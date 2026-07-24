선진국형 '시민교육원칙안' 내놨지만... 선진국-한국 결정적 차이는?

큰사진보기 ▲국가교육위원회가 지난 23일, 부산교육청과 함께 '우리가 바라는 학교 시민교육' 토론회를 열고 있다. ⓒ 국가교육위 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난해 12월 24일 교사, 공무원 정치기본권 보장을 촉구하며 7일째 단식 농성 중인 박영환 전교조 위원장과 이해준 전공노 위원장을 격려 방문한 좋은세상연구소와 학교시민교육노조 관계자. ⓒ 하성환 관련사진보기

대통령 직속 국가교육위원회(국교위)가 '혐오와 차별, 극단주의 배격' 등의 내용을 담은 학교시민교육 국가기본원칙안을 처음으로 내놨다. 독일과 영국 등 OECD(경제협력개발기구) 가입 선진국처럼 학교 시민교육에 대한 분명한 기준을 세우기 위해서다. 서울 배재고 야구부의 "탱크데이", "빵야" 혐오 발언 논란이 한창인 시점에서다.차정인 국가교육위원장은 지난 23일, 이 원칙안을 발표하는 자리에서 "독일 등 선진국 교육을 참고하면서도 한국의 실정에 맞는 원칙을 만들기 위해 7개월간 치열하게 논의했다"라면서 "현재 OECD 회원국의 75%가 국가 수준의 학교시민교육 가이드라인을 명확하게 제시하여, 학교의 시민교육을 지원하고 있다"라고 설명했다. "학교가 침묵하면, 그 공백은 유튜브 등으로 채워진다"라면서다.이 원칙안에는 '혐오와 차별, 극단주의 배격', 사회적 견해가 나뉘는 사안에 대한 '논쟁성 실현', 학생의 자유로운 의사 표현 보장과 교사에 대한 부당한 압력을 막는 '안정성의 원칙' 등이 들어 있다.하지만, 국교위가 원칙안을 만들면서 참고한 OECD 선진국과 한국은 결정적 차이가 있다. 한국도 가입한 OECD 회원국 38개국 가운데 교원에 대한 정치기본권을 빼앗은 나라는 한국이 유일하기 때문이다.국가교육위는 지난 23일 오후 부산에서 연 '학교시민교육 토론회'의 자료집에서 "시민교육을 고민할 때 자주 참고되는 두 사례는 독일의 '보이텔스바흐 합의'와 영국의 '크릭 보고서'"라면서 "보이텔스바흐 합의는 입장이 달라도 함께 지킬 수 있는 '방법의 원칙'(교화하지 않기, 논쟁을 논쟁으로 다루기, 학생을 판단의 주체로 존중하기)을 보여주고. 크릭 보고서는 시민교육이 담아야 할 '내용의 요소'(책임성, 참여, 정치적 문해력 등 보편적 가치)를 보여준다"라고 설명했다. 이 두 나라의 시민교육 선례를 주요하게 살펴봤다는 얘기다.그런데, 이들 두 나라의 공통점은 교원의 정당 가입과 정치 활동을 폭넓게 허용하고 있다는 것이다.'나치 정권의 교육 정치 도구화'라는 뼈아픈 역사를 가진 독일은 이를 막기 위한 방안으로 교원의 정당 가입과 정치활동을 자유롭게 보장하고 있다. 교원이 연방의회나 주 의회 의원 선거에도 휴직계만 내면 자유롭게 출마해 활동하다가 학교에 복귀할 수 있다.영국 교원도 정당 가입, 당비 납부, 선거운동, 정치적 의사 표현을 자유롭게 할 수 있다. 물론 휴직만 하면 의원 출마도 가능하다.하지만 우리나라는 사정이 정반대다. 정치적 의사 표현은 고사하고 지난 6월 지방선거에서 페이스북에 '좋아요'를 눌렀다가 실제로 수사받은 교사도 있었다. 이재명 대통령은 대선 후보 시절 '교원의 정치기본권 보장'을 공약했지만, 아직 실현하지 않고 있다.이렇게 정치 '입틀막'당한 한국 교사들은 교실 안 정치교육에서 멈칫할 수밖에 없다. 게다가 악성 민원까지 당하게 되면 더욱 입을 다물게 된다. '초·중학교 교사 민주시민성에 대한 인식 조사 결과'(장의선 외, 2020)를 보면 한국 교사들은 '시민단체·언론 활동 등 참여' 항목에 낙제점인 2.8점(5점 만점)을 받는 데 그쳤다. 정치활동이 봉쇄된 형편에서 사회활동도 제대로 참여하지 않고 있는 것이다.전국교직원노동조합 현경희 대변인은 "독일의 보이텔스바흐 합의는 교원의 정치기본권이 온전히 보장된 상태를 전제로 성립했다"라면서 "정치기본권이 제한된 우리나라 교육 현장에 적용할 경우 교사 통제의 명분으로 왜곡될 우려가 크므로, 교원의 정치기본권 보장 문제를 공론화 테이블에 함께 올려야 한다"라고 요구했다.