지역 의원은 <오마이뉴스>에 "다음 날 있을 대구 집회에 불참한다"고 알렸다. 한 의원은 "나는 거기에 갈 생각이 없다"라고 잘라 말했고, 또 다른 의원은 기존 일정을 이유로 들었다. 당 지도부 관계자 역시 기존에 계획된 일정을 이유로 들며 불참한다고 했다.특히 이 지도부 관계자는 "선관위 문제를 빨리 해결해야 하는데, 장 대표가 참여하는 집회는 (대다수의) 사람들의 '오염됐다'라고 생각한다. 그래서인지 호응이 없다. 이슈도 안 되고 있다"라며 "참 안타깝다"라고 덧붙였다.경남 김해의 경우 현직 의원이 모두 민주당 소속이긴 하다. 다만 경남의 인근의 국민의힘 지역구 의원들은 지원을 올 수 있는 상황이다. 하지만 복수의 의원은 장 대표의 집회 현장 방문과 관련한 질문에 모두 "노코멘트하겠다"라며 답하길 꺼렸다. 사실상 불참 의사로 해석된다.물론 참석 의사를 밝힌 의원들도 있었다. 대구 지역의 한 의원은 "안 갈 이유가 없다"라면서도 "대구(집회)는 다른 단체랑 함께하는 행사가 아니라 당 행사"라고 부연했다. 앞서 지도부 관계자가 말한 "오염된 집회"가 아니라는 취지이다. 그의 설명대로 대구에서 열릴 집회는 앞선 집회들과 달리 국민의힘 중앙당 및 대구광역시당이 준비한다.참석 의사를 밝힌 또 다른 의원은 "최근의 당 지지율 상승은 부정선거에 대한 반대급부일 수 있고, 실제 청년 세력의 (이번 6.3 지방선거에 대한) 규탄 움직임이 크다"면서 "당 대표는 그런 입장에 동조하며 장외 집회에 참여해왔던 것으로 보인다"라고 말했다.앞서 당내에선 장 대표의 장외 정치를 두고 부정적인 비판이 쏟아진 바 있다. 4선의 한기호 의원(강원 춘천·철원·화천·양구)은 장 대표가 연일 올림픽공원 등 장외 집회에 참석하자 국민의힘 의원 단체 텔레그램 대화방에서 "언제까지 이 모습을 봐야 하느냐"며 따져 물었다고 전해진다.친한동훈계 신지호 전 의원은 지난 20일 MBC <시선집중>에서 "제1야당 대표면 민심의 중앙값이 어딘지를 보고 움직여야 하는데 지방선거 이후 장 대표의 행보는 한마디로 자발적 변방화"라고 꼬집었다.장 대표의 장외 행보와 관련해 5선의 권영세 의원(서울 용산구)은 "당에 도움을 주는 게 아니라 오히려 손해를 준다"라는 취지로(7월 21일, 채널A <정치시그널>), 4선의 유의동 의원(경기 평택을)도 "당이 다시 한번 거듭날 수 있는 것들을 가로막고 있는 것이 아니냐는 문제 제기가 계속 커지고 있다"(7월 21일, KBS <전격시사>)라고 각각 전했다.실제 지난 2주간 장 대표의 장외 투쟁에 함께한 국민의힘 의원은 전체 109인 중 15인에 그친다. 대부분이 당권파 인사들(강명구·김장겸·박준태·박충권·서천호·신동욱·정희용·주진우·최보윤)이거나, 국민의힘 내 '6·3 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁 특별위원회' 소속 인사들(김민전·김태규·박대출)이었다.장 대표가 지역 집회에 참여할 때 함께한 지역구 의원들은 부산의 이헌승·조승환 의원뿐이었는데, 그마저도 조승환 의원은 당직인 여의도연구원장을 맡고 있다. 장 대표의 전남·광주 방문 땐 국민의힘 전북도당위원장 위원장을 맡은 조배숙 의원(비례)이 함께했다.한편 박준태 당대표 비서실장은 지난 20일 장 대표의 장외 행보에 대한 비판이 계속되자 "정치인이 시민들이 모여있는 현장을 방문하는 것은 당연한 일"이라며 "국민의 참정권을 지키기 위한 길에 계파와 정치적 노선과 관련 없이 우리 당 소속 모든 의원이 함께해달라"라고 주문했다.